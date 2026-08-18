Leinberger Media realisiert virtuellen 3D-Rundgang für DEKRA in Sinsheim

Die Werbe- und Medienagentur Leinberger Media aus Schönbrunn hat für die DEKRA Außenstelle in Sinsheim einen virtuellen 3D-Rundgang mit Matterport-Technik umgesetzt.

Schönbrunn, 17. August 2026 – Die inhabergeführte Werbe- und Medienagentur Leinberger Media hat für die DEKRA Außenstelle in Sinsheim einen virtuellen 360-Grad-Rundgang produziert. Mit einer speziellen 3D-Kamera von Matterport wurden die Räumlichkeiten digitalisiert und zu einer interaktiven Tour verarbeitet, die Interessenten einen umfassenden Einblick in den Standort ermöglicht, ganz ohne einen persönlichen Besuch vor Ort.

Der Rundgang bildet die Räume der Außenstelle originalgetreu ab. Nutzer können sich per Mausklick oder Fingertipp frei durch die Räumlichkeiten bewegen, einzelne Bereiche gezielt ansteuern und sich so schon im Vorfeld ein realistisches Bild vom Standort machen. Diese Form der digitalen Präsentation gewinnt für Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen zunehmend an Bedeutung, da sie Transparenz schafft und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufbaut.

„Ein 3D-Rundgang zeigt Kunden auf einen Blick, was ein Standort zu bieten hat. Das ersetzt keinen persönlichen Besuch, macht aber neugierig darauf und senkt die Hemmschwelle für den ersten Kontakt“, erklärt Steffen Leinberger, Inhaber von Leinberger Media. „Gerade bei Standorten mit Kundenverkehr ist das ein echter Mehrwert, weil Interessenten schon vorab wissen, was sie erwartet.“

Technisch basiert der Rundgang auf der Matterport-3D-Kamera, mit der Räume in kurzer Zeit vollständig digitalisiert werden. Die Aufnahmen werden anschließend zu einer interaktiven, browserbasierten Tour zusammengefügt, die sich unkompliziert in Webseiten einbinden oder über einen direkten Link teilen lässt. So können Unternehmen ihren Standort jederzeit und ortsunabhängig präsentieren, sei es auf der eigenen Website, in Social-Media-Kanälen oder in der Kommunikation mit Kunden und Partnern.

Leinberger Media aus dem Odenwald bietet 3D-Rundgänge unter anderem für Autohäuser, Hotels und Ferienwohnungen, Gastronomiebetriebe, Einzelhändler, Dienstleister sowie Bau- und Immobilienunternehmen an. Interessierte können sich anhand weiterer Referenzprojekte im Matterport-Account der Agentur selbst ein Bild von der Umsetzung machen und sich unverbindlich zu einem eigenen Rundgang beraten lassen. https://discover.matterport.com/de/account/DBY99hB7HHc

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Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

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email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

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