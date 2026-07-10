Raum & Form Seidel GmbH nimmt Möbel von SITS in das Sortiment von Design-Kiste.de auf

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel von SITS. Entdecken Sie Sofas, Schlafsofas und modulare Polstermöbel mit persönlicher Einrichtungsberatung.

Skandinavisch inspirierte Sofas, modulare Sitzlandschaften und Schlafsofas ab sofort bei Design-Kiste.de erhältlich

Nürnberg, 10. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Markenportfolio ihres Online-Shops Design-Kiste.de und führt ab sofort ausgewählte Möbel des europäischen Herstellers SITS. Im Mittelpunkt des neuen Sortiments stehen hochwertige Sofas, modulare Sitzlandschaften und Schlafsofas, die zeitgemäßes Design, hohen Sitzkomfort und vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung miteinander verbinden.

Kundinnen und Kunden können sich auf Design-Kiste.de über die verschiedenen SITS-Modelle informieren und sich persönlich zu Abmessungen, Zusammenstellungen, Bezugsstoffen, Farben und passenden Einrichtungslösungen beraten lassen. Damit ergänzt die Raum & Form Seidel GmbH ihr Angebot um eine Marke, die insbesondere für moderne Polstermöbel und eine skandinavisch geprägte Formensprache steht.

Individuell planbare Polstermöbel für unterschiedliche Wohnsituationen

Das Sortiment von SITS umfasst Sofas, Ecksofas, modulare Sitzsysteme, Schlafsofas, Sessel, Stühle, Hocker, Couchtische und weitere Wohnmöbel. Bei Design-Kiste.de liegt der Schwerpunkt zunächst auf ausgewählten Polstermöbeln für moderne Wohnbereiche.

Zur Auswahl stehen unterschiedliche Sofaformen – vom kompakten Einzelsofa über großzügige Eckkombinationen bis hin zu modular aufgebauten Wohnlandschaften. Auch Modelle mit Schlaffunktion gehören zum Angebot. Vorgestellt werden unter anderem SITS-Modelle wie Alva, Brandon, Jenny, Justus, Linnea, Milano, Tokyo und Ville sowie das Schlafsofa Felix.

Durch verschiedene Größen, Elemente, Fußvarianten, Bezüge und Farbstellungen können viele Modelle individuell an den jeweiligen Raum und die persönlichen Anforderungen angepasst werden. Die Sortimentserweiterung richtet sich damit sowohl an Kundinnen und Kunden, die ein einzelnes Sofa suchen, als auch an Interessenten, die ihren Wohnbereich vollständig neu gestalten möchten.

Persönliche Beratung statt Möbelkauf von der Stange

Die Raum & Form Seidel GmbH verbindet die große Online-Auswahl von Design-Kiste.de mit persönlicher Einrichtungsberatung. Bei der Planung werden nicht nur das gewünschte Möbelmodell und dessen Gestaltung berücksichtigt. Auch Raumgröße, Laufwege, vorhandene Möbel, Lichtverhältnisse, Materialien, Farben, Sitzgewohnheiten und die tägliche Nutzung können in die Beratung einbezogen werden.

Zitatvorschlag zur Freigabe

„SITS verbindet eine klare, zeitgemäße Formensprache mit vielen Möglichkeiten der individuellen Planung. Genau diese Kombination ist für unsere Kundinnen und Kunden entscheidend: Ein Sofa soll nicht nur gut aussehen, sondern in seinen Maßen, seinem Komfort und seinem Bezug dauerhaft zum Raum und zum Alltag passen“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH. „Mit unserer Beratung begleiten wir die Auswahl vom ersten Modellvergleich bis zur Lieferung und Montage.“

Interessenten können sich zunächst online einen Überblick über die verfügbaren Möbel und Gestaltungsmöglichkeiten verschaffen. Anschließend ist eine persönliche Beratung telefonisch, per E-Mail oder nach Vereinbarung vor Ort in Nürnberg möglich.

Das Beratungsteam unterstützt unter anderem bei der Auswahl geeigneter Modelle, der Zusammenstellung modularer Sofas sowie bei der Abstimmung von Stoffen, Farben und Materialien.

Online-Auswahl und ganzheitliche Raumplanung

Mit der Aufnahme von SITS baut Design-Kiste.de insbesondere sein Angebot im Bereich hochwertiger Polstermöbel weiter aus. Die Möbel können sowohl als eigenständige Einrichtungselemente als auch als Bestandteil eines umfassenden Wohn- oder Raumkonzepts geplant werden.

Über Design-Kiste.de bietet die Raum & Form Seidel GmbH eine umfangreiche Auswahl an Möbeln internationaler Hersteller. Neben der Produktauswahl gehören professionelle Einrichtungsberatung, Innenarchitektur, Raumplanung sowie die Koordination von Bestellung, Lieferung und Montage zum Leistungsangebot.

Das Angebot richtet sich an private Einrichtungskunden ebenso wie an Unternehmen, Praxen, Kanzleien und andere gewerbliche Auftraggeber. Je nach Projekt kann die Beratung ein einzelnes Möbelstück, die Neugestaltung eines Wohnbereichs oder ein vollständiges Einrichtungskonzept umfassen.

Verfügbarkeit

Die ausgewählten Möbel von SITS sind ab sofort über Design-Kiste.de erhältlich beziehungsweise anfragbar. Verfügbare Ausführungen, Bezugsstoffe, Konfigurationen und Lieferzeiten richten sich nach dem jeweiligen Modell.

Interessenten können sich online über die Kollektion informieren und anschließend eine persönliche Beratung durch die Raum & Form Seidel GmbH vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Sven Hauswald

Röderstraße 1

01454 Radeberg

Deutschland

fon ..: 015901231342

web ..: https://webseo.de

email : info@webseo.de

Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.