Green Bridge Metals Corporation plant die Vorlage einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für die Konzession Titac bei der South Contact Zone, Minnesota

Vancouver, Kanada – 25. August 2024 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/) freut sich, Pläne zur Durchführung einer ersten Mineralressourcenschätzung für die Konzession Titac South in seiner Gruppe von Konzessionsgebieten bei South Contact Zone im Duluth-Komplex in Minnesota bekannt zu geben. Im Jahr 2012 veröffentlichte Cardero Resources eine Ressource von 45 Mio. Tonnen mit 15 % TiO21*, die auf 22 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.974 Metern aus der Bohrkampagne 2010 basierte; das Unternehmen betrachtet diese Schätzung als historisch und plant, diese historische Ressource in den nächsten zwei Monaten zu aktualisieren.

Historische Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Titac South stießen auf eine bedeutende TiO2-Mineralisierung innerhalb einer oxidierten ultramafischen Intrusion (OUI), die auch bedeutende Kupfer- (Cu) und Vanadium-(V2O5) -Gehalte enthält. Allerdings wurden Kupfer und Vanadium in dieser historischen Ressource nicht modelliert. Das Unternehmen plant zu evaluieren, ob das Projekt durch zusätzliche Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Titac South an Wert gewinnen könnte. Darüber hinaus wertet das Unternehmen die historischen Bohrungen im Prospektionsgebiet Titac North aus, um festzustellen, ob die Möglichkeit besteht, das Ressourcenpotenzial des Konzessionsgebiets Titac zu erhöhen. Tabelle 1 unten zeigt die historischen Bohrabschnitte aus den Prospektionsgebieten Titac South und Titac North.

Wir beobachten weltweit eine positive Entwicklung der Metallpreise und die Aktien folgen diesem Trend, wobei einige Aktien sogar auf dem Weg zurück zu 52-Wochen-Höchstständen sind. Bei Green Bridge haben wir einen erstklassigen Hebel auf mehrere verschiedene Metalle, darunter Kupfer, Nickel und Titan. Wir sind verpflichtet, die sich bietenden Chancen schnell zu erschließen und sie zügig voranzutreiben. Die Pläne, in naher Zukunft eine aktuelle Mineralressourcenschätzung bekannt zu geben, zeigen, dass unser technisches Team zuversichtlich ist, eine solide Basis zu schaffen, während das Unternehmen Pläne zur Erweiterung der Ressourcen entwickelt. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre und den breiteren Markt in naher Zukunft mit Zielerstellungs- und Bohrplänen auf den neuesten Stand zu bringen, sagte David Suda, CEO von Green Bridge Metals.

Das Unternehmen hat auch Ziele für Folgeexplorationsarbeiten südlich des Gebiets Titac identifiziert, die auf historischen Bohrungen im Prospektionsgebiet Boulder basieren. Das Prospektionsgebiet Boulder wurde in den Jahren 1969 bis 1970 von Phelps Dodge, American Shield und dem Natural Resource Research Institute (NRRI) der University of Minnesota Duluth bebohrt. Eine Auswahl dieser Kernbohrungen wurde anschließend von Encampment Minerals Inc. im Jahr 2012 neu protokolliert und analysiert und es zeigte sich eine bedeutende Titan-Vanadium-Kupfer-Mineralisierung, die in einer OUI beherbergt ist, die ähnliche Merkmale aufweist wie jene, die in den Prospektionsgebieten Titac South und North angetroffen wurde (Tabelle 1).

Ferner entwickelt das Unternehmen auf der Grundlage historischer geophysikalischer Untersuchungen in den Gebieten Titac und Boulder weitere Bohrziele, die in einer weiteren Pressemitteilung in den kommenden Wochen detailliert beschrieben werden.

