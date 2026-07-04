Bohrupdate von Copper One: Geplante Bohrungen 2026 zielen auf Brekzienzieldefinition ab

Vancouver, BC – 3. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One oder das Unternehmen) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) freut sich, dieses Bohrupdate für MHB-37 vorzulegen und die nächsten geplanten Bohrungen zu umreißen, die auf die Ergebnisse der im Frühjahr durchgeführten Brekzienkartierung auf dem Kupfer-Silber-Gold-Vorzeigeprojekt Majuba Hill (Majuba Hill) im Pershing County, Nevada, abzielen.

Bohrung MHB-37B

Die Bohrung MHB-37B ist im Gange und hat eine Tiefe von 1.743 Fuß (531 m) erreicht. Die Bohrarbeiten sollen am 8. Juli wieder aufgenommen werden. Innerhalb der ALS-Formation wurden zwischen etwa 800 Fuß (243,8 m) und 1.100 Fuß (335,3 m) Chalkopyrit, Pyrit und möglicherweise Sphalerit visuell festgestellt. Die ALS-Formation ist das Wirtsgestein für die porphyrischen Rhyolith-Intrusionen. (Siehe Abbildung 1.)

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Abbildung 1: Bohrkern in 1.111 Fuß Tiefe in MHB-37B.

Die visuellen Beobachtungen von Sulfidmineralien sind vorläufiger Natur. Die Laboranalyseergebnisse stehen noch aus, und visuelle Schätzungen sollten nicht als repräsentativ für Mineralgehalte oder Mächtigkeiten angesehen werden.

Abbildung 1: Bohrkern in 1.111 Fuß Tiefe in MHB-37B.

MHB-37B ist für eine Bohrtiefe von etwa 2.500 Fuß (762 Meter) ausgelegt und soll die KI-gestützte Modellierung geophysikalischer Daten in Kombination mit der Brekzienkartierung aus der Frühjahrskampagne überprüfen, um an historische Bohrungen anzuknüpfen, die eine bedeutende Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung durchteuft haben (siehe Abbildung 2).

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Abbildung 2. Bohrzielzonen 2026: Bohrungen im Jahr 2026 und geplante Bohrungen.

Majuba Hill ist mit der Aufnahme der Bohrarbeiten in unserem ersten Kernbohrloch, das mithilfe der KI von ExploreTech geplant wurde, nun in eine wichtige neue Phase eingetreten, erklärt David Greenway, President und CEO von Copper One. Angesichts der Beschleunigung des Ausbaus von Rechenzentren, der Elektrifizierungsinfrastruktur und der Stromversorgungssysteme der nächsten Generation aufgrund von künstlicher Intelligenz nimmt der Bedarf an einer sicheren inländischen Kupferversorgung weiter zu. Wir wenden fortschrittliche KI-gestützte Explorationstools an, um eine genauere Eingrenzung von Zielen, die Erhöhung der geologischen Sicherheit und die Ausrichtung eines disziplinierten Bohrprogramms bei Majuba Hill zu ermöglichen, das auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung ausgerichtet ist. Unser Ziel besteht darin, dieses große Kupfer-Silber-Gold-System weiter in Richtung einer künftigen ersten Mineralressourcenschätzung auszubauen und sein Potenzial als ein Kupferexplorationsprojekt in Nordamerika zu erschließen.

Kartierung der Brekzien und im Jahr 2026 geplante Bohrungen

Die geologische Kartierung im Frühjahr 2026 konzentrierte sich auf die Identifizierung und Abgrenzung von Turmalin-Brekzienkörpern, die als mit einer hochgradigen Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehend interpretiert werden. Wie in Abbildung 2 und Abbildung 4 dargestellt, bestätigte die Kartierung den bekannten nordöstlichen Trend und identifizierte einen zuvor nur unzureichend dokumentierten nach Nordnordwest verlaufenden Brekzien-Trend.

Abbildung 3 zeigt ein typisches Beispiel für einen eisenoxidreichen, porösen Turmalin-Brekzienkörper in der südlichen Brekzienzone. Die Analyseergebnisse der Oberflächengesteinsprobe MHR-740 ergaben 1.275 ppm Cu, 16,6 ppm Ag und 0,1 ppm Au. Der Brekzienkörper ist orange umrandet und verläuft in nordwestlicher Richtung. Beachten Sie die abrupte Verengung und Verdickung der Brekzie über eine kurze Strecke.

Zur Bewertung der Gehaltsverteilung und der Brekziengeometrie wurden übertägig 84 Gesteinssplitterproben aus kartierten Brekzienausbissen entnommen (siehe Abbildung 4). Kupfergehalte werden symbolisch dargestellt, wobei Werte über 1.000 ppm (0,10 %) Cu gekennzeichnet sind. Probenahmen an den Rändern und im Inneren der Brekzien deuten darauf hin, dass die Ränder möglicherweise höhere Cu-Ag-Au-Gehalte aufweisen.

