BrandPilot AI startet vier aktive Audits und einen Live-Test

Die ersten Erfolge des kostenlosen Audit-Programms umfassen vier aktive Bewertungen und einen laufenden Live-Test mit einem führenden Finanzdienstleister.

Toronto, Ontario–(17. April 2025) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) (BrandPilot oder das Unternehmen), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, gab heute bekannt, dass vier Unternehmen in der vergangenen Woche Audit-Aufträge mit seiner Plattform begonnen haben und ein fünftes Unternehmen einen Live-Test gestartet hat.

Diese Entwicklung folgt auf die Veröffentlichung des kostenlosen AdAi-Audits des Unternehmens am 24. März, das darauf abzielt, Ineffizienzen in Google-Suchkampagnen zu identifizieren. Das Programm soll Vermarktern helfen, Ineffizienzen in bezahlten Suchkampagnen zu erkennen, mit besonderem Fokus auf Ausgaben für gebrandete Keywords ohne Wettbewerbspräsenz.

Die derzeit geprüften Unternehmen repräsentieren eine vielfältige Mischung von Branchen und Geschäftsmodellen:

– Eine US-amerikanische Matratzenmarke mit Direktvertrieb an Verbraucher und erheblichen nationalen Werbeausgaben;

– Ein europäischer Performance-Bekleidungshersteller für den Highend-Fahrradmarkt;

– Eine Formalwear-Marke mit breiter Einzelhandelspräsenz und starkem E-Commerce in Nordamerika;

– Eine kanadische Digital-First-Schmuckmarke, bekannt für personalisierte und saisonale Kampagnen.

Jedes Audit umfasst eine umfassende Analyse der historischen Leistung bezahlter Suchkampagnen, der Sichtbarkeit der Wettbewerber und der Berechnung möglicher Einsparungen. Ziel ist die Identifizierung von Bereichen mit redundanten oder ineffizienten Ausgaben – Erkenntnisse, die oft zu erheblichen Kosteneinsparungen und verbesserten Kapitalrenditen führen.

Parallel dazu ist ein großer kanadischer Investmentmanagement- und Beratungsdienstleister in einen Live-Test von AdAi eingestiegen. Der Test wird aktiv Werbeausgaben durch die Echtzeit-Optimierungsfunktionen der Plattform für gebrandete bezahlte Suchkampagnen zurückgewinnen.

Das Unternehmen wird weiterhin über Fortschritte berichten, sobald Audits und Tests in kommerzielle Beziehungen übergehen.

BrandPilot AI veranstaltet heute um 13:00 Uhr EST außerdem ein Live-Webinar in Partnerschaft mit Search Engine Land. Die Session Lösung des unangefochtenen bezahlten Suchproblems wird untersuchen, wie Marketingverantwortliche Ineffizienzen in bezahlten Suchkampagnen mit AdAi identifizieren und beseitigen können. Sie können sich hier noch anmelden und am Webinar teilnehmen

Über BrandPilot AI

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Performance-Marketing-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die eine außergewöhnliche Kapitalrendite für globale Marken bieten. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalysen und Branchenexpertise befähigt BrandPilot AI Organisationen, komplexe Werbelandschaften präzise zu navigieren. Das Kernangebot AdAi bekämpft Werbeverschwendung durch die Identifizierung kannibalisierender Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um die Kapitalrendite für globale Marken zu maximieren. Weitere Informationen unter www.brandpilot.ai.

Kontaktinformation

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, darunter – aber nicht beschränkt auf – Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich Audit-Ergebnissen, potenzieller Kundenkonvertierungen und der breiteren Akzeptanz der AdAi-Plattform. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich der Wirksamkeit des Audit-Prozesses bei der Identifizierung von Medienineffizienzen, der Bereitschaft potenzieller Kunden, von Audits zu kommerziellen Engagements überzugehen, und der anhaltenden Nachfrage nach Lösungen zur Verbesserung der Werbeeffizienz. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Möglichkeit, dass Audit-Teilnehmer möglicherweise keine Tests oder Verträge fortsetzen, Veränderungen in digitalen Werbetrends, der Geschwindigkeit der Technologieakzeptanz im Marketingsektor und wettbewerbsbedingten Entwicklungen. Tatsächliche Ergebnisse könnten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in diesen Aussagen widergespiegelten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, gibt es keine Gewähr für ihre Richtigkeit. Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der Börse) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die Originalversion dieser Pressemitteilung finden Sie unter

www.newsfilecorp.com/release/248821

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen:

money.tmx.com/quote/BPAI:AQL/news/6589962950402182/BrandPilot_AI_Initiates_Four_Active_Audits_and_One_Live_Trial.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BrandPilot AI Inc

Brandon Mina

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 CA M5H 3P5 CA.

Kanada

email : adam@brandpilot.ao

Pressekontakt:

BrandPilot AI Inc

Brandon Mina

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 CA M5H 3P5 CA.

email : adam@brandpilot.ao

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.