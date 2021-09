Das vergangene Jahr hat Vieles verändert. Vor allem der Trend hin zu Heim Wellness und Gesundheit reißt nicht ab.

Wer seinem Körper Gutes tun möchte, das Immunsystem stärken will und sich Entspannung pur gönnt, besucht regelmäßig eine Sauna oder entscheidet sich für die Infrarotkabine. Nachdem es im vergangenen Jahr in diesen Bereichen immer wieder massive Einschränkungen gab, haben sich viele Deutsche für eine eigene Gartensauna entschieden.

Die eigene Sauna bietet unzählige Vorteile:

1. Man ist nicht von den Maßnahmen im öffentlichen Bereich betroffen.

2. Man muss keine Fahrt zur Sauna in Kauf nehmen.

3. Man kann die Aufgüsse planen, wie man selbst möchte.

4. Man kann die eigene Gartensauna genau so gestalten, wie man das gerne möchte.

5. Man ist nicht auf Öffnungszeiten der öffentlichen Sauna angewiesen.

Es bringt Vorteile ohne Ende, seine eigene Gartensauna zu betreiben, doch tauchen natürlich vor dem Kauf auch Fragen auf.

Wie groß muss mein Garten sein? Diese Frage wird von vielen angehenden Saunabesitzern gestellt – die gute Nachricht von ISIDOR, dem Spezialisten für Fasssauna und Gartensauna: Es ist egal, wie groß der Garten ist. Die kleinste ISIDOR Sauna hat eine Grundfläche von etwa sieben Quadratmetern und passt so ziemlich in jeden Garten.

Brauche ich für eine Sauna eine Genehmigung? Dazu informiert ISIDOR ausführlich auf der unternehmenseigenen Website unter gartensauna.isidor.de.

Im Anbetracht der momentanen Rohstoffknappheit stellen auch viele Saunafans die Frage, ob überhaupt geliefert werden kann. ISIDOR kann nicht nur liefern, sondern bietet sogar eine große Auswahl an Modellen, die innerhalb von 40 bis 50 Werktagen gelieferte werden können. Näheres dazu findet man auf der Website!

Einem kuschligen Saunawinter steht damit nichts mehr im Wege – ISIDOR wünscht viel Freude!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

