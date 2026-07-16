Vortex Energy stellt Update zur technischen Studie für das Salzprojekt Robinsons River bereit

Die technische Prüfung soll zur Stärkung des Untergrundmodells und der Ausrichtung der nächsten Erschließungsphase beitragen

Vancouver, British Columbia, 16. Juli 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zur laufenden technischen Studie bereitzustellen, die von der Firma Lonquist Field Service (Canada), ULC (Lonquist) auf dem Salzprojekt Robinsons River des Unternehmens, rund 35 Kilometer südlich von Stephenville (Neufundland und Labrador), durchgeführt wird.

Lonquist treibt seine technische Prüfung und seine Arbeiten zur Zusammenführung der für das Projekt vorliegenden Daten voran. Die laufende Studie konzentriert sich auf die Zusammenstellung, Überprüfung und Auswertung der geologischen und geophysikalischen Informationen sowie Bohrdaten, um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der unterirdischen Salzstrukturen des Projekts sowie des Speicherpotenzials im Untergrund zu verbessern. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Ergebnisse der Studie bis Ende Juli 2026 erhalten wird. Die Erkenntnisse werden Vortex voraussichtlich einen verbesserten technischen Rahmen für die Ausrichtung zukünftiger Arbeiten bei Robinsons River geben, einschließlich der Bewertung aussichtsreicher Salzstrukturen, der Präzisierung der Prioritäten für die Projekterschließung und der Bestimmung geeigneter nächster Schritte, um das Projekt weiter voranzutreiben.

Die laufenden Arbeiten sind ein wichtiger Schritt für die Schaffung einer vollständigeren technischen Grundlage für Robinsons River, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex Energy. Die Prüfung durch Lonquist soll uns dabei helfen, die bestehenden Daten besser zu verstehen, das Untergrundmodell zu präzisieren und praktische Handlungsempfehlungen für die nächste Phase der Projekterschließung zu erhalten. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der Studie zu erhalten und diese Informationen als Grundlage für unsere weitere Strategie zu nutzen.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für sein Projekt beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u. a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bewertungs- und Evaluierungsarbeiten erfolgreich sein wird und dass diese Analysearbeiten die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration auf dem Projekt des Unternehmens nicht wie derzeit geplant oder innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitrahmens beziehungsweise überhaupt nicht voranschreitet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Anpassung von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vortex Energy Corp.

Paul Sparkes

1930 – 1177 West Hastings St.

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@vortexenergycorp.com

Pressekontakt:

Vortex Energy Corp.

Paul Sparkes

1930 – 1177 West Hastings St.

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : info@vortexenergycorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.