Spektakuläre Preisentwicklung bei Gold und Silber

In den vergangenen drei Jahren stieg der Silberpreis um rund 67 Prozent an, auch der Goldpreis hat sich prächtig entwickelt.

Bis Ende der 1960er Jahre war der Goldpreis praktisch fixiert. Der Silberpreis dagegen konnte sich frei bilden. US-Präsident Franklin D. Roosevelt hob 1934 den Goldpreis an, von 20,67 auf 35 US-Dollar. Fielen beziehungsweise stiegen die Goldpreise, dann fiel oder stieg auch der Silberpreis. Daher sind Goldinvestoren auch oft zugleich Silberinvestoren. Von 1969 bis Juni 2025 ging es mit dem Goldpreis im Durchschnitt um 8,2 Prozent nach oben, beim Silberpreis waren es 5,5 Prozent jährlich. Insofern hat Gold die Nase vorn und besitzt auch eine geringere Volatilität. Dennoch gab es Zeiträume, in denen der Silberpreis den Goldpreis übertroffen hat.

Blickt man auf die Gold-Silber-Ratio, so erreichte sie 1941, 2020 und 2025 Rekordhochs von 100 und sogar darüber. 1968 gab es ein Rekordtief (17,8). Auf längere Sicht liegt das Gold-Silber-Preisverhältnis bei rund 68. Wenn nun der Goldpreis auf dem jetzigen Niveau bleibt oder noch steigt, dann sollte sich der Silberpreis besser entwickeln. Da könnte es mal schnell zu einem deutlichen Anstieg des Silberpreises kommen. Im Moment liegt die Gold-Silber-Ratio nahe 100.

Historische Muster sind zwar schön und gut, aber bei den heutigen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen könnten beide Edelmetalle deutlich nach oben tendieren. Denn unvorhersehbare Veränderungen sind in historischen Mustern nicht enthalten. Dies ist ein Grund, warum Gold und Silber als langfristige Anlagen betrachtet werden sollten, die gerade in turbulenten Zeiten als Vermögenswerte glänzen. Physisches Gold ist in Sachen Menge und Gewicht dem Silber überlegen.

Aber geht der Silberpreis nach oben, sollte Silber für Anleger an Attraktivität zusätzlich gewinnen. Kein Problem mit der Lagerung haben Investoren, wenn sie sich auf die Werte von Gold- und Silbergesellschaften konzentrieren, beispielsweise Sierra Madre Gold and Silver oder Fortuna Mining.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – startete Anfang des Jahres mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt in Mexiko. Das erste Quartal war äußerst erfreulich, es konnten mehr als 165.000 Unzen Silberäquivalent verkauft werden.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