Es wurden mehrere Brekzienbildungsereignisse identifiziert, wobei die mit Turmalin verkitteten Brekzien jünger sind als die frühere magmatisch-hydrothermale Brekzienbildung. Die Cu-, Ag- und Au-Gehalte stehen in stärkerem Zusammenhang mit Brekzien, die mit Turmalin verkittet sind als mit Brekzien, die mit Gesteinsmehl verkittet sind.

In den Abbildungen 2 und 4 sind die fünf Bohrstandorte dargestellt, an denen bis zu neun Bohrungen niedergebracht werden sollen. Die Bohrungen wurden konzipiert, um die in früheren Bohrkampagnen durchteufte hochgradige Mineralisierung zu erweitern und bisher nicht erkannte hochgradige Korridore zu identifizieren.

Probenahme, Analysemethoden und QA/QC

Gesteinsproben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens aus repräsentativen Ausbissen entnommen und zur Probenvorbereitung und geochemischen Analyse an ALS Laboratories, ein unabhängiges akkreditiertes Labor, geschickt. Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) des Unternehmens umfasst die Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Blindproben und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom. Die Laborverfahren beinhalten zudem interne Qualitätskontrollprotokolle.

Gesteinssplitterproben aus dem Oberflächenbereich sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet.

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Abbildung 3. Südliche Brekzienzone: Umriss des porösen Turmalin-Brekzienkörpers

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Abbildung 4. Kartierung der Brekzien im Frühjahr: Kupferanalysen über 1.000 ppm sind gekennzeichnet.

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One im US-Bundesstaat Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen. Nevada erreichte im Annual Survey of Mining Companies 2022 des Fraser Institute den Spitzenplatz unter den führenden Bergbaujurisdiktionen der Welt. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts von Majuba Hill in einer stabilen, bergbaufreundlichen Region mit einer langen Geschichte der verantwortungsbewussten Mineralerschließung.

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9.684 Acres und liegt etwa 113 Straßenkilometer (70 Meilen) südwestlich von Winnemucca (Nevada) sowie 251 Kilometer (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Das Projekt ist über gut ausgebaute Kreisstraßen von der Ausfahrt Imlay (Nevada) an der U.S. Interstate 80 aus erreichbar, gefolgt von einer etwa 23 Meilen langen Fahrt in westlicher Richtung. Der Zugang zu Arbeitskräften, Straßen, Strom und Wasser ist für die Weiterentwicklung von Mineralprojekten von grundlegender Bedeutung, und Majuba Hill profitiert in jedem dieser Bereiche von einer soliden infrastrukturellen Grundlage. Dies stellt einen bedeutenden potenziellen Vorteil gegenüber abgelegeneren Projekten dar, bei denen die Infrastruktur ein erheblicher Kostenfaktor und ein großes Hindernis für die Erschließung sein kann.

Majuba Hill ist ein historischer Produktionsstandort mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, einschließlich bisher niedergebrachter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 89.395 Fuß, die Copper One eine bedeutende technische Grundlage für die laufende Exploration bieten.

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Bei den Explorationsarbeiten auf Majuba Hill wurden Hinweise auf ein möglicherweise bedeutendes Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierungssystem identifiziert. Es sind jedoch weitere Bohrungen, Geomodellierungen und technische Bewertungen erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung auf dem Projekt zu bestimmen. Majuba Hill befindet sich in Nevada, einer führenden Bergbauregion, und profitiert von der Größe, der Zugänglichkeit, der Infrastruktur sowie einer beträchtlichen historischen Explorationsdatenbank.

Technische Angaben und qualifizierte Sachverständige

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung in Bezug auf Majuba Hill wurden von E. L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Der qualifizierte Sachverständige hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen sowie die ihnen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Prüfdaten überprüft und verifiziert.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch die Auffindung und den Ausbau hochwertiger Projekte mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

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Brent Rusin

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E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen des Unternehmens, einschließlich seiner Strategie zur Steigerung der Marktbekanntheit, zur Erweiterung seiner Aktionärsbasis, zur Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte, zur Fortsetzung und zum Abschluss des mittlerweile laufenden Bohrprogramms 2026 auf Majuba Hill, zur Bewertung der Bohrergebnisse, zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung, zur Verfeinerung der Geomodelle und zu den Bemühungen um eine mögliche zukünftige erste Mineralressourcenschätzung.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie derzeit vorgesehen umzusetzen, dass die Bohrungen auf sichere und zeitgerechte Weise durchgeführt werden können, dass die Auftragnehmer, die Ausrüstung, die Genehmigungen und der Zugang bei Bedarf verfügbar bleiben, dass die allgemeinen Marktbedingungen stabil bleiben und dass das Unternehmen Zugang zu ausreichendem Kapital zur Unterstützung seiner Aktivitäten haben wird.

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