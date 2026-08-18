Wenn Auslastung sinkt, wird Pricing zur Pflicht: Ultsch Consult startet RoomPriceGenie-Marktaufbau in Thailand

Sinkende Ankünfte und fallende Auslastung setzen Thailands Hotelmarkt unter Druck. Ultsch Consult übernimmt den Marktaufbau für den Schweizer Revenue-Management-Anbieter RoomPriceGenie in Thailand.

Thailands Hotellerie steht 2026 unter spürbarem Ertragsdruck – sinkende Ankünfte treffen auf wachsendes Zimmerangebot. Für den Schweizer Revenue-Management-Anbieter RoomPriceGenie ist genau das der Grund, den Markt jetzt systematisch zu bearbeiten. Die Umsetzung vor Ort übernimmt seit August 2026 das Beratungsunternehmen Ultsch Consult.

Bangkok, 18. August 2026. Thailand hat 2025 rund 32,97 Millionen internationale Gäste gezählt – ein Rückgang von 7,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der erste Jahresrückgang seit der Pandemie. Bis Anfang Juli 2026 lagen die Ankünfte kumuliert 3,11 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Tourism Authority of Thailand hat ihre Jahresprognose auf 30 bis 34 Millionen Ankünfte zurückgenommen.

Für die Hotellerie schlägt sich das direkt in den Betriebskennzahlen nieder. In Bangkok fiel die Auslastung im zweiten Quartal 2026 auf 73 Prozent, nach 77 Prozent im Vorquartal; der RevPAR gab um sieben Prozent auf 2.672 Baht nach. Im Luxus- und Upscale-Segment in Phuket sank die Auslastung im ersten Halbjahr auf 80 Prozent nach 84,1 Prozent im Vorjahreszeitraum, die Durchschnittsrate um vier Prozent auf 6.820 Baht, der RevPAR um 8,7 Prozent. Die Daten stammen von Cushman & Wakefield Thailand.

Auch die Preiserwartungen der Branche signalisieren Vorsicht: Laut der im März 2026 gemeinsam von Thai Hotels Association und Bank of Thailand durchgeführten Branchenbefragung (138 Betriebe landesweit) rechnete branchenweit knapp die Hälfte der Hotels über alle Kategorien hinweg mit sinkenden Zimmerpreisen für das zweite Quartal 2026 – rund jedes siebte davon mit einem Rückgang von mehr als zehn Prozent.

Nachfrage entsteht durch Druck, nicht durch Wachstum

Für Florian Ultsch, Gründer und CEO von Ultsch Consult, verändert das die Grundlage, auf der viele Hotels bislang kalkuliert haben:

„Der Markt wächst gerade nicht – und genau deshalb ist das Thema jetzt relevant“, sagt Florian Ultsch. „Solange die Häuser voll waren, konnte man Preise nach Erfahrungswerten setzen. Bei sinkender Auslastung und gleichzeitig wachsendem Angebot funktioniert das nicht mehr. Ich sitze regelmäßig mit Eigentümern zusammen, die ihre Raten über eine Tabelle und einen Blick auf die OTA-Ergebnisse steuern. Das ist keine Nachlässigkeit, das ist eine Ressourcenfrage – und sie kostet in einem Abschwung mehr als in einem Boom.“

Strukturell bleibt der Markt attraktiv. Mordor Intelligence beziffert das Volumen der thailändischen Hospitality-Branche für 2026 auf 24,53 Milliarden US-Dollar und erwartet bis 2031 ein Wachstum auf 36,26 Milliarden US-Dollar, was einer jährlichen Rate von 8,13 Prozent entspricht. Unabhängige Häuser halten dabei weiterhin die größere Umsatzbasis, während Kettenbetreiber schneller skalieren. Nach Angaben von Skift Research nutzen weltweit nur rund zehn Prozent der Hoteliers ein dediziertes Revenue-Management-System – historisch konzentriert auf größere Häuser und Markenketten.