Bohrloch-Nr. Standort Abschnitt (m) Cu % Ni % TiO2 % V2O5 %

Boulder

IV-1 Boulder 57,0 0,22 0,03 23,2 0,42

36,6 0,19 low 26,8 0,52

IV-6 Boulder 15,8 0,28 0,06 16,1 0,19

IV-8 Boulder 32,2 0,25 0,03 21,8 0,27

18,3 0,24 low 25,8 0,3

Titac

TTC-03 Titac North 36,4 0,34 0,02 17,7 0,06

TTC-05 Titac North 12,6 0,28 0,02 18,1 0,12

TTC-10 Titac South 39,6 0,27 0,03 22,2 0,15

TTC-14 Titac South 571,5 0,19 0,18 14,3 0,08

einschl. 145,1 0,39 0,02 20,6 0,08

TTC-15 Titac South 199,3 0,21 0,02 10,2 0,05

TTC-19 Titac South 461,9 0,37 0,02 20,6 0,07

TTC-27 Titac South 356,0 0,25 0,02 14,1 **N/A

TTC-29 Titac South 101,9 0,19 0,03 17,1 **N/A

**N/A bedeutet nicht analysiert

Die Analysedaten sind historisch und ein qualifizierter Sachverständiger hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die Analyseergebnisse unabhängig

zu validieren.

Bohrkernergebnisse. Die Abschnitte sind Kernlängen und repräsentieren im Allgemeinen 70 bis 90 % der wahren Mächtigkeit.

Tabelle 1. Historische bedeutende Bohrabschnitte aus den Konzessionsgebieten Boulder und Titac. Beachten Sie, dass in einigen Fällen Elemente von Interesse nicht analysiert wurden (Boulder-Bohrergebnisse aus dem internen Bericht von EMI aus dem Jahr 2012, Titac-Ergebnisse aus dem Ni 43-101-konformen technischen Bericht von Cardero, verifiziert durch die Originalanalysezertifikate)2,3.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76643/08252024_GRBM_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Regionale Lagekarte mit Darstellung der Geologie (MGS State Map Series S-21 2011), der Infrastruktur und der benachbarten Cu-Ni-PGE- (+/- TiO2-V2O5) -Lagerstätten. Das Gebiet Titac umfasst die Prospektionsgebiete Titac North und Titac South.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76643/08252024_GRBM_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Karte mit den Konzessionsgebieten Titac und Boulder (schwarze Polygone) mit Lage der historischen Bohrungen (rote Kreise). Titac umfasst die Prospektionsgebiete Titac North und Titac South. Signifikante Gehalte an Titandioxid, Vanadium und Kupfer in den Bohrabschnitten für jedes Prospektionsgebiet bei Titac und Boulder sind dargestellt.

*Die obige historische Mineralressourcenschätzung für die South Contact Zone wurde vor der Einführung der aktuellen Standards der Vorschrift NI 43-101 und der aktuellen CIM-Standards für Mineralressourcenschätzungen berechnet. Die Ressourcendefinitionen, die Terminologie und die Berichtsstandards haben sich seit diesen Berichtsreihen erheblich geändert. Die Schätzungen in diesen Berichten sind allesamt historischer Natur und ein qualifizierter Sachverständiger hat nicht genügend Arbeit geleistet, um diese Ressourcen als aktuelle Ressourcen zu bewerten. Um diese Ressourcen als aktuelle Ressourcen zu aktualisieren, müsste ein qualifizierter Sachverständiger die vorhandenen Bohrkerne untersuchen und analysieren, die vorhandenen Daten, die die historische Schätzung stützen, validieren und verifizieren und eine bestätigende Ortsbesichtigung durchführen. Daher behandeln das Unternehmen und der qualifizierte Sachverständige für diese Pressemitteilung diese Schätzung als historisch und heben die Schätzung zur Veranschaulichung des potenziellen Ausmaßes der möglicherweise vorhandenen Mineralisierung hervor.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen:

Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

FÜR GREEN BRIDGE METALS,

David Suda

President und Chief Executive Officer

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralprojekten, die reich an Batteriemetallen sind, sowie die Erschließung des Konzessionsgebiets South Contact Zone (das Konzessionsgebiet) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota konzentriert. South Contact Zone enthält große Tonnagen von Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind. Das Konzessionsgebiet bietet Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen mit Großen Tonnagen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: den Abschluss einer aktuellen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für die Konzession Titac South bei den Konzessionsgebieten South Contact Zone im Duluth-Komplex in Minnesota; sowie die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete South Contact Zone.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: dass der Abschluss einer aktuellen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für die Konzession Titac South bei den Konzessionsgebieten South Contact Zone im Duluth-Komplex in Minnesota nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt erfolgt; dass die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete in der South Contact Zone möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führt; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit im Detail beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Bestimmte Zahlen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Quellen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können. Das Unternehmen hat diese Quellen nicht überprüft und kann sich nicht zu deren Richtigkeit äußern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

