Dr. John Ahn bei TEDx: Wie Nanoplastik weltweit zum Gesundheitsrisiko wird

Forscher Dr. John Ahn nutzt die TEDx-Bühne für eine klare Botschaft: Billionen unsichtbarer Plastikpartikel zirkulieren in unseren Körpern und verlangen nach völlig neuen Lösungsansätzen.

ST. LOUIS, USA – 30. Mai 2026 – Dr. John Ahn, PhD, MBA, leitender Wissenschaftler und Vorsitzender des ALLATRA Global Research Center, hielt im Rahmen der TEDxStLouis-Konferenz seinen Vortrag „Zu klein, um gesehen zu werden, zu gefährlich, um ignoriert zu werden: Mikro- und Nanoplastik“. Vor einem vielfältigen Publikum im Missouri History Museum präsentierte Dr. Ahn in Zusammenarbeit mit anderen namhaften Rednern Ideen zur Bewältigung einiger der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen. Sein Vortrag bot eine kritische Analyse der wachsenden gesundheitlichen und ökologischen Bedenken im Zusammenhang mit Mikro- und Nanoplastik und beleuchtete gleichzeitig neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie mögliche Richtungen für zukünftige Forschung und Politik.

Im Vorfeld der Veranstaltung war Dr. Ahn in der Sendung „StudioSTL“ von FOX 2 zu Gast, um seinen TEDxStLouis-Vortrag vorzustellen und die Bedeutung der Mikro- und Nanoplastikforschung zu erläutern. Der Beitrag machte das Thema einem breiteren lokalen Publikum bekannt und ordnete seinen bevorstehenden TEDx-Vortrag in eine umfassendere Debatte über Wissenschaft, öffentliche Gesundheit und Umweltverantwortung ein.

Dr. Ahn bezeichnete Mikro- und Nanoplastik als eine allgegenwärtige Form der „unsichtbaren Umweltverschmutzung“, die nicht einfach verschwindet, sobald sie in die Umwelt gelangt. Er erklärte, dass alltägliche Kunststoffprodukte – darunter Flaschen, Reifen, Kleidung und Verpackungen – sich allmählich in immer kleinere Partikel zersetzen, wobei ein einziges Gramm Kunststoff in Billionen von Partikeln zerfallen kann. Einmal in der Umwelt verteilt, können diese Partikel dort verbleiben, durch Luft und Wasser zirkulieren und sich in Ökosystemen und Lebewesen anreichern.

Er untersuchte aktuelle Forschungsergebnisse zu Mikro- und Nanoplastik und deren potenziellen Auswirkungen auf verschiedene biologische Systeme und betonte, dass sich das wissenschaftliche Verständnis zwar stetig weiterentwickelt, die Besorgnis jedoch wächst. Dr. Ahn erörterte neue Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass Mikro- und Nanoplastik zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen beitragen kann, darunter neurodegenerative Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Probleme der reproduktiven Gesundheit und umfassendere Störungen der Zellfunktion.

Ein Schwerpunkt des Vortrags lag auf der Rolle der elektrostatischen Ladung bei der Beeinflussung des Verhaltens von Mikro- und Nanoplastik in biologischen und Umweltsystemen. Dr. Ahn beschrieb, wie geladene Partikel mit biologischen Barrieren, Biomolekülen und Zellbestandteilen interagieren und so möglicherweise zu deren Persistenz und Anreicherung im Körper beitragen können.

„Die Wissenschaft steckt noch in den Kinderschuhen, aber eine physikalische Eigenschaft sticht hervor: die elektrostatische Ladung. Sie könnte die entscheidende Eigenschaft sein, die ihr Verhalten erklärt“, sagte er.

Eine zentrale Botschaft des Vortrags war, dass traditionelle Lösungsansätze – wie die Reduzierung des Plastikverbrauchs, die Steigerung des Recyclings und die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen – zwar weiterhin wichtig sind, aber der Realität, dass Mikro- und Nanoplastik bereits tief in biologischen und ökologischen Systemen verankert sind, möglicherweise nicht vollständig gerecht werden.

Dr. Ahn räumte ein, dass die physikalische Entfernung von Billionen Partikel aus Luft, Ozeanen und dem menschlichen Körper derzeit unrealistisch ist. Er schlug vor, dass die Bewältigung des Problems mit Mikro- und Nanoplastik möglicherweise einen anderen Lösungsansatz erfordert.

