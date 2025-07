Auf Silber setzen – jetzt

Die Bereiche, die Silber brauchen und verbauen sind reich an der Zahl. Dazu gehört auch der Schmuckbereich.

Wie das renommierte Silver Institute berichtet, könnten US-Juweliere starke Ergebnisse im Silberschmuckbereich erzielen. Denn die Mehrzahl konnte laut einer Umfrage über gestiegene Umsätze in 2024, speziell auch im Weihnachtsgeschäft berichten. Zudem können mit Silberschmuck die größten Verkaufsmargen erzielt werden. Und der Absatz beim Silberschmuck macht immerhin durchschnittlich 31 Prozent aus. Silberschmuck wird meist von Frauen gekauft und meist von der Altersklasse 20 bis 40 Jahre. Von einem wachsenden Absatz von Silberschmuck gehen 92 Prozent der Einzelhändler aus. Silber ist also nicht nur als Anlage in Form von Münzen und Barren beliebt, sondern auch als Schmuck. Der Industriebereich verschlingt etwas mehr als die Hälfte des Silbers. Dazu gehört die Elektronikindustrie, der Photovoltaik-Bereich, aber auch das Gesundheitswesen, denn Silber besitzt antimikrobielle Eigenschaften. Weitere Bereiche sind die Nanotechnologie, Herstellung besonderer Halbleiter (Smartphones, Computer etwa), 5G oder die Raumfahrttechnologie. Halbleiter und elektronische Bauteile brauchen bei der Herstellung hochwertige Beschichtungen. Hier hilft Silber. Beispielsweise kann Silber auch die Schmierung von Nanomaschinen verbessern. Sogenannte Superschmiermittel enthalten Silbernanopartikel, sorgen für eine geringe Reibung und weniger Verschleiß.

Für Anleger ist von Interesse, dass sich der Silbermarkt zum vierten Mal in Folge in einem Defizit befindet. Und 2024 konnte der Silberverbrauch erneut ein Rekordhoch für sich verbuchen. Dies zusammengenommen sollte langfristig für starke Silberpreise sorgen. Daher rücken auch Bergbaubetriebe mit Silber in aussichtsreichen Projekten wie Vizsla Silver oder Discovery Silver in den Fokus.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – verfügt über das Codero-Projekt in Mexiko. Es besitzt eine Reserve von 302 Millionen Unzen Silber.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.