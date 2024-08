American Aires gibt Ergebnisse des 2. Quartals 2024 bekannt mit deutlichem Umsatzwachstum von 45% im Jahresvergleich; und engagiert Clarkham Capital Ltd.

Toronto, ON – 26. August 2024 – American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, die Einreichung der Finanzberichte des Unternehmens und der Management’s Discussion & Analysis (MD&A) für das zweite Quartal 2024 bekannt zu geben.

Insgesamt entsprach das Quartalsergebnis den Erwartungen des Managements von Aires.

Der Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten wurde mit 3,8 Millionen $ ausgewiesen, verglichen mit 0,03 $ zum 31. Dezember 2024 und 0,3 Millionen $ vor einem Jahr. Die Vorräte stiegen im Rahmen der Strategie des Managements zur Sicherung des Umsatzwachstums deutlich auf 1,5 Mio. $ gegenüber 0,3 Mio. $ im Vorjahresquartal.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 45% oder 0,9 Mio. USD auf 2,8 Mio. USD von 1,9 Mio. USD in Q2/2023, was auf die jüngsten Werbe- und Marketinginitiativen zurückzuführen ist. Ein bemerkenswerter Beitrag zum Umsatzwachstum in Q2/2024 war der Erfolg des Auftritts von CEO Josh Bruni in der Sendung Health Uncensored with Dr. Drew, die am 2. Mai 2024 auf dem FOX Business Network ausgestrahlt wurde und einen bemerkenswerten Anstieg des Auftragsvolumens auslöste. Darüber hinaus erhielt der Umsatz beträchtlichen Rückenwind durch die zuvor angekündigte Partnerschaft mit der Videoplattform Rumble und startete eine Kampagne mit Russel Brand. Das Unternehmen expandierte auch international durch die Eröffnung eines Fulfillment-Centers in Bardon Hill, Großbritannien, um den Vertrieb und den Service für den britischen Markt zu verbessern.

In Q2/2024 ging das Unternehmen eine Reihe strategischer Marketingpartnerschaften ein und erhöhte seine Werbeausgaben, um dieses starke Wachstum im Jahresvergleich zu fördern. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Aufbau einer jeden Partnerschaft ein Prozess ist, der Zeit und Vorbereitung erfordert. Zu diesen Bemühungen gehören die Ausarbeitung von Partnerschaftsstrategien, die die Marke Aires Tech in den Köpfen der Verbraucher mit Spitzenleistung und Gesundheit in Verbindung bringen, die Erfassung von Inhalten, die diese Verbindung der Verbraucher mit der Marke demonstrieren, die Bearbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen sowie die Überwachung und Optimierung. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass der volle Nutzen, d.h. die größere Marktbekanntheit und das Umsatzwachstum, in den nächsten 6-12 Monaten realisiert werden kann. Trotz eines Anstiegs der Werbekosten im Zusammenhang mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA hält das Management an seiner Strategie fest, bis 2024 und darüber hinaus ein starkes jährliches Umsatzwachstum zu erzielen.

Aufbauend auf der Dynamik der Marke ist Aires Tech eine mehrjährige globale Marketingpartnerschaft mit Ultimate Fighting Championship (UFC) und eine Marketingpartnerschaft mit John Tavares von den Toronto Maple Leafs aus der National Hockey League (NHL) eingegangen. Nach Quartalsende gab das Unternehmen weitere Partnerschaften mit Canada Basketball, RJ Barrett von den Toronto Raptors, World Wrestling Entertainment (WWE) und der Firma Gray Wolf bekannt, die strategische Partnerschaften verstärkt. Diese Partnerschaften sollen als Bausteine in der übergreifenden Strategie des Managements genutzt werden, Sportler in ihrem Streben nach Spitzenleistungen zu unterstützen und gleichzeitig die Öffentlichkeit über die Bedeutung des EMF-Schutzes aufzuklären. Mit diesen Partnerschaften will das Management die Marke Aires Tech als anerkannte Marke im Segment EMF-Schutz und Gesundheitsoptimierung mit Zugang zu Massenmärkten positionieren.

