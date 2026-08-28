German Center for CyberSecurity e.V.: Offizieller Launch eines umfassenden nationalen Cybersecurity-Ecosystems

Deutschland erhält eine neue, strategisch bedeutsame Organisation im Bereich Cybersicherheit: das German Center for CyberSecurity e.V. (GC4C).

Berlin, 28. August 2026.

Ein bundesweiter, gemeinnütziger Verein für Cybersicherheit startet heute mit öffentlichem Launch in Berlin: das _German Center for CyberSecurity e.V._ (GC4C). Es vernetzt Unternehmen, Behörden und Sicherheitsexperten zu einem gemeinsamen Cybersecurity-Ecosystem, um Deutschland gegen die wachsende Zahl von Cyberangriffen widerstandsfähiger zu machen.

Mit dem heutigen Tage präsentiert und öffnet sich das GC4C mit einer konzeptionell unterlegten Mission der breiten Öffentlichkeit. Die am 26. August 2025 gegründete Institution verfolgt ein klares, gesellschaftlich relevantes Ziel: die Stärkung der digitalen Resilienz Deutschlands durch Kooperation, Prävention, Aufklärung und gezielte Hilfe im Krisenfall.

Ausgangslage: Ein Land im Fadenkreuz digitaler Angriffe

Die Bedrohungslage hat eine neue Dimension erreicht:

* Deutschland ist eines der weltweit am stärksten angegriffenen Länder und mit Abstand das meistangegriffene Land im DACH-Raum – 82 % aller Vorfälle in der Region betreffen deutsche Organisationen (Quelle: aktuelle Cybersecurity-Lageberichte 2025/2026).

* 119 neu entdeckte Schwachstellen täglich zeigen laut BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2025 (+24 % ggü. Vorjahr) eine rasant steigende Bedrohungslage

* Der gesamtwirtschaftliche Schaden liegt bei mehr als 202 Milliarden Euro jährlich (laut Bitkom-Studie „Wirtschaftsschutz 2025“).

Betroffen sind unter anderem:

* Mittelstand: Datendiebstahl, Ransomware, Erpressung, Spionage

* Krankenhäuser: Shutdowns, Manipulation, Gefährdung von Menschenleben

* Kommunen, Behörden & Kritische Infrastrukturen: Sabotage, Informationsmanipulation, organisierte Angriffe

Künstliche Intelligenz als Brandbeschleuniger: Deepfakes, automatisierte Angriffsschwärme und KI-generierte Schadsoftware machen traditionelle Abwehrmechanismen zunehmend wirkungslos.

Die GC4C beschreibt in ihrem Konzept die Notwendigkeit einer funktionalen Prävention im Vorfeld von Störungen, aber auch einer schnellen, taktischen und technischen Hilfe nach einem Angriff, um Schäden zu minimieren und Betriebsfähigkeit wiederherzustellen.

Mission: Deutschlands digitale Zukunft schützen

Die GC4C formuliert ihren Anspruch eindeutig:

Deutschland soll im Zeitalter der Digitalisierung zukunftsfähig und cyberresilient werden. Dafür entwickelt der Verein Konzepte, Methoden und operative Strukturen, die weit über klassische Sensibilisierungsarbeit hinausgehen.

_“Wir erleben den entscheidenden Moment unserer digitalen Zeit: Entweder wir handeln gemeinsam – oder wir werden angreifbar bleiben. Mit dem GC4C schaffen wir ein neues WIR, das über Organisationen, Branchen und Zuständigkeiten hinausgeht. Ein WIR, das schützt, stärkt und verbindet. Unser Ziel ist klar: eine sichere digitale Zukunft für ein ganzes Land – getragen von Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Sicherheit gibt es nur gemeinsam“ betont Ralf Greis, Vorstandsvorsitzender GC4C, Unternehmer und Senator im Senat der Wirtschaft Deutschland_

Diese Mission umfasst:

* Stärkung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit,

* Schutz sozialer und gesellschaftlicher Errungenschaften,

* Minimierung von Auswirkungen erfolgreicher Angriffe,

* nachhaltige Unterstützung für Unternehmen und Behörden,

* enge Verzahnung mit den Digitalisierungszielen der Bundesregierung.

