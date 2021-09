Kaum ist der Sommer zu Ende, beginnt die Erkältungssaison. Kein Wunder: Starke Temperaturwechsel und kalter Wind fördern das Risiko, sich ordentlich zu erkälten.

Speziell im Herbst steigt die Gefahr, an einer Erkältung zu erkranken. Wenn der Körper noch die sommerlich warmen Temperaturen gewohnt ist und wir auch die Kleidung noch sehr sommerlich wählen, kann es ganz einfach passieren, sich zu erkälten. Eine Erkältung ist keine Infektion und nicht ansteckend – und sie kann ganz einfach mit Hausmitteln behandelt werden.

1. Gleich ein heißes Bad nehmen, sobald man erste Anzeichen wie gerötete Augen oder eine laufende Nase erkennt. Möglichst lange im heißen Wasser verweilen, am besten mit Badesalzen oder Badeölen, die die Nase frei machen und beruhigen. Pfefferminz und Lavendel sind hier ein heißer Tipp. Wer keine Badewanne hat, kann mit einer langen, heißen Dusche und einem anaschließenden heißen Fußbad ähnlich wirken.

2. Wenn die Erkältung noch nicht gestartet ist, sondern man erste Anzeichen wie das erhöhte Bedürfnis nach Ruhe und Wärme verspürt, kann auch der Gang in die Sauna noch unterstützend wirken. Wer eine eigene Gartensauna hat, weiß, wie wohltuend die Stille in der Wärme ist. Auf keinen Fall aber den Aufenthalt in der Sauna übertreiben, wenn man sich angeschlagen fühlt!

3. Heißer Tee und heiße Suppe sind Großmutters Heilmittel Nummer 1 – und wirken auf jeden Fall, da der Körper erwärmt wird und somit bei der Bekämpfung von Krankheiten unterstützt wird.

4. Wer bereits das berüchtigte Kratzen im Hals verspürt, kann mit Gurgeln entgegen wirken. Entweder mit mildem Salzwasser oder mit Salbeitee – beides wirkt wahre Wunder

5. Viel Ruhe und viel Schlaf unterstützen den Körper, mit Erkältungen fertig zu werden.

