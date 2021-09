Der Winter 2021 könnte der Winter der Grillfans werden. Viele Menschen haben sich dafür entschieden, statt eines Urlaubs in den Garten zu investieren und zum Beispiel eine Grillkota gekauft.

Bei ISIDOR, dem Experten für Grillkotas und Finnische Grillhütten, weiß man, dass im vergangenen Jahr ordentlich in Deutschlands Gärten investiert wurde. Wenn man schon viel zu Hause ist, dann wenigstens mit allem Drum und Dran. Grillkotas boomen und das zu Recht: Die schmucken Häuschen sehen nicht nur entzückend aus, sondern bieten Grillvergnügen pur und das Sommer wie Winter.

Bei ISIDOR bietet man Grillkotas in verschiedensten Größen, von „Bernd“ mit Platz für sechs Personen bis „Siggi“ für 15 Personen. Die gute Nachricht für alle, die diesen Winter noch starten wollen: Die meisten ISIDOR Modelle sind lieferbar und könnten noch vor dem Jahreswechsel geliefert werden, wenn man jetzt gleich bestellt. Das dürfte all jene Grillfans besonders freuen, die schon eine Weile nach einem passenden Modell suchen. Aufgrund von Rohstoff-Lieferproblemen können viele Anbieter zurzeit nicht liefern.

ISIDOR aus Brandenburg kann liefern, und das in bester deutscher Qualität. Alle genauen Angaben zu Lieferzeiten und den lieferbaren Modellen finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter grillkota.isidor.de.

Dort finden sich auch aktuellen Meldungen sowie Pflegetipps für die Grillkota und alles, was man rund ums Grillen wissen möchte, von den besten Rezepten bis hin zu Tipps, wie das Grillfeuer besonders gut gelingt. Das Team von ISIDOR freut sich auf Ihren Besuch!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.