Strategische Grundpfeiler: Ein umfassendes Cybersecurity-Ecosystem

1. Aufbau eines vitalen Ecosystems

Alle relevanten Akteure – Beschützer und zu Beschützende – werden unter einem Dach zusammengeführt, um Synergien zu heben und digitale Sicherheit als gemeinsame Aufgabe zu etablieren.

2. Qualitätssicherung auf hohem Niveau

Der GC4C stellt sicher, dass Experten, Organisationen und Tools, die zur Cyberabwehr beitragen, höchsten Standards entsprechen. Dies umfasst transparente Verfahren, einen Code of Conduct und qualifizierte Auswahlprozesse.

3. Etablierung eines verbindenden Mindsets

Cybersicherheit ist nicht allein Technologie, sondern Haltung. Der GC4C fördert ein gemeinsames Verständnis für Informationssicherheit, Prävention und verantwortungsvolle digitale Kultur. Das Ziel und die Sache stehen explizit und klar vor opportunistischem Verhalten.

4. Orchestrierung der Akteure

Der Verein strukturiert Austausch, Prozesse und Zusammenarbeit – auf Basis klarer Regeln, einem gemeinsamen Code of Conduct, Leitlinien und definierter Verfahren.

Operative Maßnahmen & Plattformen

Der GC4C setzt auf ein breites Spektrum praktischer und wirksamer Maßnahmen:

* Bedrohungsanalyse & Forschung, wissenschaftlich fundiert

* Aufbau von Frühwarnsystemen & Monitoring

* Entwicklung gemeinsamer Notfall- und Reaktionsstrategien

* Netzwerke & Fachdialoge mit Interessengruppen, IHK, BVMW, Sicherheitsbehörden u.a.

* Wissensvermittlung durch Schulungen, Arbeitskreise und Studien

* Plattformen wie PASCAL zur präventiven Analyse und Bewertung von Angriffslagen

Zudem knüpft der Verein an die wertvollen Erfahrungen der früheren G4C an, einer engen Austauschplattform von Wirtschaft und Sicherheitsbehörden. Deren Mechanismen werden modernisiert und in das größere Ecosystem der GC4C integriert.

Unterstützung vor und im Ernstfall

Ein besonderer Mehrwert liegt in der Gestaltung und Orchestrierung des Ecosystems, insbesondere von Beschützern und zu Beschützenden, um schnelle, technische und taktische Unterstützung zur Prävention, aber auch nach Cyberangriffen möglich zu machen. Ziel ist es, die Verbindungen in einem lebendigen und vertrauensbasierten Netzwerk von Akteuren nutzbar zu machen, um Schäden zu minimieren, Prozesse wiederherzustellen und Unternehmen handlungsfähig zu halten.

_“Die zunehmende Professionalität cyberkrimineller Strukturen erfordert ein koordiniertes, belastbares und vertrauenswürdiges Vorgehen aller relevanten Stellen. Mit dem GC4C entsteht eine Plattform, die genau diese Zusammenarbeit ermöglicht – faktenbasiert, qualitätsgesichert und im Einklang mit kriminalpräventiven Prinzipien. Nur durch klare Prozesse, verlässliche Partner und strukturierten Austausch erreichen wir ein höheres Maß an digitaler Sicherheit.“_

_so Ingmar Weitemeier, Vorstand GC4C und Direktor des Landeskriminalamts a.D._

Erfahrungen aus der G4C werden weitergeführt

Die GC4C knüpft konzeptionell an die erfolgreiche Arbeit der früheren Organisation „G4C – German Competence Center against CyberCrime e.V.“ an, deren wertvolle Erkenntnisse, Netzwerke und Mechanismen in das neue Modell integriert werden. Es entsteht mit GC4C ein neuer Verein, der die zielführenden Erkenntnisse aus der Arbeit des G4C übernimmt und weitere für die Cybersicherheit erforderliche Maßnahmen gezielt und unter Beteiligung einer breiten Fachkompetenz ausbaut.

