Copper One meldet hochgradige Werte von bis zu 10,5 % Kupfer sowie 188 g/t Silber aus den untertägigen Probenahmen bei Majuba Hill

Vancouver, BC – 10. Juli 2026 – Copper One Resources Corp. (Copper One oder das Unternehmen) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) freut sich, hochgradige Kupferergebnisse aus den Proben bekannt zu geben, die während des jüngsten untertägigen Brekzienkartierungsprogramms im historischen Middle Adit auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County (Nevada), gewonnen wurden.

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Abbildung 1: Historischer Middle Adit (gelbe Linie): Gesteinsproben – Kupfer

Probe MHR-793 lieferte hochgradige Werte:

– 10,5 % Cu und 188 ppm (5,5 Unzen/Tonne) Ag (siehe Abbildungen 1 und 2)

Die Probenahmen während der Brekzienkartierung 2026 dienten der Charakterisierung der Brekzientexturen an fünfzehn (15) Standorten (siehe Tabelle 1 und Abbildung 3). Acht (8) der 2016 entnommenen Gesteinsproben lieferten Kupferwerte im Bereich von 0,39 % bis 1,6 % Cu.

MHR-793 und die benachbarte Probe MHR-794 erprobten eine Oxid-Kupfermineralisierung, die als Azurit in magmatisch-hydrothermalen, intrusiven Brekzien mit einer grobkörnig-schwammigen und strahlig ausgebildeten Turmalinmatrix beschrieben wird.

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Abbildung 2: Probe MHR-793 mit 10,5 % Cu in untertägigen Abbaustätten. Links: 28 Zoll (0,71 m) langer Hammerstiel als Maßstab. Rechts: Nahaufnahme von Azurit.

Majuba Hill ist mit der Aufnahme der Bohrarbeiten in unserem ersten Kernbohrloch, das mithilfe der KI von ExploreTech geplant wurde, nun in eine spannende neue Phase eingetreten, erklärt David Greenway, President und CEO von Copper One. Die jüngste untertägige Kartierung im historischen Middle Adit hat unser Geomodell gestärkt, indem sie die brekziengebundene Kupfermineralisierung und ihre Beziehung zu Strukturen an der Oberfläche bestätigt hat. Durch eingehende geologische Feldarbeiten in Kombination mit KI-gestützten Explorationstools setzen wir die Verfeinerung von Zielen für Bohrungen und die Verbesserung der Präzision unseres Explorationsprogramms fort. Diese Ergebnisse schaffen weiteres Vertrauen in unser aktuelles Bohrprogramm, in dessen Rahmen wir die Ausmaße und die Kontinuität des mineralisierten Brekziensystems bewerten.

Tabelle 1: Untertägige Proben – ausgewählte Elemente (siehe Abbildung 3 für Standorte)

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Kartierung von Brekzien im Middle Adit

Das übertägige geologische Kartierungsprogramm im Frühjahr 2026 konzentrierte sich auf die Ermittlung und Abgrenzung von zutage tretenden Turmalinbrekzienkörpern, von denen angenommen wird, dass sie mit einer hochgradigen Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen. Die untertägige geologische Kartierung im historischen Middle Adit bestätigte das Vorkommen derselben Brekzientypen, die während der übertägigen Kartierungsarbeiten identifiziert wurden. Im Rahmen des Programms wurde das bekannte nach Nordosten streichende Brekziensystem bestätigt und ein bisher kaum dokumentierter nach Nordnordwesten streichender Brekzienkorridor festgestellt, was zusätzliches Vertrauen in die Geologie für das laufende Bohrprogramm 2026 schafft, indem strukturelle Ziele genauer eingegrenzt werden und neue Bereiche mit Potenzial für eine hochgradige Kupfermineralisierung identifiziert werden.

Auf den Abbildungen 3 und 4 sind vier der fünf Bohrstandorte dargestellt, von denen aus bis zu neun Bohrlöcher niedergebracht werden. Der geplante Bohrstandort mit der Bezeichnung 26PDH-1 ist so positioniert, dass Bohrungen unterhalb der hochgradigen Gesteinsproben im Middle Adit sowie eine Erprobung der südlichen Erweiterung der hydrothermal-magmatischen Brekzien (mit Turmalinmatrix) nach Süden möglich sind. In früheren Bohrlöchern wurden hochgradige kupfer- und silberhaltige hydrothermal-magmatische Brekzien (mit Turmalinmatrix) durchteuft:

– MHB-2: (146 Fuß/44,5 m mit 1,41 % Cu und 97,6 ppm Ag; einschließlich 28 Fuß mit 0,74 % Cu und 120,8 ppm Ag)

und

– MHB-32: (379,5 Fuß/115,7 m mit 0,33 % Cu und 16,97 ppm Ag; einschließlich 40 Fuß (12,2 m) mit 1,36 % Cu und 13,33 ppm Ag).

