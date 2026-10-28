Banyan erweitert Mineralisierung in die Airstrip-Powerline-Lücke bei AurMac, Yukon, durchteuft 1,34 g/t Au über 20,2 Meter und 1,18 g/t Au über 27,5 Meter

VANCOUVER, BC, 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das Unternehmen oder Banyan) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) (- www.rohstoff-tv.com/play/banyan-gold-starke-bohrergebnisse-50-mio-cad-finanzierung/ -) freut sich, Ergebnisse von sechs Bohrlöchern aus der Lagerstätte Airstrip (Airstrip) auf seinem Projekt AurMac (AurMac), Yukon, Kanada, bekannt zu geben (Tabelle 1). Das Bohrloch AX-26-921 durchteufte hochgradiges Gold (Au) in vier separaten Zonen: 0,85 g/t Au über 28,9 Meter (m), 1,34 g/t Au über 20,2 m, 1,89 g/t Au über 10,1 m und 1,18 g/t Au über 27,5 m. Diese Abschnitte unterstreichen Erweiterungen von Domänen innerhalb der mineralisierten Lücke zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline; die Mineralisierung tritt als Sulfidverdrängung in kohlenstoffhaltigen metasedimentären Gesteinen im Einfallen unterhalb der Hauptdomänen von Airstrip auf. Andere Bohrlöcher dieser Meldung (AX-26-904, -908, -909, -913 und -915) unterstreichen Erweiterungen hin zu höhergradigen Zonen im zentralen Bereich von Airstrip.

Highlights aus Airstrip:

AX-26-904 – 0,79 g/t Au über 14,1 m, einschließlich 25,70 g/t Au über 0,3 m

AX-26-908 – 7,11 g/t Au über 1,3 m innerhalb von 0,62 g/t Au über 18,5 m

-UND 2,97 g/t Au über 3,7 m

AX-26-909 – 0,69 g/t Au über 23,3 m

AX-26-913 – 0,82 g/t Au über 7,3 m

AX-26-915 – 0,96 g/t Au über 39,6 m

AX-26-921 – 0,85 g/t Au über 28,9 m, einschließlich 12,44 g/t Au über 1,2 m;

UND 1,34 g/t Au über 20,2 m; einschließlich 15,40 g/t Au über 0,6 m;

UND 1,89 g/t Au über 10,1 m, einschließlich 12,10 g/t Au über 0,8 m;

UND 1,18 g/t Au über 27,5 m, einschließlich 16,50 g/t Au über 1,4 m

Hinweis: Alle hervorgehobenen Abschnitte sind Bohrlängen; die annähernd berechneten wahren Mächtigkeiten sind als Prozentsatz der Bohrlängen der Abschnitte angegeben (siehe Tabelle 2).

Das diesjährige Programm zielt darauf ab, Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung gezielt zu lokalisieren, insbesondere dort, wo das aktuelle Ressourcenmodell unmineralisierte Bereiche zeigt. Bohrloch AX-26-921 lieferte bedeutende hochgradige Abschnitte, die auf Potenzial für eine Erweiterung und verbesserte Gehalte zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline hindeuten, sagte Tara Christie, President und CEO. Konkret lieferte AX-26-921 mehrere mineralisierte Abschnitte, darunter 1,34 g/t Au über 20,2 m und 1,18 g/t Au über 27,5 m, was auf eine Kontinuität der höhergradigen Zonen in der Tiefe der Lagerstätte Airstrip unterhalb der Lücke hindeutet. Diese Ergebnisse bekräftigen, dass bei AurMac weiterhin Erweiterungsmöglichkeiten bestehen, neben den frühen Entdeckungen bei Nitra. Die nächste Explorationsphase von Banyan wird sich darauf konzentrieren, die besten Bereiche innerhalb von AurMac zu identifizieren, die zu unserem anfänglichen 10-Jahres-Gehalts- und -Produktionsprofil beitragen werden, was zu weiteren Studien über unsere vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment) hinaus führen wird.

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Abbildung 1: Lageplan von AurMac, Yukon, Kanada. Die Ergebnisse der Bohrlöcher AX-26-904, -908, -909, -913, -915 und -921 sind in Tabelle 1 aufgeführt. Ein Lageplan von Airstrip (Abbildung 2) und Querschnitte (Abbildungen 3 und 4) zeigen die detaillierte Verteilung der Bohrlöcher in Airstrip und die Geometrie der hochgradigen Mineralisierung.

