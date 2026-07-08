Abcourt durchteuft bei Bohrungen auf seinem Konzessionsgebiet Flordin 0,5 g/t Gold auf 153 Metern, einschließlich 2,1 Meter mit 10,9 g/t Gold

Rouyn-Noranda, Kanada / 8. Juli 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Bohrungen im Abtragungsgebiet Cartwright sowie in der Erweiterung des Abtragungsgebiets 25-02, 300 Meter westlich des Abtragungsgebiets Cartwright, auf dem Konzessionsgebiet Flordin abgeschlossen hat. In den beiden Sektoren wurden 8 Bohrlöcher über insgesamt 2.330 Meter niedergebracht: 4 Bohrlöcher bei Cartwright und 4 im Sektor 25-02.

Das Bohrgerät wurde anschließend in das Gebiet South Zone verlegt, um dessen Potenzial in einer Durchschnittstiefe von 200 Metern zu bewerten. In den 4 Bohrlöchern, die im vergangenen Jahr in der östlichen Erweiterung dieser Zone niedergebracht wurden, wurde eine Goldmineralisierung in rund 400 bis 500 Meter Tiefe durchteuft. Das erste Bohrloch, das im Rahmen der Kampagne 2026 in diesem Gebiet absolviert wurde, FL-26-306, enthielt einer Sichtprüfung zufolge eine Pyritmineralisierung auf Dutzenden von Metern mit den für das Vorkommen von Gold typischen Alterationen.

Die Analyseergebnisse dieses ersten Bohrlochs der Kampagne 2026 in der South Zone bestätigten das Vorkommen von Gold mit einem Gehalt von 0,5 g/t Gold auf 153 Metern, einschließlich 2,1 Meter mit 10,9 g/t Gold. Eine mineralisierte Hülle dieser Größenordnung in einem Gebiet, das bis dato weitgehend unerkundet ist, erhöht den Wert des Projekts Flordin und seiner South Zone ungemein. Der Bohrkern aus mehreren Explorationsbohrlöchern in diesem Gebiet wird derzeit analysiert. Laut Sichtprüfung haben diese Explorationsbohrlöcher, die rund 50 bis 75 Meter voneinander entfernt liegen, die für die South Zone typischen mineralisierten Hüllen durchteuft.

Zusammenfassung der Bohrungen im Gebiet Cartwright und dem Abtragungsgebiet 25-2

Anhand der vier neuen Bohrlöcher, die unterhalb des Schürfgrabens Cartwright niedergebracht wurden, konnte die Kontinuität der Struktur und Goldmineralisierungszonen in der Tiefe (200 Meter) bestätigt werden. In Bohrloch FL-26-298 wurde eine mineralisierte Hülle von 29,5 Metern mit 0,3 g/t Gold, einschließlich 1 Meter mit 3,9 g/t, durchteuft. Nur drei historische Bohrlöcher wurden in diesem Gebiet bis in eine Tiefe von mehr als 250 Metern niedergebracht. Da nur sehr wenige Informationen zum Vorkommen einer Mineralisierung in einer Tiefe von 200 bis 250 Metern unter der Oberfläche vorliegen, hat das Unternehmen die Firma Abitibi Géophysique mit der Durchführung einer Vermessung mittels induzierter Polarisation beauftragt. Ziel dieser geophysikalischen Vermessung ist die Erfassung von Anomalien, die in der Tiefe unterhalb des Schürfgrabens Cartwright eine Goldmineralisierung enthalten könnten.

Die IP-Anomalie Nr. 3 wurde im Winter teilweise abgebohrt (FL-26-300), wobei Gehalte von 0,3 g/t Gold auf 22,5 Metern, einschließlich 1 Meter mit 2,3 g/t Gold, ermittelt wurden. Die im Zuge der geophysikalischen Vermessung erfassten Anomalien werden anhand von Bohrungen während der nächsten auf 10.000 Meter ausgelegten Arbeitsphase genauer erprobt werden, wenn alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Die vier Bohrlöcher, die im Abtragungsgebiet 25-2 niedergebracht wurden, erweiterten die goldhaltige Struktur um mehr als 300 Meter westlich des Schürfgrabens Cartwright. Die Goldgehalte in diesem Gebiet sind mäßiger, untermauern jedoch die Bedeutung der lateralen Erweiterung des mineralisierten Systems, nachdem die Kontinuität der Goldmineralisierung vom Schürfgraben Cartwright bis zum Abtragungsgebiet 25-2 anhand von Bohrungen bestätigt werden konnte. Die Integration der neuen Daten aus den Bohrlöchern 2026 in das geologische Computermodell hat bislang die Bestätigung der Verbindung der mineralisierten Zonen miteinander über mehr als 2 km ermöglicht (historisch und neu).

