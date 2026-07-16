Eureka Metals erweitert sein Titan-Portfolio in der Region HSP in Québec mit einer Option zum Erwerb des Projekts KM98

Vancouver, British Columbia – 16. Juli 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) mit der Firma Go Metals Corp. (Go Metals) unterzeichnet hat. Gemäß dieser Vereinbarung wurde Eureka das Exklusivrecht zum Erwerb einer bis zu 80%igen Beteiligung am Titanprojekt KM98 (KM98 oder das Projekt) eingeräumt, das sich rund 45 Kilometer südwestlich des Titanprojekts Tyee – dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens – in der kanadischen Provinz Québec befindet.

Mit dieser Übernahme erweitert Eureka sein Titan-Portfolio in der Region Havre-Saint-Pierre (HSP) in Québec ganz erheblich. Zusammen legen die Projekte Tyee und KM98 das Fundament für eine ganze Reihe von zukünftigen Projektchancen in der Titanexploration in einer der führenden Titanregionen Nordamerikas und stärken gleichzeitig Eurekas Präsenz in Bezug auf Titan und Vanadium – beides kritische Minerale, die sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten als strategisch wichtige Rohstoffe für die zukünftigen Lieferketten in Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung gelten.

Eureka rechnet mit dem Beginn seines ersten Explorationsprogramms im Projekt KM98 noch in diesem Sommer. Weitere Einzelheiten in Bezug auf das geplante Explorationsprogramm, einschließlich der Bohrziele, der geologischen Überlegungen und der Programmumfang, werden noch vor der Einleitung der entsprechenden Arbeiten bekannt gegeben.

Highlights

– Option auf den Erwerb des bohrbereiten Titanprojekts KM98, das sich in rund 45 km Entfernung von Eurekas Projekt Tyee befindet.

– Genehmigung für Grabungen und Diamantbohrungen wurde bereits erteilt.

– Vor kurzem fanden Explorationsarbeiten einschließlich geophysikalischer Untersuchungen, geochemischer Probenahmen und metallurgischer Tests statt.

– Bei den metallurgischen Tests wurden mit herkömmlichen Verarbeitungsmethoden separate Grünes-Eisen- und Titankonzentrate hergestellt.

– Ein titanführendes Oxiderzsystem von Distriktgröße, das sich über rund fünf Kilometer erstreckt.

– Ein erstes Explorationsprogramm ist noch in diesem Sommer geplant.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eines der führenden Explorationsunternehmen Kanadas mit Fokus auf Titan zu werden, und das Projekt KM98 passt aus strategischer Sicht hervorragend in unser Konzept, so Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals. Das Projekt erweitert unsere Präsenz in der Region HSP in Québec, ist die ideale Ergänzung zu unserem Vorzeigeprojekt Tyee und stellt unsere strategische Ausrichtung auf die Titanexploration mit einem zweiten hochattraktiven Projekt mit ganz eigenen geologischen Eigenschaften auf ein breiteres Fundament. Wichtig ist vor allem, dass wir für das Projekt KM98 bereits die Genehmigung für ein Grabungs- und Bohrprogramm erhalten haben, von einer hervorragenden Infrastruktur profitieren und die Ergebnisse der historischen Exploration und der metallurgischen Untersuchungen sehr vielversprechend sind. Zusammen mit unseren laufenden Arbeiten im Projekt Tyee und dem kontinuierlichen Ausbau von Cabin Lake betrachtet, ist Eureka aus unserer Sicht in einer guten Ausgangslage, um die Exploration in den verbleibenden Monaten des Jahres 2026 mit einer ganzen Reihe von positiven Katalysatoren voranzutreiben.

Strategische Überlegungen

Die Übernahme knüpft an die jüngsten Entwicklungen in Eurekas Explorationsarbeit in der Region HSP an, zu denen auch der erfolgreiche Abschluss des ersten Prospektionsprogramms im Projekt Tyee und die noch nicht abgeschlossene hochauflösende geophysikalische Flugmessung zählen.

Das Projekt KM98 liegt rund 45 Kilometer südwestlich des Projekts Tyee im Anorthositkomplex Havre-Saint-Pierre und damit im selben geologischen Umfeld wie Rio Tintos nahegelegene Mine Lac Tio, die zu den größten Titanlagerstätten in Hartgestein der Welt zählt.

Nachdem die Genehmigung für Grabungen und Bohrungen erteilt wurde und die direkte Zufahrt über die staatliche Zufahrtsstraße Romaine IV gesichert ist, steht dem effizienten Ausbau des Projekts KM98 als Eurekas zweitem Titanexplorationsprojekt in der Region HSP nichts mehr im Wege. Das Projekt eröffnet Eureka Zugang zu einer komplementären Titanmineralisierung mit denselben geologischen Rahmenbedingungen und damit die Möglichkeit, seine Titanexploration langfristig breiter aufzustellen und gleichzeitig seine stärkere operative Präsenz in der Region bestmöglich zu nutzen.