Markteintritt über lokale Struktur statt über Direktvertrieb

RoomPriceGenie ist in Thailand bereits bei einzelnen Häusern im Einsatz. Mit der Partnerschaft soll diese Präsenz nun systematisch ausgebaut werden. Ultsch Consult vertritt das Unternehmen seit August 2026 im thailändischen Markt und verantwortet den landesweiten Marktaufbau: Zugang zu unabhängigen Hotels und regionalen Gruppen in ganz Thailand – von Bangkok über die Ferienregionen bis in die Provinzstädte -, Begleitung der Gespräche bis zur Entscheidung sowie die Übersetzung des Produktversprechens in die operativen Realitäten vor Ort. André Kaufmann, Head of Global Partnerships bei RoomPriceGenie, begründet die Entscheidung für einen lokalen Partner:

„Entscheidungen in der unabhängigen Hotellerie Südostasiens laufen über Beziehungen, nicht über Formulare“, sagt André Kaufmann. „Wir können ein Produkt entwickeln, das für unabhängig geführte Häuser funktioniert – aber wir können nicht aus der Distanz Vertrauen aufbauen. Dafür braucht es jemanden, der im Markt lebt, die Betriebe kennt und die Sprache der Eigentümer spricht. Genau das war der Grund, warum wir diesen Weg gewählt haben.“

Für europäische Hotel-Tech-Anbieter ist der thailändische Markt in einer Hinsicht ungewöhnlich zugänglich: Der Zugang führt nicht zwingend über globale Ketten. Anbieter, deren Lösungen sich über unabhängige Häuser ausrollen lassen – unabhängig davon, ob ein Hotel über ein dediziertes Revenue-Team verfügt -, adressieren genau das Segment, das den Markt zahlenmäßig prägt. Das bestätigt auch Leon Pijpers, Chief Commercial Officer bei RoomPriceGenie:

„Unser System funktioniert, egal ob Sie gerade erst beginnen, Ihre erste Zimmernacht zu bepreisen, oder seit Jahren Revenue Management betreiben und genau wissen, was Sie brauchen“, sagt Leon Pijpers. „Ein Abschwung ist der richtige Zeitpunkt, um ein System einzuführen – nicht der falsche. Es erkennt, wohin sich die Nachfrage bewegt, und passt sich an, bevor man raten muss. Mit Florian und dem Team von Ultsch Consult an Bord bekommen thailändische Hoteliers einen Partner, der diesen Markt von Grund auf kennt – und wir freuen uns sehr auf das, was dadurch möglich wird.“

Über RoomPriceGenie

RoomPriceGenie ist ein Revenue-Management-System für unabhängige Hotels und Hotelgruppen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz als RoomPriceGenie AG in Steinhausen im Kanton Zug. Im Februar 2025 erhielt es eine Investition von 75 Millionen US-Dollar durch Five Elms Capital; seither führt Chas Scarantino das Unternehmen als CEO, Mitgründer Ari Andricopoulos verantwortet als Chief Strategy Officer Produktinnovation und strategische Partnerschaften. Stand Februar 2025 nutzten rund 4.500 Hotels in 65 Ländern das System, über 65 Systemintegrationen sind verfügbar. www.roompricegenie.com

Über Ultsch Consult

Ultsch Consult begleitet europäische Tourismus-, Hospitality- und Hotel-Tech-Unternehmen beim Markteintritt und Wachstum in Südostasien. Die Schwerpunkte liegen auf Sales Representation, Markteintrittsstrategie, Distribution und Tech-Optimierung sowie B2B-Partnerschaften in Thailand, Vietnam, Malaysia und Singapur. Das Unternehmen ist in Singapur registriert.

Gegründet wurde Ultsch Consult von Florian und Magdalena Ultsch. Florian Ultsch stammt aus einer Tiroler Hoteliersfamilie in fünfter Generation und war zuvor in leitender Rolle in der familiengeführten Hotelgruppe (Boutiquehotel Schwarzer Adler und Adlers Hotel Innsbruck sowie Harry’s Home Hotels & Apartments) für deren Expansion auf über 18 Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz mitverantwortlich. www.ultsch-consult.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ultsch Consult

Frau Magdalena Ultsch

Robinson Road, #14-04 160

068914 Singapur

Thailand

fon ..: +66 611536908

web ..: https://www.ultsch-consult.com

email : magdalena@ultsch-consult.com

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Gegründet wurde Ultsch Consult von Florian und Magdalena Ultsch. Florian Ultsch stammt aus einer Tiroler Hoteliersfamilie in fünfter Generation und war zuvor in leitender Rolle in der familiengeführten Hotelgruppe (Boutiquehotel Schwarzer Adler und Adlers Hotel Innsbruck sowie Harry’s Home Hotels & Apartments) für deren Expansion auf über 18 Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz mitverantwortlich. www.ultsch-consult.com

Pressekontakt:

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