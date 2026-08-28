Sturzflut in Nepal: ANDHERI HILFE stellt 50.000 EUR für Nothilfe zur Verfügung

Bonn, 28. August 2026. ANDHERI HILFE stellt für die von der Sturzflut betroffenen Menschen in Nepal 50.000 EUR aus seinen Rücklagen zur Verfügung.

„Die täglichen Nachrichten unserer Partnerorganisationen und unserer Projektkoordinatorin vor Ort nach dieser verheerenden Katastrophe machen uns als ANDHERI HILFE sehr betroffen“, schildert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Leiter des Projektbereichs August Ilg die aktuellen Ereignisse. „Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die verletzt wurden, den Angehörigen, die jemanden verloren haben, und bei denjenigen, die vor Ort bergen, unterstützen, helfen.“

Unsere Projektreferentin für Nepal aus dem ANDHERI-Team ist aktuell vor Ort und bespricht mit unserer Projektkoordinatorin und Entwicklungsorganisationen in Nepal, wie ein Neustart für die Familien und ihre Angehörigen in der betroffenen Region gelingen kann. „Ziel ist es, dass ANDHERI HILFE mit Spenden aus Deutschland nachhaltigen Wiederaufbau leistet“, betont August Ilg. „Wir möchten mit unsere Partnerorganisationen vor Ort und erfahrenen Organisationen zu nachhaltigem Wiederaufbau beitragen. Insbesondere die Kleinbauern, deren Ernte zerstört wurde, und die Kinder liegen uns am Herzen. Darum setzen wir uns für Hilfe zur Selbsthilfe nach der Sturzflut in Nepal ein“, unterstreicht August Ilg. Helfen Sie mit und spenden Sie für die Menschen in Nepal unter dem Stichwort: Sturzflut Nepal 2026.

Zur ANDHERI HILFE

Die ANDHERI HILFE ist die zivilgesellschaftliche Organisation in Deutschland, die sich seit 1967 für die nachhaltige Förderung von unterprivilegierten und armen Menschen in Bangladesch, Indien und Nepal engagiert mit dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. ANDHERI HILFE ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist aus einer Privatinitiative – gegründet von Rosi Gollmann – für Waisenkinder in Andheri bei Mumbai (damals Bombay) entstanden und arbeitet seit 1967 als gemeinnütziger Verein. Zurzeit fördert sie rund 80 Projekte und Entwicklungsprogramme in Indien und Bangladesch und erreicht rund 1 Million Menschen. 1967 ging es schlicht um die tägliche Handvoll Reis für die Kinder im Waisenhaus in Andheri. Heute ist die ANDHERI HILFE eine anerkannte Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, unabhängig und engagiert wie am ersten Tag (Internet: www.andheri-hilfe.de).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ANDHERI HILFE e.V.

Herr Ulrich Hanfeld

Mackestraße 53

53119 Bonn

Deutschland

fon ..: 015171765129

web ..: http://www.andheri-hilfe.de

email : ulrich.hanfeld@andheri-hilfe.org

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Die ANDHERI HILFE ist die zivilgesellschaftliche Organisation in Deutschland, die sich seit 1967 für die nachhaltige Förderung von unterprivilegierten und armen Menschen in Bangladesch, Indien und Nepal engagiert mit dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. ANDHERI HILFE ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist aus einer Privatinitiative – gegründet von Rosi Gollmann – für Waisenkinder in Andheri bei Mumbai (damals Bombay) entstanden und arbeitet seit 1967 als gemeinnütziger Verein. Zurzeit fördert sie rund 80 Projekte und Entwicklungsprogramme in Indien und Bangladesch und erreicht rund 1 Million Menschen. 1967 ging es schlicht um die tägliche Handvoll Reis für die Kinder im Waisenhaus in Andheri. Heute ist die ANDHERI HILFE eine anerkannte Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, unabhängig und engagiert wie am ersten Tag.



Pressekontakt:

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