Battery X Metals präsentiert positive vorläufige Ergebnisse aus Versuchen zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien, die eine geschätzte signifikante Verbesserung der Reichweite zeigen, sowie Fortschritte bei der beschleunigten Markteinführung seiner zum Patent angemeldeten Technologieplattform fü

Battery X Metals präsentiert positive vorläufige Ergebnisse aus Versuchen zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien, die eine geschätzte signifikante Verbesserung der Reichweite zeigen, sowie Fortschritte bei der beschleunigten Markteinführung seiner zum Patent angemeldeten Technologieplattform für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien

Highlights der Pressemitteilung:

1. Die zum Patent angemeldete Plattform von Battery X Metals zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien hat in Leistungsversuchen mit Elektrofahrzeugen unter realen Bedingungen positive vorläufige Verbesserungen der geschätzten Reichweite von bis zu etwa 255 Kilometern gezeigt. Dies spricht für eine bedeutende Wiederherstellung der Batteriekapazität, fortschrittliche Diagnostik, eine nachhaltige Leistungswiederherstellung sowie die Validierung auf mehreren kommerziellen und privaten Elektrofahrzeugplattformen.

2. Das Unternehmen hat sein Portfolio an geistigen Eigentumsrechten durch den Abschluss seiner Patentanmeldung im Rahmen des Internationalen Patentkooperationsvertrags (PCT) gestärkt, wodurch Prioritätsrechte gewahrt und gleichzeitig der Weg für den Patentschutz in mehr als 150 Ländern geebnet wurde. Gleichzeitig hat Battery X Metals die Kompatibilitätsentwicklung für fünf strategische Elektrofahrzeugplattformen abgeschlossen oder treibt diese aktiv voran, darunter den Nissan Leaf, das Tesla Model 3 und Model Y, den Hyundai Ioniq, den Chevrolet Volt sowie den Elektrolastwagen VMC 1200.

3. Battery X Metals beschleunigt die Kommerzialisierung durch die Weiterentwicklung einer integrierten Diagnoseplattform für Elektrofahrzeugbatterien unter Nutzung einer On-Board-Diagnose-(OBD-II)-Schnittstelle sowie durch die fortlaufende Entwicklung seines Hardware- und Software-Ökosystems für das Rebalancing-Gerät, einschließlich drahtloser Konnektivität, standardisierten Batteriezustandsberichts, kommerzieller Hardware-Verbesserungen und Initiativen zur Erlangung der UL-[Underwriters Laboratories]-Zertifizierung, wodurch die zum Patent angemeldete Technologieplattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien für einen breiteren kommerziellen Einsatz bereitgestellt wird.

Vancouver, British Columbia – 10. Juli 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW0, WKN: A41RJF) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein auf die Erforschung von Ressourcen und Technologien für die Energiewende spezialisiertes Unternehmen, berichtet über den aktuellen Stand der Kommerzialisierung seiner zum Patent angemeldeten Technologieplattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien und hebt dabei die vorläufige Leistungsvalidierung hervor, die durch Leistungsversuche mit Elektrofahrzeugen unter realen Bedingungen erzielt wurde, sowie Kommerzialisierungsinitiativen, die einen breiteren Markteinsatz unterstützen sollen.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Battery X Metals seine zum Patent angemeldete Technologieplattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien durch Leistungstests unter realen Bedingungen, integrierte Batteriediagnostik, langfristige Leistungsüberprüfung und die Erweiterung der Kompatibilität auf mehrere Elektrofahrzeugplattformen weiterentwickelt. Zusammengenommen stehen diese Meilensteine für den fortgesetzten Übergang des Unternehmens von der Technologievalidierung hin zur Kommerzialisierung.

Da immer mehr Elektrofahrzeuge die ursprüngliche Garantiezeit ihrer Batterien überschreiten, geht Battery X Metals davon aus, dass die Nachfrage nach Technologien, die die Batterielebensdauer verlängern, die nutzbare Batteriekapazität wiederherstellen und die Gesamtbetriebskosten senken können, weiter steigen wird. Dementsprechend verfolgt das Unternehmen eine Reihe von Kommerzialisierungsinitiativen, die darauf abzielen, die Produktionsreife zu sichern, die Plattformkompatibilität zu erweitern, strategische Branchenbeziehungen zu stärken und das Rebalancing-Gerät für einen breiteren kommerziellen Einsatz zu positionieren.

