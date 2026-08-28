FlirtCash bleibt 2026 der PALMA LINK UP als Sponsor treu

PalmaLinkUp Mallorca. Ein hochkarätig besetztes Referenten-Line-up aus Affiliate-Marketing, SEO, Creator-Management und Performance-Marketing Experten

#FlirtCash der Nischen-Dating-Spezialist sponsert auch 2026 das deutschsprachige Networking-Event auf Mallorca.

Palma de Mallorca / DACH-Region, August 2026

Es war ein Debüt, das in der Branche noch immer nachhallt. Als sich im Oktober 2025 zahlreiche Fachleute aus Affiliate-Marketing, Content-Produktion und Performance-Business in der Business Lounge des Baysense Co-Working-Centers an der Playa de Palma versammelten, ahnten die wenigsten, wie viel Zündstoff in diesem bewusst kleinen Format stecken würde. Die PALMA LINK UP, organisiert von Mario Meyer (Eronite), trat mit einem schlichten Versprechen an: „Du brauchst nicht 1.000 Kontakte, sondern die richtigen.“ Ein knappes Jahr später lässt sich sagen – das Versprechen wurde eingelöst.

Vom 3. bis 4. Oktober 2026 kehrt die Veranstaltung nun in ihre gewohnte Umgebung zurück, wenige Schritte vom Strand und nur fünf Autominuten vom Flughafen Palma entfernt. Und wieder mit an Bord: Flirtcash, das auf Nischen-Dating spezialisierte Affiliate-Programm, das schon bei der Premiere zu den tragenden Sponsoren zählte.

Die Premiere als Maßstab

Wer die erste Ausgabe im Oktober 2025 miterlebt hat, spricht bis heute davon in auffällig konkreten Worten. Ein hochkarätig besetztes Referenten-Line-up aus Affiliate-Marketing, SEO, Creator-Management und Performance-Marketing sorgte mit seinen Vorträgen für einen Praxisbezug. Besonders in Erinnerung geblieben sind den Teilnehmern die Sessions zu SEO-Strategien für Nischenprojekte, zu Affiliate-Modellen und zur Monetarisierung von Creator-Inhalten – Themen, die im vergangenen Jahr auch von Flirtcash mit einem eigenen, viel beachteten SEO-Panel bespielt wurden. Die Rückmeldungen der Teilnehmer fielen einhellig aus: hoher inhaltlicher Mehrwert, direkter Zugang zu den Referenten, eine Atmosphäre, die eher an ein Fachgespräch unter Kollegen erinnerte als an eine klassische Messe. Aus diesen Begegnungen sind, wie mehrere Teilnehmer im Nachgang berichteten, im Laufe des vergangenen Jahres eine ganze Reihe erfolgreicher Partnerschaften entstanden – auch mit Beteiligung von Flirtcash, das die Gespräche vor Ort intensiv genutzt hat.

Ein Sponsor mit langem Atem

Dass Flirtcash der Veranstaltung nun ein zweites Mal die Treue hält, überrascht in der Branche kaum. Das Unternehmen, das mit seinen sogenannten Power-Niches seit Jahren zu den festen Größen im Nischen-Dating-Affiliate-Geschäft zählt, hatte sich 2025 nicht nur als Sponsor, sondern als aktiver Gesprächspartner profiliert. „Die PALMA LINK UP ist genau das Format, das im deutschsprachigen Raum gefehlt hat: überschaubar, persönlich und mit echtem Mehrwert“, heißt es von John aus dem Flirtcash-Team. Man sei „sehr gerne wieder als Sponsor“ dabei und freue sich schon jetzt auf die für 2026 erwarteten „sehr spannenden Gespräche“ mit Affiliates, Creatorn und Branchenkollegen.

Kleines Format, große Wirkung

Die zweite Ausgabe richtet sich, wie schon die erste, an ein bewusst begrenztes, aber breit gefächertes Publikum: Content Creator aus dem Adult- wie dem Non-Adult-Bereich, Affiliates und Betreiber von Partnerprogrammen, Performance-Marketer, Influencer und Creator-Manager sowie Online-Unternehmer aus Agenturen, E-Commerce und angrenzenden digitalen Geschäftsfeldern. Die durchgängig deutsche Konferenzsprache sorgt für eine Unmittelbarkeit im Austausch, die auf internationalen Formaten oft verloren geht.

Neben Fachvorträgen und offenen Diskussionsrunden stehen in diesem Jahr erneut Speed-Networking-Formate, ein Minigolf-Turnier sowie ein gemeinsames Abendessen mit mallorquinischen Spezialitäten auf dem Programm. Die Lage des Baysense mit Blick aufs Mittelmeer bietet dabei auch Raum für die informellen Gespräche, die – wie das Beispiel 2025 gezeigt hat – oft wertvoller sind als jeder Vortrag. Wer im Anschluss noch Energie hat, findet in unmittelbarer Nähe Hotels, Restaurants und den Ballermann.

Tickets für die limitierte Teilnehmerzahl sind über die offizielle Website erhältlich.

Fazit:

Die PALMA LINK UP versteht sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu den großen internationalen Branchentreffen, sondern als deren pointiertes Gegenstück: kleiner, persönlicher, auf Augenhöhe. Nach dem als überaus erfolgreich beschriebenen Debüt 2025 geht die Veranstaltung nun in eine zweite Runde, die hohe Erwartungen erfüllen muss – und mit #Flirtcash erneut einen Sponsor an ihrer Seite hat, der die Substanz des Formats offenbar zu schätzen weiß.

Weitere Informationen und Tickets: www.palmalinkup.com

Über die PALMA LINK UP

Die PALMA LINK UP ist ein exklusives, deutschsprachiges Networking-Event in Palma de Mallorca für Content Creator, Affiliates, digitale Marketer und Online-Unternehmer. Motto: „Du brauchst nicht 1.000 Kontakte, sondern die richtigen!“ Organisiert von Mario Meyer / Eronite. Nächster Termin: 3.-4. Oktober 2026 im Baysense Co-Working-Center an der Playa de Palma.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Point of Sale Europe Ltd.

Herr John Bucharest

Riverside View Thornes Lane WF1

5QW Wakefield

Vereinigtes Königreich

fon ..: +442087983940

web ..: https://www.flirtcash.net

email : presse@flirt.cash

Über #Flirtcash

Flirtcash ist ein etabliertes Affiliate-Programm mit Fokus auf profitable Nischen-Dating-Produkte (Power-Niches) und langjähriger Branchenerfahrung. Seit Jahren verlässlicher Partner der Szene – 2025 und 2026 stolzer Sponsor der PALMA LINK UP.

Pressekontakt:

Point of Sale Europe Ltd.

Herr John Bucharest

Riverside View Thornes Lane WF1

5QW Wakefield

fon ..: +442087983940

email : presse@flirt.cash

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