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Abbildung 2: Lageplan von Airstrip. Die Querschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet. Bohrloch AX-26-921 im Querschnitt 466900mE (Abbildung 3) unterstreicht das Erweiterungspotenzial für hochgradige Domänen in der Lücke zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline nahe der südlichen Ausdehnung der konzeptionellen Grube der Mineralressourcenschätzung (MRE). Die Bohrlöcher AX-26-904, -908, -909 und -915 im Querschnitt 467300mE (Abbildung 4) unterstreichen das Erweiterungspotenzial für hochgradige Domänen weiter östlich in Airstrip.

Die Mineralisierung bei Airstrip ist überwiegend an kalkhaltige metasedimentäre Gesteine gebunden, die leicht einer Kalksilikatalteration und einer Sulfidverdrängungsmineralisierung unterliegen (Abbildung 5). Kalkhaltige metasedimentäre Gesteine überlagern Quarzite. Die Domänen Cal_1 und Cal_2 (kalkhaltige metasedimentäre Gesteine) sind das primäre Wirtsgestein der Goldmineralisierung bei Airstrip, mit Extensionsquarzgängen im Quarzit (QTZT). Im Liegenden von Airstrip wurde eine bemerkenswerte Mineralisierungszone durchteuft, mit hochgradiger Mineralisierung und sichtbarem Gold (Abbildung 6) in Extensionsquarzgängen im Quarzit stratigraphisch unterhalb der Hauptlagerstätte Airstrip (Abbildung 3). Potenzial für Liegenddomänen im Gebiet von Airstrip wurde bei früheren Bohrungen identifiziert und wird in dieser Bohrsaison getestet.

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Abbildung 3: Querschnitt 466900mE durch Airstrip. Bohrloch AX-26-921 unterstreicht die potenzielle Erweiterung hochgradiger Domänen in der Lückenzone zwischen Airstrip und Powerline. Weitere Bohrungen im Einfallen sind geplant, um die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe innerhalb und knapp südlich der konzeptionellen Grubengrenze weiter zu testen. Das MRE-Blockmodell ist durch mineralisierte und lithologische Domänen begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke messen 10 m x 10 m x 5 m. In der MRE sind nur Blöcke oberhalb des Cut-off-Gehalts von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle auf Basis von 3.500 US-Dollar/Unze Au enthalten.

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Abbildung 4: Querschnitt 467300mE durch das östliche Ende von Airstrip bei AurMac. Die Bohrlöcher dieser Meldung zeigen Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts in mineralisierten Domänen am östlichen Ende von Airstrip. Das MRE-Blockmodell ist durch mineralisierte und lithologische Domänen begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke messen 10 m x 10 m x 5 m. In der MRE sind nur Blöcke oberhalb des Cut-off-Gehalts von 0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle auf Basis von 3.500 US-Dollar/Unze Au enthalten.

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Abbildung 5: Abschnitte aus Bohrloch AX-26-921 mit Sulfidverdrängung in hochgradigen Abschnitten im Einfallen unterhalb der Hauptzone von Airstrip (siehe Querschnitt in Abbildung 3).

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Abbildung 6: Sichtbares Gold in Extensionsquarzgängen aus: Links – Bohrloch AX-26-921, ab 265,1 m – Gold in Verbindung mit Wismut-Sulfosalzen und Arsenopyrit in einem Extensionsquarzgang. Rechts – Bohrloch AX-26-913, ab 176,3 m – Gold in Verbindung mit Arsenopyrit in einem Extensionsquarzgang.

Tabelle 1: Abschnitte aus Airstrip

BOHRLOCH-NR. Tiefe von (m) Tiefe bis (m) Au-Intervall (m) Au-Gehalt

(g/t)

