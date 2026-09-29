Banyan Gold schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 54,3 Millionen Dollar ab

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Vancouver, British Columbia, 29. September 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (TSXV: BYN) (OTCQB: BYAGF) (Banyan oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ – gibt bekannt, dass es seine zuvor angekündigte, vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) abgeschlossen hat, im Rahmen derer es insgesamt 23.156.500 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von 46.313.000 $ entspricht. Das Angebot wurde gemäß einer Vermittlungsvereinbarung vom 29. September 2026 zwischen dem Unternehmen und Canaccord Genuity Corp. als Lead-Agent und alleiniger Bookrunner sowie einem Konsortium von Vermittlern durchgeführt, zu dem Scotia Capital Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., ATB Capital Markets Corp., Desjardins Securities Inc., Paradigm Capital Inc., CIBC World Markets Inc. und National Bank Financial Inc. gehörten.

Zeitgleich mit dem Abschluss der Emission gab das Unternehmen zudem insgesamt 4.000.000 Aktien im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie aus, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von 8.000.000 $ zu erzielen (die gleichzeitige Emission).

Tara Christie, President und CEO von Banyan, erklärte: Wir freuen uns sehr, Franco-Nevada als neuen Aktionär von Banyan begrüßen zu dürfen, und danken all unseren bestehenden und neuen Aktionären für ihre starke Unterstützung. Diese Finanzierung stärkt die Finanzlage von Banyan und ermöglicht es uns, rasch voranzutreiben A urMac und Nitra t bis 2028, einschließlich Bohrungen, Ingenieurarbeiten und Genehmigungsverfahren für das, was eines der größten Goldvorkommen Kanadas ist.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien im Rahmen des Angebots und des gleichzeitigen Angebots wird für die Weiterentwicklung der Yukon-Projekte des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) wurden die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada und/oder anderen berechtigten Rechtsordnungen gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten und ergänzten Fassung zum Verkauf angeboten. Dementsprechend unterliegen die im Rahmen des Angebots verkauften Aktien keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots verkauften Aktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 30. Januar 2027 abläuft. Das Angebot und das gleichzeitige Angebot stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Insider des Unternehmens haben im Rahmen des gleichzeitigen Angebots direkt oder indirekt insgesamt 250.000 Aktien erworben, wodurch das gleichzeitige Angebot eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) darstellt. Das Unternehmen ist gemäß den in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmeregelungen von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit, da weder der beizulegende Zeitwert (gemäß MI 61-101) des Gegenstands noch der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung für des gleichzeitigen Angebots, soweit es die verbundenen Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101 ermittelt) überstiegen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der Act von 1933) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Act von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person haben die Bedeutung, die ihnen in der Regulation S des Gesetzes von 1933 zugewiesen wird.

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten Airstrip und Powerline.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels im traditionellen Gebiet der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council.

Banyan besitzt außerdem das Nitra-Goldprojekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Goldprojekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol BYN gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol BYAGF notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) Tara Christie

Tara Christie

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie – 778 928 0556 – tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria – 604 312 5610 – jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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