Parallel zu diesen technischen und kommerziellen Fortschritten, und wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen sein Portfolio an geistigen Eigentumsrechten durch den Abschluss seiner Patentanmeldung im Rahmen des Internationalen Patentkooperationsvertrags (PCT) gestärkt. Die Anmeldung wahrt die Prioritätsrechte aus den zuvor eingereichten vorläufigen US-Patentanmeldungen des Unternehmens und ebnet gleichzeitig den Weg für den Patentschutz in mehr als 150 Ländern. Battery X Metals ist der Ansicht, dass dieser Meilenstein die langfristige Wettbewerbsfähigkeit seiner proprietären Technologieplattform stärkt und gleichzeitig die zukünftige Kommerzialisierung, Lizenzierungsmöglichkeiten, strategische Partnerschaften und die internationale Marktexpansion unterstützt.

Leistungsvalidierung des zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts für Lithium-Ionen-Batterien

Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. hat Battery X Metals eine zum Patent angemeldete Rebalancing-Plattform der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien (das Rebalancing-Gerät) entwickelt. Das Rebalancing-Gerät wurde konzipiert, um die durch natürlich auftretende Ungleichgewichte in Lithium-Ionen-Zellen verlorene nutzbare Batteriekapazität wiederherzustellen, die verbleibende Nutzungsdauer von Fahrzeugbatterien zu verlängern und die Notwendigkeit eines vorzeitigen Batteriewechsels zu verringern.

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Im Laufe des vergangenen Jahres hat das Unternehmen eine Reihe von Leistungsversuchen mit Elektrofahrzeugen unter realen Bedingungen abgeschlossen, um das Rebalancing-Gerät unter zunehmend vielfältigeren Betriebsbedingungen, Batteriekonfigurationen und Fahrzeugplattformen zu bewerten. Insgesamt haben diese vorläufigen Validierungsmaßnahmen messbare Verbesserungen bei der Ausnutzung der Batteriekapazität, erweiterten Diagnosefähigkeiten, bei der langfristigen Leistungserhaltung und der Anwendbarkeit auf verschiedenen Plattformen für Nutz- und Personen-Elektrofahrzeuge gezeigt.

Zu diesen Validierungsmaßnahmen gehörten zwei Testläufe mit elektrischen Nutzfahrzeugen der Klasse 3, eine Bewertung der Langzeitbeständigkeit, ein Leistungstest mit einem Elektro-Pkw sowie unabhängige Bewertungen, die von mehreren internationalen, unabhängigen Kfz-Servicezentren unter Einsatz des zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts des Unternehmens auf verschiedenen BYD-Elektrofahrzeugplattformen durchgeführt wurden.

Insgesamt zeigten diese Bewertungen geschätzte Verbesserungen der Reichweite von bis zu etwa 255 Kilometern, die erfolgreiche Identifizierung defekter Batteriezellen, die gezielte Korrekturmaßnahmen erforderten, außerdem eine anhaltende Batterieleistung nach mehr als 2.000 Kilometern kontinuierlichem Betrieb unter realen Bedingungen, die Wiederherstellung eines ansonsten nicht betriebsfähigen Batteriepakets eines Elektro-Pkw auf eine geschätzte durchschnittliche Reichweite von etwa 135,9 Kilometern sowie geschätzte Reichweitenverbesserungen von bis zu etwa 84 Kilometern über mehrere BYD-Elektrofahrzeugplattformen hinweg.

Zusammengenommen zeigen diese vorläufigen Validierungsmaßnahmen die Fähigkeit des Rebalancing-Geräts, durch natürlich auftretende Ungleichgewichte in Lithium-Ionen-Zellen verlorene nutzbare Batteriekapazität wiederherzustellen, fortschrittliche Batteriediagnostik zu integrieren, um Defekte auf Zellebene zu identifizieren, die gezielte Korrekturmaßnahmen erfordern, die wiederhergestellte Batterieleistung während des fortgesetzten realen Betriebs aufrechtzuerhalten und messbare Leistungsverbesserungen über mehrere Elektrofahrzeugplattformen und Batteriekonfigurationen hinweg zu erzielen.

Plattformerweiterung als Unterstützung für Kommerzialisierungsinitiativen

Ein grundlegender Bestandteil der Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens ist die systematische Erweiterung der Kompatibilität des Rebalancing-Geräts mit weit verbreiteten Elektrofahrzeug-Batterieplattformen. Im Rahmen seines laufenden Forschungs- und Entwicklungsprogramms treibt Battery X Metals die Entwicklung proprietärer Batterieadapter und Anschlusslösungen weiter voran, die es dem Rebalancing-Gerät ermöglichen sollen, mit einer wachsenden Bandbreite an Lithium-Ionen-Batteriearchitekturen zu kommunizieren, wie sie üblicherweise in Elektrofahrzeugen außerhalb der Garantiezeit zu finden sind.