Die Übernahme ist außerdem eine gute Ergänzung zu Eurekas aktuellen Erschließungsarbeiten im Silber-Blei-Zink-Gold-Projekt Cabin Lake in British Columbia und unterstützt das Unternehmen bei seiner Zielsetzung, die Exploration in mehreren seiner Projekte aktiv voranzutreiben.

Überblick über das Projekt

Im Zuge der historischen Exploration im Projekt KM98 wurde ein titanführendes Magnetit-Ilmenit-Oxiderzsystem von Distriktgröße auf einer Länge von rund fünf Kilometern identifiziert. In früheren Kartierungen ist eine ausgedehnte, halbmassive bis massive Oxidmineralisierung dokumentiert. Stellenweise finden sich Ausbisse mit Erzgehalten zwischen 30 % und 90 % Magnetit und Ilmenit.

Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Die staatliche Zufahrtsstraße Romaine IV ermöglicht den direkten Zugang zu mehreren vorrangigen Explorationszonen und dient gleichzeitig als Ausgangspunkt für die Exploration in weiten Teilen des Konzessionsgebiets.

Frühere metallurgische Untersuchungen im Labormaßstab der Firma Go Metals haben gezeigt, dass mit den herkömmlichen Verfahren der Magnet- und Schwerkraftabscheidung erfolgreich voneinander getrennte Magnetit- und Ilmenitkonzentrate produziert werden können, was für die Eignung einer konventionellen Mineralverarbeitung spricht. Die Tests lieferten ein Eisenkonzentrat mit einem Eisengehalt von bis zu 68,5 % und entsprechenden Vanadiumwerten sowie ein titanreiches Ilmenitkonzentrat mit einem TiO-Gehalt von bis zu 48,4 %.

Abbildung 1. Regionaler Standort des Projekts KM98 in Relation zu Eurekas Titanprojekt Tyee.

Abbildung 2. Historische Explorationsziele und geophysikalische Anomalien im Projekt KM98.

Explorationsprogramm 2026

Die Planungsarbeiten für Eurekas erstes Explorationsprogramm im Projekt KM98 sind im Gange.

Im Rahmen des Programms sind Diamantbohrungen in der vorrangigen Zielzone Hook sowie Grabungen und Evaluierungen in mehreren, über den Straßenweg erreichbaren Zielzonen vorgesehen. Weitere Einzelheiten in Bezug auf das Explorationsprogramm, einschließlich der Auswahl der Bohrziele, der geologischen Überlegungen und des gesamten Programmumfangs, werden noch vor der Einleitung der Arbeiten bekannt gegeben.

Zusammenfassung der Optionsvereinbarung

Gemäß der Optionsvereinbarung wurde Eureka das exklusive Recht eingeräumt, sich im Rahmen eines zweistufigen Earn-Ins eine Beteiligung von bis zu 80 % am Projekt KM98 zu sichern.

Um in einer ersten Phase 50 % der Anteile zu erwerben, muss Eureka innerhalb von drei Jahren insgesamt 80.000 $ in bar entrichten, insgesamt 1.500.000 Stammaktien des Unternehmens ausgeben sowie anrechenbare Explorationsaufwendungen in Höhe von 2.000.000 $ für die Arbeiten im Projekt – wie etwa Diamantbohrungen über mindestens 2.000 Meter – tätigen.

Nach Abschluss der ersten Earn-In-Phase kann Eureka innerhalb der darauffolgenden zwei Jahre weitere 30 % der Anteile erwerben und sich somit eine Gesamtbeteiligung von 80 % sichern, und zwar über eine Barzahlung von insgesamt 100.000 $, die Ausgabe von zusätzlich 2.000.000 Stammaktien sowie weitere anrechenbare Explorationsaufwendungen in Höhe von 2.500.000 $.

Nach dem vollständigen Abschluss des Earn-Ins werden die Parteien ein Joint Venture gründen, an dem Eureka mit 80 % und Go Metals mit 20 % beteiligt ist. Sofern von den Vertragsparteien nichts anderes vereinbart wird, bleibt Eureka während des Earn-In-Zeitraums und auch danach Betreiber des Projekts.

Die auf den Beteiligungsanteil von Go Metals entfallenden Kosten und Verpflichtungen werden von Eureka bis zum Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie übernommen. Anschließend beteiligt sich jede Partei anteilsmäßig an den zukünftigen Ausgaben oder es kommt zu einer Verwässerung der entsprechenden Beteiligung gemäß den Bestimmungen der Joint-Venture-Vereinbarung.

Die Optionsvereinbarung enthält zudem die üblichen Bestimmungen wie Vorkaufsrechte, Mitverkaufsrechte (Drag-Along- und Tag-Along-Rechte), Verwässerungsklauseln, Rechte zur Umwandlung von Royalties, sowie andere Schutzmechanismen, wie sie bei Transaktionen dieser Art üblich sind.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., dem technischen Berater des Unternehmens und einer Qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hat nicht alle historischen Explorationsdaten, die von früheren Betreibern erstellt wurden und auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, einer unabhängigen Überprüfung unterzogen.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie wird, erwartet, sieht vor, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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