AX-26-904 16,1 30,2 14,1 0,79

einschließlich 29,9 30,2 0,3 25,70

AX-26-908 5,9 8,4 2,5 0,55

und 12,4 19,3 6,9 0,84

einschließlich 15,9 19,3 3,4 1,06

und 47,8 66,3 18,5 0,62

einschließlich 61,9 63,2 1,3 7,11

einschließlich 61,9 62,2 0,3 15,00

und einschließlich 62,8 63,2 0,4 9,77

und 94,6 98,3 3,7 2,97

einschließlich 94,6 95,4 0,8 9,98

und einschließlich 95,8 96,8 1,0 2,32

und 136,6 137,2 0,6 1,35

AX-26-909 20,4 92,5 72,1 0,49

einschließlich 20,4 21,6 1,2 1,07

und einschließlich 36,3 36,6 0,3 1,66

und einschließlich 47,4 50,9 3,5 2,71

einschließlich 47,4 47,7 0,3 11,60

und einschließlich 50,5 50,9 0,4 12,13

und einschließlich 69,2 92,5 23,3 0,69

einschließlich 90,1 91,1 1,0 3,26

und 208,7 211,5 2,8 0,87

einschließlich 210,2 211,5 1,3 1,24

AX-26-913 33,2 80,2 47,0 0,26

einschließlich 33,2 34,2 1,0 1,08

und einschließlich 67,5 68,3 0,8 1,04

und einschließlich 79,8 80,2 0,4 2,65

und 96,0 103,3 7,3 0,82

einschließlich 102,6 103,3 0,7 5,33

und 118,9 121,3 2,4 1,86

einschließlich 118,9 120,2 1,3 2,72

und 145,0 145,9 0,9 3,29

und 176,2 176,5 0,3 6,47

AX-26-915 4,7 32,2 27,5 0,31

einschließlich 21,1 22,2 1,1 1,19

und 49,6 89,2 39,6 0,96

einschließlich 49,6 50,4 0,8 2,58

und einschließlich 61,3 89,2 27,9 1,19

einschließlich 80,4 81,2 0,8 3,23

und einschließlich 85,0 85,3 0,3 31,20

AX-26-921 85,7 114,6 28,9 0,85

einschließlich 86,8 98,2 11,4 0,58

und einschließlich 113,4 114,6 1,2 12,44

einschließlich 114,3 114,6 0,3 37,30

und 131,5 190,7 59,2 0,66

einschließlich 131,5 134,4 2,9 1,32

und einschließlich 145,8 157,3 11,5 0,45

einschließlich 156,9 157,3 0,4 3,19

und einschließlich 170,5 190,7 20,2 1,34

einschließlich 177,0 180,3 3,3 3,93

einschließlich 179,7 180,3 0,6 15,40

und einschließlich 189,4 190,7 1,3 7,26

und 217,7 227,8 10,1 1,89

einschließlich 217,7 224,2 6,5 2,72

einschließlich 222,4 223,2 0,8 12,10

und 244,0 271,5 27,5 1,18

einschließlich 244,0 245,4 1,4 16,50

und einschließlich 259,1 265,2 6,1 0,84

einschließlich 264,9 265,2 0,3 3,45

Hinweis: Berechnete wahre Mächtigkeiten sind Näherungswerte, variieren je Bohrloch; siehe Tabelle 2

Tabelle 2: Bohransatzpunkte der Kernbohrungen dieser Meldung

Bohrloch-ID Rechtswert (m) Hochwert (m) Höhe (m) Länge (m) Azimut Neigung Ber.

wahre Mächtigkeit (%)

AX-26-904 467330 7084045 791 138,7 163 -81 70

AX-26-908 467286 7083981 790 163,1 360 -60 95

AX-26-909 467275 7083932 788 225,6 1 -60 95

AX-26-913 466916 7083964 775 190,5 359 -59 95

AX-26-915 467304 7083939 790 166,1 7 -51 90

AX-26-921 466906 7083803 773 285,0 355 -76 95

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die berichteten Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren und eines Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt, das aus dem Einfügen zertifizierter Referenzmaterialien, Feldduplikate und grober Leerproben in den Probenstrom sowie der Nutzung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Analysen besteht.

Die Qualified Person hat die verfügbaren QA/QC-Daten geprüft und keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Standards, Kernduplikate und grobe Leerproben machten etwa 10 % der während des Bohrprogramms 2026 eingereichten Proben aus. Die Ergebnisse wurden überwacht, sobald Analysedaten verfügbar waren, und lagen innerhalb der für das Programm festgelegten Genauigkeits- und Präzisionsschwellen.

Das Personal von Banyan hat sämtliche Bohrkerne systematisch aufgenommen und fotografiert. Kerne mit HTW- und NTW-Durchmesser wurden in den Kernbearbeitungsanlagen von Banyan geteilt. Eine Hälfte wurde in die Kernkiste zurückgelegt, die andere zusammen mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts in einem Polybeutel versiegelt. Personal von Banyan oder ein eigens beauftragter Kurier lieferte die Proben an das Probenaufbereitungslabor von Bureau Veritas (BV) in Whitehorse oder an die Geochemical Mining Division von AGAT Laboratories in Calgary (AGAT). Von BV aufbereitete Proben wurden an dessen Analyselabor in Vancouver, British Columbia, versandt. AGAT-Proben wurden in Calgary, Alberta, oder Thunder Bay, Ontario, aufbereitet, pulverisiert und analysiert.

