Wenn der Sommer vorbei ist und der Garten ganz langsam auf den Winter vorbereitet wird, gilt es, noch einmal so richtig zu feiern. Warum nicht ein Herbstfest in den Ferien?

Nicht nur Kinder lieben es, zu feiern. Herbstferien, das klingt nach noch einmal ein wenig wie im Sommer sein, nach einer kurzen Alltagspause und nach Spiel und Spaß im Garten. Bevor der Spielturm für den Winter vorbereitet wird, darf noch einmal richtig gefeiert werden. Spielturm Experte ISIDOR präsentiert die fünf schönsten Ideen.

1. Die Huckleberry Finn Idee. Warum nicht das Gemeinsame Garten pflegen spielerisch gestalten? Wer das erste Luftballonspiel gewinnt, darf beim Streichen von Zaun und Holzmöbeln helfen und wer Grillmeister am Abend sein möchte, bereitet eine Schnitzeljagd für die ganze Familie vor. Interaktive Gartenarbeit sozusagen.

2. Kürbis schnitzen. Die besten Freunde einladen, beim Kürbis ernten helfen und dann darf jeder seine Kürbislaterne schnitzen? Das klingt doch nach einer hervorragenden Idee nicht nur zu Halloween. Wenn Kürbisse sauber ausgehöhlt werden, dann man die Laternen so richtig lange in Betrieb haben.

3. Beeren sammeln und Eis herstellen. Wenn die ganze Familie zusammenhilft, um die Beeren im Garten zu ernten, geht das rasch von der Hand und zum Schluss wird dann gemeinsam Eis gemacht. Besonders schmackhaft: Rote Johannisbeeren mit Vanillezucker oder Brombeeren mit Schokostreuseln.

4. Beete säubern und Goldschatz finden. Gartenarbeit kann so viel Spaß machen! Warum nicht vor Sonnenaufgang einen kleinen Goldschatz verstecken und die kleinen Helfer damit belohnen? Wer fleißig umgräbt und recht, findet garantiert die kleine Schatzkiste mit Gummibärchen und Lutschern. Aber Achtung: Es sollte für jeden Helfer eine Kiste bereitgestellt werden – auch für die Erwachsenen

5. Last but not least: Ist der Garten winterfertig gibt es ein Fest. Natürlich mit Würstchen am Stock, Marshmallows und einer neuen Flagge für den Spielturm.

Bei ISIDOR gibt es übrigens tolle Herbstangebote. Einfach auf der Website nachsehen: spielturm.isidor.de.

