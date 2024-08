MiMedia meldet die Markteinführung in den USA mit dem Smartphone-Partner Schok, den Beginn des Aktienhandels in den USA auf dem OTCQB Marketplace und die Ausgabe eines Schuldscheins im Wert von 1.000.000 $ zur Finanzierung eines schnelleren Wachstums

NEW YORK, 26. August 2024 / IRW-Press / MiMedia Holdings Inc. (TSXV: MIM, OTCQB: MIMDF, FWB: KH3) (MiMedia oder das Unternehmen) freut sich, einige wichtige und spannende Unternehmensupdates bekannt zu geben.

Erstens: Zwei Monate nach Unterzeichnung der Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Gerätehersteller Schok Wireless freut sich MiMedia, die Einführung und Integration der MiMedia-Plattform in den ersten Satz von Schok-Smartphones in den USA bekannt zu geben. Bei dieser ersten Markteinführung integrierte MiMedia seine Plattform über ein Over the Air- oder OTA-Software-Update und demonstrierte somit erneut den Vorteil dieser Funktion, MiMedia schneller in bestehende Smartphones, die sich derzeit in den Händen der Verbraucher befinden, integrieren zu können. MiMedia erwartet in Zukunft die Integration über die OTA-Methode in neue Schok-Smartphones, die auf den Markt kommen (im Rahmen des Herstellungsprozesses neuer Geräte), sowie in bestehende Schok-Smartphones, die bereits heute im Einsatz sind.

Ich bin stolz darauf, dass unser Team die Integration in die Geräte eines neuen Partners so schnell und nahtlos abwickeln und so die Markteinführung forcieren konnte. Wir freuen uns sehr, den US-Markt mit Schok zu betreten. Der US-Markt, ein Tier-1-Markt für mobile Werbung, bedeutet für unser Geschäftsmodell sieben Mal mehr Werbe-CPM als in anderen Regionen, die wir anvisieren. Wir freuen uns auf die Einführung auf neuen Geräten mit Schok und ein wachsendes Gerätevolumen in naher Zukunft, da wir im 4. Quartal in die geschäftige Saison für Smartphones einsteigen, so Chris Giordano, CEO von MiMedia.

Zweitens: Das Unternehmen startete am 1. August in den USA erfolgreich in den Handel an der Börse OTCQB Venture Markets unter dem Symbol MIMDF. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol MIM und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol KH3 gehandelt.

Die OTCQB, die von der OTC Markets Group, Inc. betrieben wird, ist ein Markt, der für aufstrebende und neue Unternehmen in den USA und im Ausland entwickelt wurde. Chris Giordano, CEO von MiMedia Holdings Inc., kommentierte: Wir freuen uns, in den USA an der OTCQB gelistet zu sein und freuen uns darauf, neue Investoren in den USA zu gewinnen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Darlehensinvestition mit einer Fremdkapitalgesellschaft abgeschlossen, die nach den Gesetzen der Provinz Ontario (der Kreditgeber) besteht. Demzufolge hat MiMedia ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 CAD $ (das Darlehen) aufgenommen, welches durch einen Schuldschein vom 21. August 2024 belegt wird.

Das Darlehen hat eine Laufzeit von 18 Monaten, ist ungesichert und zu einem Jahreszinssatz von 15 % verzinst. Die Zinsen sind jährlich und bei Fälligkeit rückwirkend zu zahlen. Nach Wahl des Kreditgebers, jedoch vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse), kann der Kreditgeber beschließen, die im Rahmen des Darlehens aufgelaufenen Zinsen in nachrangigen stimmberechtigten Aktien des Unternehmens zum jeweils aktuellen Marktpreis der nachrangigen stimmberechtigten Aktien an der Börse zu erhalten.

Das Darlehen darf nur mit Zustimmung des Kreditgebers im Voraus bezahlt werden und unterliegt Standardverzugsfällen. Der Erlös aus dem Darlehen wird von MiMedia für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Chris Giordano, CEO von MiMedia Holdings Inc., meinte: Wir werden immer opportunistisches Handeln in Erwägung ziehen, um schneller zu wachsen. Der Schuldschein wird es MiMedia ermöglichen, den Einsatz von Schok gemeinsam mit unseren anderen Partnern in anderen Regionen der Welt zu nutzen und unsere Bemühungen zur Geschäftsentwicklung zu verstärken.

Im Zusammenhang mit dem Darlehen hat MiMedia an den Kreditgeber insgesamt 4.000.000 Aktienkaufwarrants (die Warrants) ausgegeben. Jeder Warrant kann für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Ausgabe ausgeübt werden, um eine nachrangige stimmberechtigte Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ zu erwerben.

Alle im Rahmen dieser Transaktion emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist ab dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe.

Über MiMedia: MiMedia Holdings Inc. bietet eine Cloud-Plattform der nächsten Generation für Konsumenten, die es ermöglicht, alle Arten von persönlichen Medien in der Cloud zu sichern, auf die jederzeit auf allen Geräten und auf allen Betriebssystemen nahtlos zugegriffen werden kann. Die Plattform des Unternehmens zeichnet sich durch ihre Rich-Media-Erfahrung, solide Organisationstools, private Sharing-Funktionen und Merkmale aus, die das Re-Engagement von Inhalten fördert. MiMedia arbeitet weltweit mit Smartphone-Herstellern und Telekommunikationsanbietern zusammen und bietet seinen Partnern wiederkehrende Ertragsströme, eine verbesserte Kundenbindung und Marktdifferenzierung. Die Plattform bedient Millionen von engagierten Nutzern auf der ganzen Welt.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die Verwendung der Darlehenserlöse, die mögliche Auszahlung des Darlehens in Aktien und die Fälligkeit des Darlehens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen des Managements von MiMedia. Die tatsächlichen Ereignisse und Bedingungen können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die MiMedia betreffen, erheblich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder angedeuteten abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf die Branche, in der MiMedia tätig ist, wirtschaftliche Faktoren, die Aktienmärkte im Allgemeinen und Risiken im Zusammenhang mit Wachstum und Wettbewerb. Zusätzliche Risikofaktoren sind auch im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens und in anderen Unterlagen dargelegt, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) unter dem Profil von MiMedia unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl MiMedia versucht hat, bestimmte Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann als garantiert angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Nähere Informationen erhalten Sie über: das Anlegerservice von MiMedia Investor Relations unter investors@mimedia.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiMedia Holdings Inc.

Christopher Giordano

85 Broad St. c/o WeWork

10004 New York, NY

USA

email : investors@mimedia.com

Pressekontakt:

MiMedia Holdings Inc.

Christopher Giordano

85 Broad St. c/o WeWork

10004 New York, NY

email : investors@mimedia.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.