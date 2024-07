Der Star der Toronto Raptors und des kanadischen Basketballverbands, RJ Barrett, ist der neueste #AiresAthletes Partner von Aires Tech

Toronto, ON – 26. Juli 2024 – American Aires Inc. (American Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, begrüßt den Star der Toronto Raptors und des kanadischen Basketballs, RJ Barrett, als seinen neuesten Markenpartner und Botschafter der Kampagne #AiresAthletes. Barrett wird für die EMF-Schutztechnologie des Unternehmens werben, die vor der Strahlung drahtloser Technologien schützt und die Erholung und das allgemeine Wohlbefinden von Sportlern verbessert.

Diese Vereinbarung ist das jüngste Beispiel dafür, wie Aires Tech seine Marke mit Spitzensportlern und Sportligen in Einklang bringt. Die #AiresAthletes-Kampagne wurde im März ins Leben gerufen, um mit Profisportlern in Kontakt zu treten, die sich aufgrund der bedeutenden Vorteile, die die Technologie von Aires Tech bietet, insbesondere im Hinblick auf die physiologische Optimierung durch EMF-Modulation, an Aires Tech gewandt haben. Barrett reiht sich in eine Liste ein, zu der auch der 6-fache NHL-All-Star John Tavares von den Toronto Maple Leafs, Maycee The Future Barber von der UFC-Damenfliegengewichtsklasse und die NFL-Legende und 3-facher NFL-Pro-Bowler Tiki Barber gehören.

RJ gehört zu den dynamischsten Spielern im Basketball, und wir freuen uns, ihn in der Aires Tech-Familie willkommen zu heißen, sagte Josh Bruni, CEO von Aires Tech. RJ und das gesamte Athleten-Team von Aires Tech werden aktiv die Strategie des Unternehmens unterstützen, den EMF-Schutzmarkt zu dominieren und Aires als bekannte Marke zu etablieren. Sie werden dies erreichen, indem sie das Bewusstsein der Verbraucher dafür schärfen, wie die fortschrittliche Technologie von Aires sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden steigert.

Wir freuen uns darauf, mit RJ zusammenzuarbeiten, um Millionen von Basketballsportlern und -fans ein gesünderes Leben und eine bessere Erholung zu ermöglichen. Diese Partnerschaft kommt zu einem spannenden Zeitpunkt, da RJ und Canada Basketball sich auf einen aufregenden Sommersportplan vorbereiten.

Als Basketballspieler ist man immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu verbessern, und das ist auch außerhalb des Platzes nicht anders, wo ich ständig neue Hilfsmittel einsetze, um meine persönliche Bestleistung zu erreichen. Aires Tech ist jetzt Teil meines täglichen Leistungsarsenals, sagte RJ Barrett. Dank des EMF-Schutzes von Aires fühle ich mich am wohlsten und kann mein Bestes geben. Die Produkte von Aires Tech bieten einen wichtigen Schutz in der heutigen digitalen Welt, und ich bin bereit, sie zur Verbesserung der Leistung und des allgemeinen Wohlbefindens zu nutzen.

Die #AiresAthletes-Kampagne bringt die Marke Aires Tech in den Köpfen der Verbraucher mit Spitzenleistung und Gesundheit in Verbindung, während sie gleichzeitig das Marktbewusstsein steigert und das Umsatzwachstum fördert. Im Rahmen der Partnerschaft mit Barrett wird er in Programmen und Inhalten auftreten, um Athleten und die Millionen von Raptors- und Canada Basketball-Fans auf der ganzen Welt anzusprechen.

Als elektrisierender Guard für die Toronto Raptors und Eckpfeiler des Team Canada hat RJ Barrett bewiesen, dass er eine Kraft im Sport ist, seit er 2019 an dritter Stelle gewählt wurde. Von seiner rekordverdächtigen Zeit am College bis zu seinem rasanten Aufstieg in der NBA hat Barrett Fans und Kritiker gleichermaßen mit seiner außergewöhnlichen Scoring-Fähigkeit, seiner hartnäckigen Verteidigung und seiner unnachgiebigen Arbeitsmoral in seinen Bann gezogen. Seine Vielseitigkeit auf dem Spielfeld und seine Führungsqualitäten haben ihn nicht nur für die Raptors unverzichtbar gemacht, sondern auch zu einem wertvollen Aktivposten für die Zukunft des kanadischen Basketballs. Abseits des Spielfelds unterstreicht Barretts Engagement für gemeinnützige Zwecke und die Jugendförderung seinen Charakter und macht ihn zum perfekten Partner für Aires Tech in deren Mission, Gesundheit und Wohlbefinden für alle zu fördern.

Aires Tech hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sportler in ihrem Streben nach Spitzenleistungen zu unterstützen und gleichzeitig die Öffentlichkeit über die Bedeutung des EMF-Schutzes aufzuklären. Diese Erweiterung des Kaders folgt auf die Sicherung einer globalen Marketingpartnerschaft mit der Ultimate Fighting Championship (UFC), der weltweit führenden Organisation für gemischte Kampfsportarten. Diese Partnerschaften und die #AiresAthletes-Kampagne verbinden die Marke Aires mit Spitzenleistungen an der Schnittstelle von Technologie, Gesundheit und menschlicher Spitzengesundheit und -leistung.

Weitere Informationen über die Partnerschaft, die #AiresAthletes-Kampagne und die innovative EMF-Schutztechnologie von Aires finden Sie unter www.airestech.com.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es am 1. Juli 2024 eine Beratungsvereinbarung mit Grant Pasay (die Beratungsvereinbarung) abgeschlossen hat, gemäß der Grant Pasay Verbrauchertexte für Anzeigen, Marketingmaterialien und Artikel verfasst, Beratungsdienste für die Geschäftsentwicklung erbringt, um mit verschiedenen Handelspartnern und Vertriebshändlern in Kontakt zu treten, sowie andere Beratungsdienste in Bezug auf das Geschäftsentwicklungsprojekt des Unternehmens (das Projekt). Die Laufzeit des Beratungsvertrags begann am 1. Juli 2024 und soll bis zum Abschluss des Projekts andauern, woraufhin Grant Pasay Anspruch auf ein festes Honorar in Höhe von 18.000 $ hat, das durch die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens beglichen wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die kanadische Wertpapierbörse. Das Unternehmen wird nach dem Abschluss des Projekts und der Ausgabe der Stammaktien an Grant Pasay eine weitere Pressemitteilung herausgeben.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen.