Durch unsere strategischen Marketingpartnerschaften waren wir in der Lage, unsere Marke auszubauen und die Leistungsvorteile unserer Produkte, einschließlich verbesserter Schlafqualität, Erholungszeiten und kognitiver Funktionen, bei einem globalen Publikum von Sportfans und Spitzensportlern prominent zu positionieren, sagte Josh Bruni, CEO von Aires Tech. Während wir unsere Marke ausbauen und den Umsatz steigern, zeigen unsere Allianzen mit hochkarätigen Leistungssportorganisationen wie UFC, WWE und Canada Basketball die reale Anwendbarkeit und Wirksamkeit unserer EMF-Schutztechnologie. Indem wir diese Vorteile in einem wettbewerbsorientierten Umfeld demonstrieren, validieren wir unsere Technologie und ihr Potenzial, das Leben der gesamten Gesellschaft zu verbessern.

Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanz (ungeprüft)

(in kanadischen Dollars)

Der Bruttogewinn verbesserte sich um US$ 0,6 Mio. oder 50% auf US$ 1,7 Mio., während die Bruttomarge in Prozent des Umsatzes von 59% im Vorjahr auf 61% stieg. Die Ausgaben für Werbung und Verkaufsförderung stiegen um US$ 0,5 Mio. oder 66% auf US$ 1,4 Mio., was zusätzliche Investitionen in die Erstellung neuer Inhalte, die Stärkung des Partnerprogramms und höhere Ausgaben für digitale und soziale Medienwerbung widerspiegelt. Die Marketingausgaben stiegen um $0,2 Millionen oder 33% auf $0,7 Millionen, was auf neue Marketingpartnerschaften zurückzuführen ist. Die Büro- und allgemeinen Ausgaben stiegen um 23 % auf 0,1 Mio. US-Dollar und die Ausgaben für Beratung und Gehälter stiegen um 34 % auf 0,3 Mio. US-Dollar, was die Bemühungen des Unternehmens widerspiegelt, ein Team aufzubauen, um ein höheres Verkaufsniveau zu verwalten und mehr Funktionen des öffentlichen Unternehmens zur besseren Kontrolle und Ausführung intern zu verlegen. Die Rechts- und Beratungskosten sanken im Vergleich zum Vorjahr drastisch um 57 % auf 0,04 Mio. $. Infolgedessen wurde für Q2/2024 ein bereinigter EBITDA-Verlust von 0,8 Mio. $ ausgewiesen, verglichen mit einem Verlust von 0,6 Mio. $ vor einem Jahr, was hauptsächlich auf höhere Marketing- und Gemeinkosten zurückzuführen ist und den Erwartungen des Unternehmens entspricht. Das Management legt weiterhin Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Umsatzwachstum und EBITDA-Rentabilität, während das Unternehmen die bereits angekündigten Marketingpartnerschaften weiter ausbaut.

Darüber hinaus wird Andrew Michrowski aus dem Board of Directors von Aires ausscheiden und in das Science Advisory Board des Unternehmens wechseln. In seiner neuen Rolle wird Michrowski dazu beitragen, den Forschungs- und Entwicklungsplan von Aires weiter auszubauen, der zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für die hochmoderne EMF-Beugungstechnologie des Unternehmens erforscht. Michrowski wird die Strategieentwicklung leiten und die wissenschaftlichen Studien und Versuche beaufsichtigen, die dem Unternehmen ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie die Technologie von Aires die Gesundheit und Leistung der Kunden weiter optimieren kann.

Schließlich hat das Unternehmen auch Clarkham Capital Ltd. (Clarkham) (Telefon: +44-20-3883-9398; Adresse: Flat 285 – 61 Praed Street, London, W2 1NS, Vereinigtes Königreich) mit der Erbringung von Investor Relations- und Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem deutschen Aktienmarkt und der deutschsprachigen Investorengemeinschaft beauftragt. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Artikeln und Berichten auf verschiedenen Finanzplattformen und in Newslettern. Die Dienstleistungen umfassen auch die Übersetzung und Verbreitung von Pressemitteilungen in Deutschland. Die Dienstleistungen beginnen am 26. August 2024 und enden am 26. Oktober 2024. Das Unternehmen wird Clarkham 100.000 EUR für seine Dienstleistungen zahlen. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen keine Wertpapiere an Clarkham ausgeben. Das Unternehmen und Clarkham handeln zu marktüblichen Bedingungen.

