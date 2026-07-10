Goldgeschehen im ersten Halbjahr 2026

Privatanleger richteten sich meist nach den kurzfristigen Kursbewegungen. Größere Händler hielten ihre Positionen eher stabil.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.07.2026, 17:40 Uhr Zürich/Berlin

Seit dem Rekordpreis von 5.602 US-Dollar Ende Januar hat der Goldpreis ausgiebig korrigiert. Im Juni gab es wieder Abflüsse aus Fonds, aber die globalen Zuflüsse in Gold-ETFs sind seit Jahresanfang positiv geblieben. Die weltweiten Gold-ETFs haben Ende Juni 526 Milliarden US-Dollar verwaltet. Dies ist ein Rückgang um sechs Prozent im ersten Halbjahr, verursacht vor allem durch die niedrigeren Goldpreise. Denn der Gesamtbestand ist in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um rund 18 Tonnen Gold angestiegen.

Im Durchschnitt erreichte das Handelsvolumen am Goldmarkt im ersten Halbjahr ein Allzeithoch. Auch wenn es im Juni zurückging, geschuldet den weltweiten Anlegern, die ihre Bestände an Gold-ETFs weiter verringert haben. Die größten Verluste gab es in Nordamerika. Nichtsdestotrotz blieben die weltweiten Zuflüsse in Gold-ETFs mit acht Milliarden US-Dollar positiv. Besonders stark bei den Zuflüssen war Asien, auch Europa verzeichnete solide Zuflüsse. Gerade in Nordamerika zeigte sich, dass der Rückgang beim Goldpreis die Anleger ihre Allokation in Gold-ETFs reduzieren ließen.

Das World Gold Council rechnet damit, dass sich die Mittelzuflüsse in regionale Gold-ETFs stabilisieren. Grundsätzlich sei mit einer relativ stabilen Goldpreisentwicklung zu rechnen, wobei mögliche Faktoren zu einem Ausbruch des Goldpreises führen könnten. Die allgemeinen Unsicherheiten und Risiken sollten weiterhin Anleger dazu bewegen auf Gold als Portfolioschutz zu setzen. Dies sollte auch den Gold-ETFs zugute kommen. In diesen Zeiten sollte Gold als sicherer Hafen auch in Zukunft glänzen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Im zweiten Quartal 2026 erwirtschaftete das Unternehmen 20.757 zurechenbare Goldäquivalentunzen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im vierten Quartal 2025 sowie im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordumsätze erzielt. Das erste Quartal 2026 brachte dem Unternehmen wieder einmal Rekordeinnahmen ein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: OR Royalties, Gold Royalty,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/07?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=RELEASED%3A+June+Gold+ETF+Flows+Commentary;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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