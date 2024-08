Zwei bedeutende Rohstoffe, die mit K beginnen, Kali und Kupfer

Ohne Kupfer kein technologischer Fortschritt. Ohne Kalidünger Probleme bei der Nahrungsversorgung.

Noch hungern viele Menschen, hochwertige ausreichende Nahrung ist gefragt. Kali ist eine wichtige Zutat beim Anbau. Denn Kali spart Wasser, es reduziert die Wasserverdunstung und stärkt die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen beispielsweise gegen Frost. Auch wird Kalidünger als Erntebringer bezeichnet, da durch Kali Inhaltsstoffe wie etwa Zucker angereichert werden. Da viel Kali aus Russland und der Ukraine kam, ist die Versorgungssicherheit heute gefährdet. Ob biologischer Anbau oder konventioneller Anbau, Pflanzen brauchen nun mal Dünger. Kali gibt es auch in Gabun, Afrika beim Kaliprojekt von Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/play/millennial-potash-neue-ressourcenschaetzung-und-vormachbarkeitsstudie-kommen-noch-in-diesem-jahr/ -. Die positive Vormachbarkeitsstudie belegt, dass ein kostengünstiger Bergbaubetrieb möglich ist. Mittels einer Privatplatzierung ist Millennial Potash auch gerüstet die weitere Entwicklung des Banio-Projektes zu realisieren.

Ein bei Anlegern sicher bekannterer Rohstoff ist das Kupfer. Im vergangenen Jahr wurde Kupfer stark nachgefragt. Allein in 2023 wurden weltweit gut 27 Millionen Tonnen Kupfer gebraucht, die Nachfrage wächst stetig. In 2013 waren es noch nur gut 21 Millionen Tonnen Kupfer. Auch wenn der Immobilienmarkt noch schwächelt in China, so ist der Kupferbedarf dennoch sehr groß. Bei einem Wachstum von fünf Prozent in China, wird prognostiziert, dass dort bis 2035 der jährliche Kupferverbrauch in den kommenden Jahren rund 15 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr ausmachen wird.

Indien verzeichnet seit rund drei Jahren ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum. Und so hat sich der indische Kupferverbrauch in den letzten zwei Jahren beinahe verdoppelt. Eine boomende Wirtschaft kann auch Indonesien für sich verbuchen. Da die Zeichen auf einen weltweit weiter steigenden Kupferverbrauch stehen, sind Unternehmen mit Kupfer im Boden so wie etwa U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – von Interesse. Dessen aussichtsreiche Whistler-Liegenschaft in Alaska enthält Kupfer und Gold und das Bohrprogramm läuft.

U.S. GoldMining und Millennial Potash

