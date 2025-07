Innocan Pharma meldet vielversprechende Ergebnisse der Verabreichung von LPT-CBD an Göttinger Minischweine, die ein robustes translationales Modell darstellen, und informiert über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 3. Juli 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWBE: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt bekannt, dass ein Forschungsartikel mit dem Originaltitel Liposomal-Cannabidiol Injection: Preliminary Insights into Pharmacokinetics and Safety Characteristics in Göttingen Minipigs and Rabbits zur Veröffentlichung in der renommierten Fachzeitschrift Precision Nanomedicine zugelassen wurde.

Die Studie lieferte vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich einer verlängerten Wirkstofffreisetzung und bestätigte ein günstiges Sicherheitsprofil für CBD nach einer einmaligen subkutanen Verabreichung von LPT-CBD an Minischweine.

Aktuelle Entwicklungen im Unternehmen

Rücktritt von Direktor und Executive Chairman

Ron Mayron ist mit Wirkung zum 1. Juli 2025 als Executive Chairman und Direktor des Unternehmens zurückgetreten. Herr Mayron wird dem Unternehmen für drei weitere Monate als Sonderberater erhalten bleiben. An seiner Stelle wird Iris Bincovich, die bereits eine Direktorin des Unternehmens ist, vorübergehend die Aufgaben des Chair des Unternehmens übernehmen.

Iris Bincovich, Chief Executive Officer und Chair des Unternehmens, sagt dazu: Wir sind Ron, einem der Gründer des Unternehmens, für seine bedeutenden Beiträge im Laufe der letzten Jahre zu Dank verpflichtet. Insbesondere sein Einsatz und seine Führungskompetenz waren für uns von großem Wert. Wir wünschen Ron alles Gute für die Zukunft.

Gewährung von RSUs und Aktienoptionen

Am 2. Juli 2025 gewährte das Unternehmen bestimmten Direktoren, Führungskräften, Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 23.050.000 Restricted Share Units (RSUs), die nach Erfüllung verschiedener, an Meilensteine geknüpfter Unverfallbarkeitsbedingungen in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Das Unternehmen gewährte bestimmten Mitarbeitern des Unternehmens am 2. Juli 2025 zudem insgesamt 1.950.000 Aktienoptionen des Unternehmens (die Optionen) mit einem Ausübungspreis von 0,225 $ und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Gewährung der RSUs und Optionen erfolgte im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens, der zuletzt am 26. Juni 2025 geändert wurde. Alle RSUs, Optionen und zugrundeliegenden Stammaktien sind im Einklang mit den Vorschriften der Canadian Securities Exchange an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Über Innocan:

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. gezielt auf den fortschrittlichen Online-Handel.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Zulassungsbehörden, das potenzielle Erreichen künftiger Zulassungsmeilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Effekte, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und den Zeitpunkt der Markteinführung, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses von erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten, sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Enderzeugnissen in jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen in Bezug auf den Zeitpunkt des Starts des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

