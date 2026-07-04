Wertvolle Edelmetalle und das Recycling

Weltweit gibt es einen enormen Verlust von wiederverwertbaren Materialien.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Skeena Gold & Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.07.2026, 9:55 Uhr Zürich/Berlin

Das Problem des Elektroschrotts verschärft sich. Ordnungsgemäß recycelt werden weltweit nur zirka 22,3 Prozent des Elektronikschrotts. Global existiert laut Berechnungen ein Elektroschrottaufkommen von 62 Millionen Tonnen. Es sei 2030 mit 82 Millionen Tonnen zu rechnen. Alte Laptops, Mobiltelefone und Fernseher vergrößern das Schrottaufkommen zusehends. Dabei sind wertvolle Rohstoffe enthalten. Allein in Deutschland sollen 167 Millionen alte Smartphones in Schubladen vor sich hin schlummern. Etwa eine Tonne Gold sei darin enthalten. Der Materialwert eines Althandys beträgt dabei aber nur etwa 1,25 Euro. Nebenbei bemerkt können die verbauten Lithium-Ionen-Akkus dabei eine Gefahrenquelle für Brände sein.

Vielleicht könnte Silber bald beim Schrottproblem helfen. Denn was das Recycling so erschwert, ist das Löten, um elektronische Bauteile mit Leiterplatten zu verbinden. Nun wurde von der Newcastle University in England ein Klebstoff entwickelt, der Silber enthält, reversibel ist und sich leicht auflösen lässt. Er kann sogar Schrauben ersetzen. Silber ist aber auch ein Anlagevehikel und gilt wie Gold als sicherer Hafen. Aktuell kostet die Feinunze Silber um die 60 US-Dollar. Seit Januar summiert sich der Wertverlust damit auf etwa 50 Prozent.

Allein im Juni hat Silber rund 20 Prozent verloren. Es sind der starke US-Dollar, hohe Anleiherenditen und die Zinserhöhungen, mit denen der Markt rechnet, die dem Edelmetall so zusetzen. Silber ist nun mal eine zinslose Anlage. Investoren sollten dennoch nicht nervös werden. Die Fundamentaldaten für Silber sind nach wie vor sehr gut, die Nachfrage steigt und der Silbermarkt befindet sich seit Jahren im Defizit.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang letzten Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem La Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Zusätzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfassen. Im ersten Quartal 2026 wurden mehr als 128.000 Unzen Silberäquivalent verkauft, der Umsatz im ersten Quartal erreichte einen Rekordwert. In 2027 will das Unternehmen die übernommene Del Toro-Mine wieder in Betrieb nehmen. Dann besitzt Sierra Madre Gold and Silver zwei produzierende Minen in Mexiko.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia im Goldenen Dreieck ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek). Das Projekt ist vollständig genehmigt und befindet sich jetzt im Bau. Produktionsaufnahme und erster Cashflow sind für das zweite Quartal 2027 geplant. Dann wird Eskay Creek vermutlich eine der hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen weltweit sein. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Sierra Madre Gold and Silver, Skeena Gold & Silver,

https://www.stuttgarter-zeitung.de/wissen/un-bericht-immer-mehr-e-schrott-weltweit-die-welt-versinkt-im-elektroschrott-79157564.html#google_vignette;

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/07/Silver-News-JUNE.pdf;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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