„Vielleicht stellen wir die falsche Frage“, sagte er. „Vielleicht geht es nicht darum, wie man diese winzigen Plastikpartikel entfernt, sondern darum, wie man sie weniger schädlich macht.“

Abschließend wies er auf die zunehmende Dynamik hin, Mikro- und Nanoplastik besser zu verstehen und zu bekämpfen. Diesem Trend entsprechend erkannten die Vereinigten Staaten im April 2026 Mikro- und Nanoplastik offiziell als Problem der öffentlichen Gesundheit an. Dies geschah durch eine gemeinsame Erklärung des US-Gesundheitsministeriums und der US-Umweltschutzbehörde. Die Behörden starteten STOMP (Systematic Targeting of MicroPlastics), ein fünfjähriges, mit 144 Millionen US-Dollar vom ARPA-H-Programm finanziertes Projekt, um die biologischen Auswirkungen von Mikroplastik besser zu verstehen und mögliche Lösungen zu entwickeln. Diese Initiative auf Bundesebene spiegelt die wachsende Erkenntnis der potenziellen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt wider.

Weitere Hauptredner

Erica Barnell, MD, PhD, Mitbegründerin und Chief Medical and Science Officer von Geneoscopy, sprach über die Früherkennung von Krebs. In ihrem Vortrag „Vier Worte zwischen Ihnen und Krebs“ erläuterte sie, wie ein offenerer Umgang mit schwierigen Gesundheitsgesprächen zu lebensrettender Früherkennung und Prävention führen kann.

Alison Huckenpahler, MD, PhD, Psychiaterin und Neurowissenschaftlerin, präsentierte „Neuartige schlafbasierte Behandlungsmethoden für psychiatrische Probleme“ und hob hervor, wie gezielte Veränderungen des Zeitpunkts, der Tiefe und der Stabilität des Schlafs zur Behandlung von Depressionen beitragen können.

Stephen Hupp, PhD, Geschäftsführer des Committee for Skeptical Inquiry und Herausgeber von Skeptical Inquirer, präsentierte „Das Erforschen seltsamer Mysterien kann Ihr Denken schärfen“ und demonstrierte, wie die Untersuchung ungewöhnlicher Behauptungen durch eine strenge, skeptische Linse die Fähigkeiten zum kritischen Denken stärken kann.

Pierre Paul, Doktorand im Bereich Disability Studies und Gründer und CEO von We Hear You, präsentierte „Inklusives Design für Barrierefreiheit“ und argumentierte, dass effektive Lösungen für Menschen mit Behinderungen die Zusammenarbeit zwischen Designern und Menschen mit eigener Erfahrung erfordern – und dass besseres Design allen zugutekommt.

Der Abend bot außerdem Live-Auftritte von Kristen Harris (KMoney), einer preisgekrönten Spoken-Word-Künstlerin, und Collective Motion, einem Ensemble für Choreografie und Geschichtenerzählen.

Über TED und TEDxStLouis

TED ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Verbreitung wertvoller Ideen verschrieben hat. Seit ihren Anfängen als Konferenz in Kalifornien hat sich TED durch verschiedene globale Initiativen weiterentwickelt, darunter TEDx, das unabhängige Veranstaltungen im TED-Stil weltweit unterstützt.

TEDxStLouis ist ein unabhängiges Programm lokaler Veranstaltungen, die auf Ideen basieren, die es wert sind, verbreitet zu werden. TEDx-Veranstaltungen umfassen TED Talks und Vorträge und dienen dazu, Diskussionen anzuregen, neue Ideen zu inspirieren und Verbindungen innerhalb von Gemeinschaften zu knüpfen.

Über das ALLATRA Global Research Center

Das ALLATRA Global Research Center bringt Wissenschaftler, Forschende und Fachkräfte aus zahlreichen Ländern zusammen, um zentrale globale Herausforderungen systematisch zu analysieren. Im Fokus stehen dabei unter anderem Naturkatastrophen, geodynamische Prozesse, Mikro- und Nanoplastik sowie Fragestellungen im Bereich der Menschenrechte.

Das Zentrum erstellt und veröffentlicht wissenschaftlich fundierte Analysen sowie evidenzbasierte Empfehlungen, die sich an die wissenschaftliche Fachgemeinschaft, staatliche Institutionen, Medienvertreter sowie die breite Öffentlichkeit richten.

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ALLATRA e. V.

Anna Wagner

Schlehenweg 11

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Allatra e.V. ist ein eingetragener Verein. Wir vertreten die internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA in Deutschland, stehen außerhalb von Politik und Religion und sind getragen von ehrenamtlichem Engagement. Mit klarem Fokus auf die eskalierende Klimakrise informieren wir über die klimatische Situation und setzen uns ein für den Schutz von Menschenrechten und das menschliche Leben.

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