Ergebnistabelle

Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Gehalt (g/t) Sektor

FL-26-298 142,5 172,0 29,5 0,3 Cartwright

einschl. 145,0 146,0 1,0 3,9

FL-26-299 145,0 159,0 14,0 0,4 Cartwright

einschl. 153,0 154,0 1,0 2,2

FL-26-300 181,5 204,0 22,5 0,3 Cartwright/IP-Anomalie

Nr.

3

einschl. 191,0 192,0 1,0 2,3

FL-26-301 146,0 151,0 5,0 0,4 Cartwright

einschl. 146,0 147,0 1,0 1,1

FL-26-304 110,0 121,0 11,0 0,4 Abtragungsgebiet

25-2

einschl. 120,0 121,0 1,0 1,9

FL-26-305 93,0 104,0 11,0 0,2 Abtragungsgebiet

25-2

einschl. 93,0 94,0 1,0 0,9

FL-26-306 185,0 338,0 153,0 0,5 South Zone

einschl. 224,0 226,1 2,1 10,9

Anmerkung: In den Bohrlöchern FL-26-302 und 303 konnten keine bedeutenden Goldwerte ermittelt werden. Es wird angenommen, dass die wahre Mächtigkeit rund 80 % der Mächtigkeit entlang der Kernachse entspricht.

Tabelle mit den technischen Parametern der Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. UTM_E Zone UTM_N Zone 18 Azimut Neigung Tiefe Höhenlage (Z) Sektor

18

FL-26-298 360858 5463330 200 -50 327m 328 m Cartwright

FL-26-299 360674 5463370 200 -50 257 m 328 m Cartwright

FL-26-300 360819 5463372 200 -53 231 m 330 m IP-Anomalie Nr. 3

Cartwright

FL-26-301 360683 5463409 200 -50 300 m 328 m Cartwright

FL-26-302 360343 5463528 200 -50 294 m 330 m Abtragungsgebiet 25-2

Fl-26-303 360358 5463565 200 -50 370 m 322 m Abtragungsgebiet 25-2

Fl-26-304 359537 5463495 200 -50 231 m 335 m Abtragungsgebiet 25-2

FL-26-305 360400 5463518 200 -50 321 m 328 m Abtragungsgebiet 25-2

FL-26-306 359393 5463955 175 -62 399 m 335 m South Zone

Abbildung 1: Regionale Lage des Konzessionsgebiets Flordin

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Abbildung 2: Lage der exklusiven Explorationsrechte (Droits Exclusif dExploration, DEE)

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Abbildung 3: Genereller Standort der Arbeiten

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Abbildung 4: Standorte der Bohrlöcher (Gebiet Cartwright und Abtragungsgebiet 25-2)

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Abbildung 5: Standort des Bohrlochs FL-26-306 (Sektor South Zone)

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Abbildung 6: Längsschnitt der im Gebiet Cartwright und dem Abtragungsgebiet 25-2 absolvierten Bohrungen

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Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: Die erste Phase unseres ehrgeizigen 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms neigt sich dem Ende zu. Bis Ende Juli werden wir ein Bohrvolumen von 10.000 Metern erreichen, ohne dass es zu Unfällen oder Vorfällen jeglicher Art gekommen ist. Die bislang veröffentlichten Ergebnisse bestätigen, wie wichtig die Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf unserem Projekt Flordin ist. Wir haben soeben erst mit den Bohrungen im Gebiet South Zone begonnen und können bereits mineralisierte Abschnitte mit einer Mächtigkeit von mehr als 100 Metern beobachten. Es ist genau diese Art von wichtigem Goldabschnitt, die bestätigt, dass unser Projekt Flordin ein strategisches Asset von höchster Bedeutung in unserem Konzessionsportfolio ist.

Qualifizierte Sachverständige

Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President, Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Qualitätskontrollmaßnahmen (QA/QC)

Im Anschluss an ein analytisches Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm wurden den NQ-Halbkernproben Blindproben und zertifizierte Referenzmaterialien hinzugefügt und an das Labor MSALABS in Val-dOr (Quebec) geschickt, wo sie mit der Photon AssayTM-Methode analysiert wurden. Die Proben wurden zerkleinert (70 % kleiner als 2 mm) und in 500-Gramm-Portionen für die Analyse auf Gold mittels Gammastrahlung aufgeteilt. Gemäß dem internen Verfahren von MSALABS wurden Blind- und Standardproben hinzugefügt. MSA betreibt zahlreiche Labore weltweit und verfügt über die ISO-17025-Akkreditierung für viele Methoden zur Bestimmung von Metallen. MSA ist ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für die Photonenanalyse-Methode. Die Bohrungen, die Kernbeschreibung und die Vorbereitung der Proben wurden unter der Aufsicht von Robert Gagnon, P.Geo., Vice President of Exploration von Abcourt Mines, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen, durchgeführt.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Bergbaukonzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Betriebstätigkeit konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

Tel.: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert,

VP Communications und Corporate Development

Tel.: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail : ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

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