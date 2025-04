Onco-Innovations meldet Zusammenarbeit mit Dalton Pharma zur Isotopensynthese der patentierten PNKP-Technologie

Die PNKP-Technologie verbesserte in früheren Studien die Überlebensrate bei Mäusen mit kolorektalem Karzinom

Vancouver, Kanada – 17. April 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am 8. April 2025 eine Vereinbarung mit Dalton Pharma Services (Dalton) über die Auftragssynthese eines schwer markierten Isotops seines exklusiv lizenzierten Polynucleotid-Kinase-3′-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitors (die Technologie) eingegangen ist. Die Technologie basiert auf einer Nanopartikel-Formulierung eines PNKP-Inhibitors der zweiten Generation, der als Monotherapeutikum das Überleben von Mäusen mit PTEN-defizienten Darmkrebstumoren in einer im Juni 2021 von Forschern der University of Alberta durchgeführten Studie verlängert hat (Studie). doi.org/10.1016/j.jconrel.2021.04.034

Diese Vereinbarung mit Dalton ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer IND-fähigen Tiermodellforschung, da der markierte Wirkstoff in bevorstehenden ADME-(Absorption, Distribution, Metabolismus und Exkretion)-Studien verwendet werden wird.

Die oben erwähnte Studie beinhaltete die intravenöse Verabreichung des nanopartikelverkapselten A83B4C63 (der PNKP-Inhibitor-Wirkstoff) mit einem Xenograft-Mausmodell mit PTEN-defizientem kolorektalem Karzinom (CRC), was zu einer signifikanten Erhöhung des medianen Überlebens führte. Mäuse, die mit der Nanoformulierung A83B4C63 behandelt wurden, zeigten ein medianes Überleben von 60 Tagen im Vergleich zu 23 Tagen der unbehandelten Kontrollgruppe, was das therapeutische Potenzial von A83B4C63 bei Mäusen mit PTEN-defizientem CRC unterstreicht. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Technologie die Wirksamkeit von PNKP-Inhibitoren erhöht und gleichzeitig die Auswirkungen auf das umliegende gesunde Gewebe verringert doi.org/10.1016/j.jconrel.2021.04.034

, was sie zu einem vielversprechenden Weg für die Weiterentwicklung von Krebstherapien macht. Die Erhöhung der Überlebensraten ist ein wichtiges Ziel in der Krebsforschung, und der Erfolg der Technologie in dieser Studie zeigt die potenziellen Vorteile von gezielten Nanopartikelsystemen.

Die Studie hat nicht nur gezeigt, dass die Technologie die Toxizität reduziert, genau auf Krebszellen abzielt und deren Nachwachsen verhindert, sondern auch, dass sie die Überlebensrate von Mäusen mit kolorektalem Karzinom erhöht. Dies ist eine entscheidende Erkenntnis, die erneut rechtfertigt, warum wir so optimistisch sind, was die Formulierung angeht. Aus diesem Grund unternehmen wir weitere Schritte, um die Technologie in Richtung klinischer Studien zu entwickeln, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung mit Dalton stellt einen wichtigen Schritt in der nächsten Phase von Studien dar, die zur Unterstützung der IND-fähigen Entwicklung erforderlich sind, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass Onco ohne solche Bemühungen nicht in der Lage ist, die notwendigen Daten zu generieren, um das Programm effektiv voranzutreiben. Die ADME-Studien an Mäusen sind ein grundlegender Bestandteil der Strategie von Onco, die darauf abzielt, das Risiko für den Wirkstoff im Vorfeld künftiger Zulassungsanträge zu verringern. Indem das Unternehmen auf fundierten präklinischen Wirksamkeitsdaten aufbaut und sich auf regulatorische Anforderungen vorbereitet, macht es bedeutende Fortschritte bezüglich einer klinischen Umsetzung seiner PNKP-Technologie.

Über Dalton Pharma Services

Dalton Pharma Services wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen ist ein von Health Canada zugelassener und von der FDA inspizierter GMP-Vertragsdienstleister für integrierte Chemie-, Arzneimittelentwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bietet Dalton ein umfassendes Spektrum an internen Dienstleistungen an, darunter Arzneimittelforschung, Flow-Chemie, Formulierungs- und Prozessentwicklung, Auftragssynthese, cGMP-konforme sterile Abfüllung/Fertigstellung, cGMP-konforme API-Herstellung und Herstellung von Dosierungsformen. Diese Integration an einem einzigen Standort verbessert die Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz und beschleunigt so die Arzneimittelforschung und -entwicklung. Das Engagement von Dalton für Qualität, Schnelligkeit und Flexibilität wurde 2016, 2017 und 2018 mit CMO Leadership Awards von Life Science Leader in Kategorien wie Qualität, Zuverlässigkeit, Fähigkeiten, Expertise, Kompatibilität und Entwicklung ausgezeichnet. www.dalton.com/pharmaceutical-manufacturing

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

