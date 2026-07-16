Abcourt Mines meldet Rekordentwicklung für 4. Quartal 2026 bei seiner Mine Sleeping Giant mit Steigerung der verarbeiteten Tonnage um 160 %

Rouyn-Noranda, Kanada, 16. Juli 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX-V: ABI) (OTCQB: ABMBF) (FWB: AML) freut sich, ein umfassendes, ungeprüftes Betriebsupdate für das vierte Quartal zum 30. Juni 2026 sowie die konsolidierten Ergebnisse des aufgelaufenen Jahres für seine Goldmine Sleeping Giant in Abitibi, Quebec, vorzulegen.

Betriebliche Höhepunkte im 4. Quartal 2026 (Quartal zum 30. Juni 2026):

– Starke Beschleunigung bei der Verarbeitung in der Mühle: Im vierten Quartal wurden insgesamt 11.891 t Erz verarbeitet, was einer beeindruckenden Steigerung von 160 % gegenüber dem Vorquartal entspricht (7.445 t in Q3). Der Monat Juni markierte mit 5.229 gemahlenen Tonnen einen historischen Jahreshöchstwert.

– Laufende Goldproduktion: Die Goldproduktion im vierten Quartal belief sich auf 720 produzierte Unzen (wobei 646 oz gegossen wurden), womit sich die kumulierte Jahresproduktion auf 3.628 produzierte Unzen (einschließlich 2.647 gegossener Unzen für das Geschäftsjahr) beläuft.

– Untertageerschließung um 180 % gesteigert: Die Erschließung der Untertagemine erreichte im vierten Quartal einen Rekordwert von 554 m (davon allein 215 m im Monat Juni), verglichen mit 307 m im dritten Quartal.

– Intensivierung der Explorationsbohrungen: Die Diamantbohrungen beliefen sich im vierten Quartal auf insgesamt 11.059 m, was einer Steigerung von 155 % gegenüber dem dritten Quartal entspricht und das kontinuierliche Bestreben zur Erweiterung der Ressourcen der Mine verdeutlicht.

– Start des ersten Langloch-Abbaus: Das Bohrgerät ist derzeit in der Mine im Einsatz, sodass mit dem Langloch-Abbau begonnen werden kann.

Detaillierte Betriebsdaten – Geschäftsjahr 2025/26

Die folgende Tabelle zeigt die monatliche und vierteljährliche Entwicklung der Aktivitäten der Mühle und der Untertagebetriebe bei der Mine Sleeping Giant:

1. Betrieb der Verarbeitungsanlage

Zeitraum Verarbeitete Gehalt Zugeführte Unzen Gewinnungsrate (%) Produzierte UnzenGegossene Unzen

Tonnen (g/t

Au)

Juli 2025 0 0 0 0,00 % 0 0

August 2025 1.072 5,66 195 100,00 % 195 0

September 2025 2.439 5,98 469 92,80 % 435 26

GESAMT 1. Quartal 3.511 5,88 664 94,90 % 630 26

(30.09.25)

Oktober 2025 2.563 6 496,8 95,60 % 475 124

November 2025 1.346 7,2 311 95,80 % 298 425

Dezember 2025 1.743 5,7 317 97,20 % 308 288

GESAMT 2. Quartal 5.652 6,2 1.124,8 96,10 % 1.081 837

(31.12.25)

Januar 2026 2.759 7,3 644 97,20 % 626 374

Februar 2026 1.803 5,7 328 97,00 % 318 398

März 2026 2.883 3 278 91,00 % 253 366

GESAMT 3. Quartal 7.445 5,2 1.250,0 95,80 % 1.197 1.138

(31.03.26)

April 2026 2.872 1,8 162 87,00 % 141 282

Mai 2026 3.790 2 239,8 90,10 % 216 189

Juni 2026 5.229 2,3 393 92,40 % 363 175

GESAMT 4. Quartal 11.891 2,1 794,8 90,60 % 720 646

(30.06.26)

Gesamt 28.499 4,18 3.834,0 94,60 % 3.628 2.647

(aufgelaufenes

Jahr)

Abweichungsanalyse der Produktion:

– Gemahlene Tonnage (4. Quartal im Vergleich zum 3. Quartal): +160 % beim Mühlendurchsatz, angetrieben von der laufenden Ausbildung der Untertagebelegschaft.

– Durchschnittsgehalt: Der Durchschnittsgehalt für das Geschäftsjahr liegt bei 4,18 g/t Au. Der Rückgang im vierten Quartal (2,1 g/t) spiegelt die Verarbeitung von niedriggradigen Erschließungszonen wider, was charakteristisch für eine Übergangsphase der Erweiterung in den Untertageanlagen ist.

– Produzierte Unzen (4. Quartal im Vergleich zum 3. Quartal): 60 % der Produktion des dritten Quartals, was direkt mit dem geringeren Gehalt in diesen drei Monaten übereinstimmt, jedoch teilweise durch den gestiegenen Mühlendurchsatz ausgeglichen wurde.

2. Untertagebetriebe und -erschließung

Zeitraum Diamantbohrungen (m) Stollensanierung (m) Untertageerschließung (m)

T1 6.467 1.703 71,6

T2 4.572 903 290

T3 7.153 455 307

T4 11.059 1.052 554

Abweichungen 155 % 231 % 180 %

T4 im Vergleich zu T3

Aufgelaufenes Jahr 29.251 m 4.113 m 1.222,6 m

gesamt

Die Erschließung der Untertagemine verzeichnete im vierten Quartal mit 554 abgeschlossenen Metern einen bedeutenden Sprung (eine Steigerung von 180 % gegenüber dem dritten Quartal). Die Stollensanierung verzeichnete ebenfalls eine deutliche Steigerung von 231 % (1.052 m gegenüber 455 m im dritten Quartal), was in Zukunft dazu beitragen wird, die Anzahl der verfügbaren Abbaustöße zu erhöhen.

Eine Mitteilung des Managements:

Dieses vierte Quartal verdeutlicht den Erfolg unserer Anlaufphase bei Sleeping Giant, sagte Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt Mines. Trotz vorübergehend niedrigerer Gehalte in diesem Quartal, die auf die Abfolge des Minenplans zurückzuführen sind, haben die Mühleneffizienz und der tägliche Durchsatz neue Höchststände erreicht. Mit über 11.000 m an Bohrungen und 1.052 m an sanierten Stollen im vergangenen Quartal legen wir ein solides Fundament für das bevorstehende Geschäftsjahr.

Qualifizierte Person: Pascal Hamelin, P. Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Hamelin ist eine Qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Aktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter unserem Profil auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

VP Communication and Corporate Development

T: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z. B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden oder eintreten könnten, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Abcourt Mines Inc.

Investor Relations

475 avenue de l’Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

Kanada

email : ir@abcourt.com

Pressekontakt:

Abcourt Mines Inc.

Investor Relations

475 avenue de l’Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

email : ir@abcourt.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.