Das Unternehmen hat die Entwicklung eigener Batterieadapter erfolgreich abgeschlossen, die Kompatibilität mit den Plattformen des Nissan Leaf und des VMC 1200 (elektrisches Nutzfahrzeug der Klasse 3) gewährleisten. Darüber hinaus schreiten die Entwicklungsarbeiten an Adaptern für die Batterieplattformen des Tesla Model 3 und des Model Y, des Hyundai Ioniq sowie des Chevrolet Volt zügig voran. Insgesamt spiegeln diese Initiativen eine disziplinierte Kommerzialisierungsstrategie wider, die darauf ausgerichtet ist, die Kompatibilität mit strategisch wichtigen Plattformen für gewerbliche Flotten und Elektro-Pkw systematisch auszuweiten.

Weitere Fahrzeugplattformen werden in das Ökosystem des Rebalancing-Geräts integriert, und Battery X Metals geht davon aus, dass es die kommerzielle Anwendbarkeit seiner zum Patent angemeldeten Technologieplattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien weiter stärken wird. Gleichzeitig positioniert sich das Unternehmen damit für den wachsenden Markt für Batteriediagnostik, Batterie-Rebalancing und Lösungen zur Verlängerung der Batterielebensdauer, da immer mehr Elektrofahrzeuge den ursprünglichen Garantiezeitraum ihrer Batterien überschreiten.

Beschleunigte Kommerzialisierungsinitiativen

Aufbauend auf diesen vorläufigen Validierungsmeilensteinen treibt Battery X Metals weiterhin eine Reihe von Kommerzialisierungsinitiativen voran, die darauf abzielen, das Produktangebot zu stärken, die Produktionsbereitschaft zu verbessern und den operativen Rahmen zu schaffen, der für einen breiteren kommerziellen Einsatz seiner zum Patent angemeldeten Technologieplattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien erforderlich ist.

Im Rahmen dieser Strategie evaluiert das Unternehmen derzeit die Integration einer Diagnoseplattform für Elektrofahrzeugbatterien, die eine On-Board-Diagnose-(OBD-II)-Schnittstelle nutzt, zusammen mit einer ergänzenden Softwareplattform, die zur Bewertung des Batteriezustands und zur Erstellung standardisierter Berichte entwickelt wurde. Durch die Kommunikation mit dem Batteriemanagementsystem eines Fahrzeugs soll die Diagnoseplattform wichtige Informationen zum Batteriezustand abrufen können, darunter den Gesundheitszustand, Zellspannungen, Zelltemperaturen und andere für den Batteriezustand relevante Betriebsparameter.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Batteriediagnostik die erste Stufe eines umfassenderen Ökosystems für das Batterielebenszyklusmanagement darstellt, da sie die Bewertung des Batteriezustands ermöglicht, bevor Korrekturmaßnahmen empfohlen werden, wenn ein Ungleichgewicht der Lithium-Ionen-Zellen als ein Faktor identifiziert wurde, der zur Leistungsminderung der Batterie beiträgt.

Parallel dazu treibt Battery X Metals die Entwicklung seines kommerziellen Software-Ökosystems weiter voran, das voraussichtlich eine intuitive Bedieneroberfläche, drahtlose Konnektivität zur Unterstützung von Over-the-Air-Software-Updates, ein cloudbasiertes Batterieverlaufsmanagement sowie die automatisierte Erstellung standardisierter Berichte zum Batteriezustand umfassen wird.

Das Unternehmen hat zudem die Verfeinerung des kommerziellen Hardware-Designs für das Rebalancing-Gerät abgeschlossen und evaluiert weiterhin Produktionsinitiativen der nächsten Generation, die die Fertigungsreife und einen breiteren kommerziellen Einsatz unterstützen sollen. Vorbehaltlich der fortlaufenden Produktentwicklung und üblicher kommerzieller Erwägungen beabsichtigt das Unternehmen, die Plattform durch entsprechende Produkttests und Zertifizierungsprozesse durch Dritte voranzutreiben, einschließlich einer Zertifizierung durch Underwriters Laboratories (UL), sofern angemessen.

Übergang zur kommerziellen Umsetzung

Die hier zusammengefassten Meilensteine spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung der zum Patent angemeldeten Technologieplattform von Battery X Metals zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien durch aufeinanderfolgende Entwicklungsphasen wider, darunter Technologievalidierung, integrierte Batteriediagnostik, Überprüfung der Langzeitleistung, Erweiterung der Plattformkompatibilität, Softwareverbesserung und Verfeinerung der kommerziellen Hardware.