BV analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und entweder seines ICP-ES-Pakets MA-200 für 45 Elemente oder seines ICP-ES/MS-Pakets MA-250 für 59 Elemente sowie mittels 50-g-Brandprobe FA-450 mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit mehr als 10 g/t Au wurden mittels Brandprobe FA-550 mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem sichtbarem Gold wurden zusätzlich mittels Metallic-Screen-Brandprobe FS-652 analysiert. Silberproben oberhalb der Messobergrenze wurden je nach Anwendbarkeit mittels MA-370, FA-550 oder FA-501 analysiert. Bureau Veritas ist nach ISO/IEC 17025:2017 unter SCC File No. 15895 akkreditiert.

AGAT analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und seines ICP-OES/ICP-MS-Pakets 201-071 für 48 Elemente sowie mittels 50-g-Brandprobe 201-551 mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit mehr als 10 g/t Au wurden mittels Brandprobe 202-551 mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem sichtbarem Gold wurden zusätzlich mittels Metallic-Screen-Brandprobe 202-131 analysiert. Proben mit mehr als 100 g/t Ag wurden mittels 201-470 analysiert. AGAT ist nach ISO/IEC 17025:2017 unter SCC File Nos. 151266 und 151083 akkreditiert.

Update zur Eagle-Mine

Am 22. Oktober 2026 gab PricewaterhouseCoopers Inc. in ihrer Eigenschaft als gerichtlich bestellter Verwalter der Victoria Gold Corp. (der Receiver) bekannt, dass sie mit Gatsuurt Mining Inc. und Boroo Pte. Ltd. (zusammen Boroo) eine endgültige Zeichnungsvereinbarung in Bezug auf die Eagle-Goldmine, die rund 40 Kilometer vom Projekt AurMac von Banyan entfernt liegt, abgeschlossen hat. Der Receiver, die Regierung von Yukon, die First Nation of Na-Cho Nyäk Dun (FNNND) und Boroo haben jeweils Updates zur geplanten Transaktion veröffentlicht. Boroo hat angegeben, dass es plant, über 1,5 Milliarden kanadische Dollar (CAD) in Umweltsanierung, Wiederinbetriebnahme und künftigen Betrieb der Eagle-Goldmine zu investieren. Detaillierte Informationen finden Sie auf den jeweiligen Websites, einschließlich der Seite des Receivers zum Verkaufsprozess unter www.pwc.com/ca/en/services/insolvency-assignments/victoriagold/sale-process.html.

Die geplante Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung, die der Receiver Anfang Dezember 2026 beantragen will, sowie der Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen, einschließlich wesentlicher Vereinbarungen mit der Regierung von Yukon und der FNNND. Der Vollzug wird zum oder um den 31. Dezember 2026 angestrebt.

Banyan erkennt das Potenzial einer verantwortungsvollen Wiederinbetriebnahme zur Unterstützung der Wirtschaft, der Beschäftigung und des Bergbausektors von Yukon an und betont zugleich, dass Umweltverantwortung, Rechenschaftspflicht und ein sinnvoller Dialog mit den First Nations und den lokalen Gemeinden Prioritäten bleiben müssen. Während Banyan AurMac voranbringt, bleibt das Unternehmen einer verantwortungsvollen Erschließung und dem Aufbau starker Beziehungen verpflichtet, um nachhaltigen Nutzen für die Menschen in Yukon zu fördern.

Update zu den Bohrungen 2026

Die Bohrungen bei AurMac laufen weiter; 198 Bohrlöcher mit mehr als 56.000 Metern sind abgeschlossen, sechs Bohrgeräte sind im Einsatz. Für 47 Bohrlöcher aus 2026 wurden bislang Analyseergebnisse gemeldet.

Qualified Person

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine Qualified Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf sämtliche Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und gebilligt. Herr Mackay ist Vice President Exploration von Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten verifiziert, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen zugrunde liegen.