Einladung zur Mitwirkung

Die GC4C lädt Unternehmen, Behörden, Verbände, Institutionen und engagierte Fachkräfte ein, Teil der Community zu werden. Mitglieder profitieren von Lagebildern, Analysen, Austauschformaten, PASCAL-Zugang, qualitätsgesicherten Netzwerken und Unterstützung in Notfällen.

Häufige Fragen zum GC4C

Was ist der Unterschied zwischen GC4C und der früheren G4C?

Das German Center for CyberSecurity e.V. (GC4C) ist eine 2025 neu gegründete, eigenständige Organisation. Sie ist nicht identisch mit der früheren G4C – German Competence Center against CyberCrime e.V. -, knüpft aber an deren Erfahrungen und Netzwerke an und führt diese in einem erweiterten Ecosystem-Ansatz weiter.

Was ist PASCAL?

PASCAL ist die KI-unterstützte Cybersecurity Wissensplattform des GC4C , die Informationen aus zahlreichen Quellen zusammenführt und miteinander in Beziehung setzt. Sie ermöglicht die Recherche und Analyse von Cybersecurity-Vorfällen, Schwachstellen, Malware, Botnetzen, Angreifergruppen, Indicators of Compromise (IoCs), Angriffstechniken und Gegenmaßnahmen zur präventiven Bewertung von Cyberangriffslagen. Sie befindet sich 2026 im weiteren Ausbau.

Wer kann Mitglied werden?

Jede unbescholtene natürliche oder juristische Person, deren Interessen mit dem Vereinszweck übereinstimmen – von Unternehmen und Behörden über Verbände und Institutionen bis zu engagierten Einzelpersonen.

Ist das GC4C ein kommerzieller Anbieter?

Nein. Das GC4C ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein ohne wirtschaftliches Eigeninteresse. Weitere Hintergrundartikel im GC4C-Newsroom.

„Sicherheit gibt es nur gemeinsam!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

German Center for CyberSecurity e.V.

Herr Ralf Greis

Leuchtenburgstraße 23

14165 Berlin

Deutschland

fon ..: 089-32946919

web ..: https://gc4c-ev.de/

email : kontakt@gc4c.ev.de

Das German Center for CyberSecurity e.V. (GC4C) ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Cybersicherheit in Deutschland nachhaltig zu stärken und den Wirtschaftsstandort gegen die wachsenden Bedrohungen durch Cyberkriminalität zu schützen.

In einer zunehmend digitalisierten Welt sind sichere IT- und Datenverarbeitungssysteme eine zentrale Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche Stabilität und staatliche Handlungsfähigkeit. GC4C setzt genau hier an: Durch die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, IT- und Cybersecurity-Unternehmen sowie staatlichen Sicherheitsbehörden entsteht ein leistungsfähiges Netzwerk zur Prävention, Abwehr und Bewältigung von Cyberangriffen.

Der Verein verfolgt das Ziel, eines der relevantesten Cybersecurity-Ökosysteme in Deutschland aufzubauen und einen wesentlichen Beitrag zur Cyberresilienz des Landes zu leisten.

GC4C bringt die Menschen und Organisationen zusammen, die Deutschland vor Cyberkriminalität schützen können und die, die Schutz benötigen.

Als unabhängige und gemeinnützige Plattform schaffen wir einen vertrauenswürdigen Raum, in dem Wirtschaft, Unternehmen (KMU), Cybersecurity-Unternehmen, Organisationen, Behörden und Experten Wissen teilen, voneinander lernen und gemeinsam handeln können.

So wird aus individuellem Wissen kollektive Intelligenz – und aus vielen einzelnen Akteuren eine gemeinsame Stärke.

SICHERHEIT GIBT ES NUR GEMEINSAM

Pressekontakt:

German Center for CyberSecurity e.V.

Herr Ralf Greis

Leuchtenburgstraße 23

14165 Berlin

fon ..: 08932946919

email : presse@gc4c.ev.de

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