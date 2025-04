Gold ist unvergänglich

Gold fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden und immer wieder entdecken Forscher spektakuläre Goldschätze.

Gold dient als Schmuck, als Wertanlage oder als Teil moderner Technologien. Wird mal wieder ein Goldschatz gefunden, ist dies immer aufregend. Gerade wurden im Osten der Niederlande, direkt an der deutschen Grenze, Gold- und Silberstücke sowie Hunderte von Münzen entdeckt. Auch Goldschmuck war dabei, der Wert dürfte beträchtlich sein. Vermutlich wurden sie als Opfergaben vergraben, sie sind rund 1300 Jahre alt. Denn nicht nur ägyptische Pharaonen oder alte Griechen wurden mit Reichtümern bestattet. Der jetzt entdeckte Schatz war wohl „Teufelsgeld“. Denn so nannten die Christen später die heidnischen Opfergaben. Und diese Opfergaben waren zu der Zeit, aus der der Fund stammt, in heidnischen germanischen Ländern ziemlich verbreitet. Historiker schätzen solche Funde wegen der Geschichten, die sie erzählen, etwa von Handelsströmen. Anleger heute schätzen dagegen vor allem die Werterhaltungsfunktion des Goldes, seine Diversifizierungsfunktion und die Sicherheit, die Gold verleiht.

Dass der Goldpreis schon wieder ein neues Rekordhoch verzeichnet, liegt zum einen an der Zollpolitik der USA und jetzt hat auch noch Fed-Chef Jerome Powell vor Inflation gewarnt. Mehr als 3.300 US-Dollar für die Feinunze Gold ist ein stolzer Preis. In Euro gerechnet lag der Rekordpreis des Edelmetalls bei bisher noch nie erreichten 2.953 Euro. Auch für Silber ist beispielsweise das renommierte Silver Institute positiv gestimmt. 2024 verzeichnete Silber das vierte Jahr in Folge ein Defizit. Gleichzeitig erreichte die Silbernachfrage aus der Industrie zum vierten Mal in Folge einen neuen Rekordwert. Bergbaugesellschaften mit Gold und Silber im Boden wie Vizsla Silver oder Sierra Madre Gold & Silver sind angesichts des hohen Goldpreises sicher sehr erfreut.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – verfügt in Mexiko über das hochgradige Gold-Silber-Projekt Panuco. Das Projekt umfasst rund 7.200 Hektar. Hier läuft bereits der Testabbau.

Ebenfalls in Mexiko vertreten ist Sierra Madre Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – mit seinem Guitarra-Projekt, welches seit Jahresbeginn produziert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

