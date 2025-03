PKNP-Technologie von Onco-Innovations in Verbindung mit Strahlentherapie demonstriert in Studie geringe Toxizität und hohes Sicherheitsprofil

Vancouver, Kanada – 26. März 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, Informationen über seine Nanopartikel-Formulierung der zweiten Generation der Polynukleotid-Kinase-3′-Phosphatase-(PNKP)-Verbindung (die Technologie) in Kombination mit Strahlentherapie bekannt zu geben, die in einer im Dezember 2021 von Forschern der University of Alberta, Kanada, durchgeführten Studie Sadat et al. Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage. Front Oncol. 2021 Dec 23;11:772920. doi: 10.3389/fonc.2021.772920

eine wirksame Bekämpfung von Krebszellen bei Mäusen gezeigt hat, wobei ein niedriges Toxizitätsprofil beibehalten wurde. Die geringe Toxizität, die in der Studie selbst bei therapeutischen Dosen bei Mäusen mit Darmkrebs (Kolorektalkarzinom) und insbesondere in Kombination mit einer Strahlentherapie beobachtet wurde, ist besonders bedeutsam, da sie das Potenzial für eine Lösung mit weniger Nebenwirkungen nahelegt, was zur Entwicklung sichererer und wirksamerer Behandlungsmöglichkeiten führen könnte.

Im Rahmen der Studie wurden Mäuse, denen kolorektale Tumoren (HCT116/PTEN+/+ Tumoren) implantiert wurden, in drei Gruppen eingeteilt und sie erhielten drei separate Injektionen über einen Zeitraum von 24 Tagen. Zu den Behandlungsgruppen gehörten diejenigen, die leere Nanopartikel, leere Nanopartikel mit Bestrahlung und mit PNKP-Inhibitoren geladene Nanopartikel mit Bestrahlung erhielten. Während der gesamten Studie wurden in keiner Gruppe signifikante Anzeichen von Toxizität, wie z. B. Gewichtsverlust, festgestellt, auch nicht bei denjenigen, die mit der Nanopartikel-Formulierung des PNKP-Inhibitors in Verbindung mit Bestrahlung behandelt wurden. Sadat et al. Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage. Front Oncol. 2021 Dec 23;11:772920. doi: 10.3389/fonc.2021.772920

Ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung sicherer und wirksamer Krebstherapien ist die Gewährleistung eines geringen Toxizitätsprofils. Die Technologie von Onco hat in präklinischen Tiermodellen eine minimale Toxizität gezeigt, was darauf hindeutet, dass sie zur Weiterentwicklung von Therapien eingesetzt werden kann, die weniger Nebenwirkungen verursachen. Gemäß den Vorschriften von Health Canada müssen Arzneimittel strengen Tests sowohl in Tiermodellen (in vivo) als auch in Zellkulturen (in vitro) unterzogen werden, um ihre Sicherheit und Toxizität bei Dosierungen zu bewerten, die eine therapeutische Wirkung erzielen sollen.

Die Feststellung der Sicherheit von Kombinationstherapien ist ein wichtiger Schritt, um Krebsbehandlungen voranzubringen. Die Ergebnisse dieser Studie untermauern das starke Sicherheitsprofil unserer PNKP-Technologie in Tierversuchen, wenn sie parallel zur Strahlentherapie eingesetzt wird. Da eine geringe Toxizität ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung von Therapien ist, bilden diese Ergebnisse eine solide Grundlage für künftige Forschungsprojekte, da wir das Potenzial dieses Ansatzes in kommenden Studien weiter erforschen werden, sagte Thomas O’Shaughnessy, CEO des Unternehmens.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und die Vorteile der Technologie, die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