Siehe Pressemitteilungen vom 17. Juli 2020 und 22. Mai 2025.

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Abbildung 3: Historischer Middle Adit (gelbe Linie): Standorte der Gesteinsproben

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Abbildung 4: Kartierung im Middle Adit; beachten Sie die Übereinstimmung der ober- und untertägigen Brekzien

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One im US-Bundesstaat Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen. Nevada erreichte im Annual Survey of Mining Companies 2022 des Fraser Institute den Spitzenplatz unter den führenden Bergbaujurisdiktionen der Welt. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts von Majuba Hill in einer stabilen, bergbaufreundlichen Region mit einer langen Geschichte der verantwortungsbewussten Mineralerschließung.

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9.684 Acres und liegt etwa 113 Straßenkilometer (70 Meilen) südwestlich von Winnemucca (Nevada) sowie 251 Kilometer (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Das Projekt ist über gut ausgebaute Kreisstraßen von der Ausfahrt Imlay (Nevada) an der U.S. Interstate 80 aus erreichbar, gefolgt von einer etwa 23 Meilen langen Fahrt in westlicher Richtung. Der Zugang zu qualifiziertem Personal, Straßen, Strom und Wasser ist für die Weiterentwicklung von Mineralprojekten von grundlegender Bedeutung. Majuba Hill profitiert von einer etablierten Infrastruktur, einschließlich Straßenzugang, Verfügbarkeit von Strom, Wasser und Zugriff auf qualifizierte Arbeitskräfte – Faktoren, die die Anforderungen für die Exploration und künftige Erschließung im Vergleich zu abgelegeneren Projekten senken könnten. Majuba Hill ist ein historischer Produktionsstandort mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, einschließlich bisher niedergebrachter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 89.395 Fuß, die Copper One eine bedeutende technische Grundlage für die laufende Exploration bieten.

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Durch die bisherige Exploration wurde ein großes Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem identifiziert, das für eine genauere Bewertung offen ist. Weitere Bohrungen und technische Untersuchungen sind erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und das Potenzial des Systems zu ermitteln. Es sind jedoch weitere Bohrungen, Geomodellierungen und technische Bewertungen erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung auf dem Projekt zu bestimmen. Majuba Hill befindet sich in Nevada, einer führenden Bergbauregion, und profitiert von der Größe, der Zugänglichkeit, der Infrastruktur sowie einer beträchtlichen historischen Explorationsdatenbank.

Technische Angaben und qualifizierte Sachverständige

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung in Bezug auf Majuba Hill wurden von E. L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoffbeutel gegeben und vom gesicherten Lager von Giant Mining an die Probenaufbereitungseinrichtung von ALS Labs in Elko (Nevada) überstellt. ALS transportiert die aufbereiteten Probenpulver anschließend sicher zu seinem Analyselabor in North Vancouver (BC).

Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 andere Elemente analysiert. Der Goldgehalt wird anhand der Au-AA23-Methode von ALS Labs ermittelt, welche eine Brandprobe mit einem abschließenden AAS-Verfahren an einer 30-Gramm-Teilprobe umfasst. Die Konzentrationen von Kupfer, Silber und den verbleibenden 31 Elementen werden anhand der ME-ICP61-Methode von ALS Labs bestimmt, welche einen Aufschluss aus vier Säuren mit ICP-AES-Assay umfasst.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen des Unternehmens, einschließlich seiner Strategie zur Steigerung der Marktbekanntheit, zur Erweiterung seiner Aktionärsbasis, zur Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte, zur Fortsetzung und zum Abschluss des mittlerweile laufenden Bohrprogramms 2026 auf Majuba Hill, zur Bewertung der Bohrergebnisse, zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung, zur Verfeinerung der Geomodelle und zu den Bemühungen um eine mögliche zukünftige erste Mineralressourcenschätzung.

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