Bevorstehende Veranstaltungen

– New Orleans Investment Conference, 28.-31. Oktober 2026

– Takestock Calgary Investment Conference, 4. November 2026

– Munich Mining Conference, 6.-7. November 2026, Deutschland

– Precious Metals Zurich, 9.-11. November 2026, Schweiz

– Deutsche Goldmesse, 13.-14. November 2026, Frankfurt, Deutschland

– Yukon Geoscience Forum, 16.-19. November 2026, Whitehorse, Yukon

Über Banyan

Der wichtigste Vermögenswert von Banyan, das Projekt AurMac, liegt im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das Projekt AurMac umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten Airstrip und Powerline. Die Mineralisierung ist charakteristisch für ein Reduced-Intrusion-Related-Goldsystem und tritt in goldhaltigen, quer verlaufenden Quarzgangscharen (Sheeted Veins) sowie als verdrängungsartige Mineralisierung in Skarnhorizonten auf. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt AurMac hat den Stichtag 15. Mai 2026 und umfasst angezeigte (Indicated) Mineralressourcen von 3,639 Millionen Unzen Gold (Au) (167,3 Millionen Tonnen mit 0,68 g/t) und abgeleitete (Inferred) Mineralressourcen von 4,985 Millionen Unzen Au (267,2 Millionen Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle 3 unten; gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves von 2014, die per Verweis in NI 43-101 einbezogen sind). Das 303 Quadratkilometer (km²) große Projekt AurMac liegt 40 Kilometer von Mayo, Yukon, entfernt. Das Projekt AurMac wird vom wichtigsten Highway von Yukon durchquert und verfügt über eine dreiphasige 69-kV-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk und Mobilfunkabdeckung.

MRE-Tabelle 3: Durch Grubenhülle begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen – Projekt AurMac

Cut-off-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (Mio. Unzen)

Angezeigte MRE

Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840

Powerline 0,30 129,5 0,67 2,799

Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639

Abgeleitete MRE

Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405

Powerline 0,30 252,1 0,57 4,580

Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

1. Der Stichtag der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einsehbar.

2. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., erstellt, einer unabhängigen Qualified Person im Sinne von NI 43-101.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine belegte wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, soziopolitische und vermarktungsbezogene Aspekte, Veränderungen der globalen Goldmärkte oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

4. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM Definition Standards von 2014 befolgt. Menge und Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind naturgemäß unsicher, und es wurde nicht ausreichend exploriert, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressourcen zu definieren. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

5. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Gold ausgewiesen, unter Verwendung eines Wechselkurses US-Dollar/kanadischer Dollar (US$/CAN$) von 0,73, und sind auf eine Tagebau-Grubenhülle begrenzt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US-Dollar/Unze, Abbaukosten von 2,75 US-Dollar/t, Aufbereitungskosten von 11,50 US-Dollar/t, G+A-Kosten von 2,00 US-Dollar/t, Goldausbringung von 90 % und Böschungswinkel von 45°.

6. Die Tonnage wurde auf die nächsten hunderttausend Tonnen und die Unzen auf die nächsten tausend Unzen gerundet. Etwaige Abweichungen in den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Zusätzlich zum Projekt AurMac hält das Unternehmen das Goldprojekt Hyland, gelegen 70 km nordöstlich von Watson Lake, Yukon, am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das Hyland-Projekt), im traditionellen Gebiet der Kaska Nations, am nächsten zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt ist eine sedimentgebundene, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²), das über ein Netz bestehender Schotterzufahrtsstraßen erreichbar ist. Die MRE des Hyland-Projekts umfasst angezeigte Mineralressourcen von 337 Tausend (K) Unzen (oz) Gold (Au) und 2,63 Millionen (M) oz Silber (Ag) (11,3 Millionen Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie abgeleitete Mineralressourcen von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Millionen Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves von 2014, die per Verweis in NI 43-101 einbezogen sind) mit Stichtag 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf SEDAR+ eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Goldprojekt Nitra und das Projekt Seattle-Goodman Creek, bei denen es sich um Explorationsprojekte im Frühstadium (Grassroots) im Bergbaubezirk Mayo handelt, angrenzend an das Goldprojekt AurMac. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und werden von metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe unterlagert, ähnlich den Lithologien, die Teile des Projekts AurMac beherbergen. Intrusionen der mittelkretazischen Tombstone Plutonic Suite treten entlang der Liegenschaften auf, darunter die Stöcke Morrison Creek und Minto Creek. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und umfassen über 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen auf den Liegenschaften erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol BYN gehandelt und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol BYAGF notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN VON BANYAN GOLD CORP.

(gezeichnet) Tara Christie

Tara Christie

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie

778 928 0556

tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria

604 312 5610

jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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