Adcore: Auf Wachstumskurs mit digitaler Werbung

Der Markt für digitale Werbung hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten in einem atemberaubenden Tempo entwickelt. Allein im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Datenanbieters Statista Market Insights weltweit knapp 680 Milliarden US-Dollar für digitale Werbung ausgegeben. Neueren Prognosen zufolge dürfte sich das dynamische Wachstum fortsetzen. In diesem Jahr wird mit einem Plus der digitalen Werbeausgaben um fast neun Prozent auf 740 Milliarden US-Dollar gerechnet. Bis 2028 könnte sich das weltweite Ausgabevolumen nach Angaben von Statista Market Insights auf 966 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Die Prognosen zeigen, dass wir in einem dynamischen Markt tätig sind, sagt Omri Brill, CEO von Adcore. Adcore bietet digitalen Vermarktern KI-gestützte, Cloud-basierte Anwendungen und Lösungen zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen Werbe- und Marketingaktivitäten an. Digitale Werbung wird immer komplexer, individueller und anspruchsvoller, erklärt Brill. Das verlange nach einfach zu nutzenden Lösungen für das digitale Marketing- und Werbemanagement. Die Apps von Adcore, so Brill, würden das komplette Programm abdecken – angefangen von der Mediaplanung über die Erstellung und Optimierung von Feeds bis hin zum Monitoring und dem Budgetmanagement.

Dynamische Geschäftsentwicklung

Adcore ist seit der Firmengründung im Jahr 2006 stark gewachsen. Mittlerweile ist das an der Börse in Toronto (TSX) gelistete und auch in Deutschland gehandelte Unternehmen (ISIN: CA00654B1040) weltweit an sieben Standorten in sechs Ländern vertreten. Der Umsatz legte in den vergangenen fünf Jahren von 12 Millionen Kanadischen Dollar (CAD) im Jahr 2018 auf 31,2 Millionen CAD im Jahr 2023 zu. Zudem konnte Adcore seine strategischen Partnerschaften festigen. Dazu gehört der Premier-Partner-Status mit der führenden Suchmaschine Google. Diese Kooperation wurde im März 2024 erneuert. Zudem ist Adcore Elite Partner von Microsoft Advertising, Facebook Partner, Verified Amazon Partner und TikTok-Partner.

Bruttomarge bei 44 Prozent

Die gute Entwicklung von Adcore bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. Im zweiten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,6 Millionen CAD und einen Bruttogewinn von 2,9 Millionen CAD. Die Bruttomarge beläuft sich auf 44 Prozent. Omri Brill, CEO von Adcore, kommentiert: Im zweiten Quartal konnten wir in der Region Nordamerika ein starkes Umsatzwachstum von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen und gleichzeitig robuste Bruttomargen beibehalten. Trotz der Verlangsamung auf dem EMEA-Markt haben wir diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert und eine kontinuierliche Verbesserung der operativen Effizienz erreicht. Für den weiteren Geschäftsverlauf ist Brill optimistisch: Adcore befindet sich in einer optimalen finanziellen Position, um seine langfristige Wachstumsstrategie fortzuführen und seine führende digitale Marketingtechnologie weiterzuentwickeln. Wir sind besonders ermutigt durch das bemerkenswerte Wachstum unserer Media Blast App, die erst vor 12 Monaten eingeführt wurde und bereits jährlich wiederkehrende Einnahmen von einer Million CAD erzielt hat. Diese beeindruckende Leistung im ersten Jahr ist ein Beweis für unseren innovativen Ansatz und das Engagement unseres Teams.

Weiter Informationen zu Adcore finden Sie unter www.adcore.com