Aufbauend auf diesen technischen und betrieblichen Errungenschaften richtet sich der Fokus des Unternehmens zunehmend auf die kommerzielle Umsetzung durch fortlaufende Kompatibilitätserweiterung, Produktionsreife, Softwareentwicklung, Produktzertifizierung und Initiativen zur breiteren Markteinführung, die die Kommerzialisierung des Rebalancing-Geräts unterstützen sollen.

Das Problem: Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt neue Herausforderungen an den Lebenszyklus von Batterien dar

Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 17,1 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Jahr 2023 entspricht.7 Da sich die gesamten Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen 2015 und 2023 Schätzungen zufolge auf über 40 Millionen Einheiten belaufen,8 ist davon auszugehen, dass die Herstellergarantie für einen beträchtlichen Teil der globalen EV-Flotte in den kommenden Jahren erlöschen wird.9,10

Bis 2031 sollen weltweit fast 40 Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeuge nicht mehr von der ursprünglichen Herstellergarantie gedeckt sein.9,10 Diese Prognose basiert auf den aktuellen Zahlen hinsichtlich der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und den branchenüblichen Garantiebedingungen und unterstreicht das wachsende Risiko für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die mit einer Verschlechterung der Batterie, einer verringerten Kapazität und der Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs konfrontiert sind.11 Da die globale Elektrofahrzeugflotte weiter wächst, steigt die Nachfrage nach Technologien, die die Lebensdauer der Batterien verlängern, die langfristigen Betriebskosten senken und einen nachhaltigen Übergang zur Elektromobilität unterstützen.

Die Lösung: Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Die eigene Software- und Hardwaretechnologie von Battery X Rebalancing Technologies soll diese Herausforderung meistern, indem sie die Lebensdauer von EV-Batterien verlängert. Diese Innovation wird entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu verbessern und den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein kostengünstigeres und umweltfreundlicheres Nutzungserlebnis zu bieten, indem die Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs der Batterie reduziert wird.

Der Schwerpunkt der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die vom National Research Council of Canada (NRC) validiert wurde, liegt auf dem Rebalancing von Batteriezellen. Die Validierung des NRC hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Ungleichgewichte zwischen den Zellen in Lithium-Ionen-Batteriepacks effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus 15 in Reihe geschalteten 72-Ah-LiFePO-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst auf einen einheitlichen Ladezustand (SOC) gebracht, mit einer gemessenen Entladekapazität von 71,10 Ah. Im Validierungstest wurden anschließend drei der 15 Zellen gezielt aus dem Gleichgewicht gebracht. Eine Zelle wurde auf einen um 20 % höheren Ladezustand geladen, während zwei Zellen auf einen um 20 % niedrigeren Ladezustand entladen wurden. Dadurch verringerte sich die Entladekapazität auf 46,24 Ah, was einem Rückgang von rund 35 % entspricht. Nach dem Zellenausgleich mithilfe der Ausgleichstechnologie von Battery X Rebalancing Technologies stieg die Entladekapazität des Batteriemoduls wieder auf 70,94 Ah an. Damit konnten rund 99 % des durch das Ungleichgewicht der Zellen verursachten Kapazitätsverlusts wiederhergestellt werden.

Mit diesen Fortschritten positioniert sich Battery X Rebalancing Technologies als Anbieter von Lösungen für Lithium-Ionen- und Elektrofahrzeugbatterien, die darauf abzielen, die zentralen Herausforderungen des Kapazitätsverlusts von Batteriesystemen und der hohen Kosten für deren Austausch zu bewältigen. Durch die Verlängerung der Lebensdauer von Batteriematerialien innerhalb der Wertschöpfungskette will Battery X Rebalancing Technologies die Energiewende unterstützen und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.

Die hierin veröffentlichten Ergebnisse beruhen auf vorläufigen Testbedingungen und sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Fahrzeugmodelle oder Einsatzszenarien. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Fahrzeugtyp, Batterietyp und -zustand, Fahrverhalten, Nutzung sowie Betriebsbedingungen variieren.

1 Nissan Global Newsroom, 2 U.S. Department of Energy, 3 GCBC, 4 GCBC, 5 Edmunds, 6 CleanTechnica, 7 Rho Motion – Global EV Sales 2024, 8 IEA Global EV Outlook 2024, 9 IEA, 10 U.S. News, 11 Recurrent Auto

Die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache finden Sie hier: www.accessnewswire.com/newsroom/en/metals-and-mining/battery-x-metals-presents-positive-preliminary-lithium-ion-battery-rebalancing-tr-1189757

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 694-9823

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