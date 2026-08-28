Ein verlässlicher Zeit- und Ablaufplan nimmt Handwerkerkunden die Ungewissheit

Ein zuverlässiger Zeit- und Arbeitsablaufplan ist oft der entscheidende Faktor für Kundenzufriedenheit, deren Weiterempfehlungen und daraus resultierende Folgeaufträge.

Kunden von Handwerkern aus dem Sanitär- und Elektrobereich, Maler, Schreiner, Trockenbauer usw. erleben Ungewissheit vor, während und nach der Zusammenarbeit besonders stark.

Sie stellen sich Fragen wie:

o Wann kommt der Handwerker wirklich?

o Wie lange dauert sein Arbeitseinsatz bis zur Fertigstellung?

o Was passiert, wenn sich etwas nach hinten verschiebt?

o Muss ich den ganzen Tag zu Hause bleiben?

Ein klarer, realistischer und kommunizierter Plan löst genau diese Punkte auf.

Was einen guten Zeit- und Ablaufplan ausmacht:

o Realistische Zeitfenster statt vager Angaben wie irgendwann nächste Woche. Besser ist: „Montag, 8-12 Uhr“ oder noch besser ein engeres Fenster, wenn möglich, also 8-9 Uhr.

o Transparente Schritte: Was wird an welchem Tag gemacht, welche Vorarbeiten sind nötig, wann ist mit Lärm/Staub/Unterbrechung zu rechnen.

o Puffer und Alternativen: Ein guter Plan enthält schon vorab, wie mit Verzögerungen (Material, Vorgewerke, Wetter) umgegangen wird und wie der Kunde darüber informiert wird.

o Aktive Kommunikation: Bestätigung vor dem Termin, kurzes Update bei Verzögerungen und ein klarer Abschluss („Arbeit beendet, nächster Schritt …“).

Vorteile für beide Seiten:

Für den Kunden: Weniger Stress, bessere Planbarkeit des eigenen Alltags, höheres Vertrauen.

Für den Handwerker: Weniger „Wann kommt ihr endlich?“-Anrufe, weniger No-Shows oder unnötige Wartezeiten, bessere Auslastung und ein professionelleres Image.

Fazit:

Viele Betriebe, die systematisch mit digitalen Termin- und Ablaufplänen (inkl. Kundenbenachrichtigung) arbeiten, berichten von spürbar weniger Reklamationen und mehr Weiterempfehlungen, oft mehr als durch den reinen Preis.

ZU UNS:

Dieser Artikel stammt von der BAUHERRENreport GmbH. Deren Team bewirtschaftet seit 2012 die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL. Das ist die einzige Qualitätsplattform auf der Basis real durchgeführter Kundenbefragungen für das Baugewerbe und das Handwerk in Deutschland. Diese Webseiten und die dazugehörigen Portale, Blogs, PR-Plattformen sowie das Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH, das die Kundenbefragungen durchführt, werden vertreten vom Geschäftsführer Theo van der Burgt.

Wenn Sie wollen, dass Ihr Handwerksbetrieb von neu zu gewinnenden Kunden und Mitarbeitern auf Anhieb als Qualitätsführer Ihrer Region erkannt wird, lohnt es sich, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Bei Interesse an unserem Empfehlungsmarketing für das Bauhandwerk kontaktieren Sie uns gerne unter: 021 31-742 789-0 oder 0172-213 26 02 – Mail: vdb@bauherrenreport.de.

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Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

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fax ..: 02131 – 74 27 894

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email : vdb@bauherrenreport.de

Handwerkerkunden aus dem Sanitär- und Elektrobereich, bei Malern, Schreinern, Trockenbauern usw. erleben Ungewissheit vor, während und nach der Zusammenarbeit besonders stark. Das beeinträchtigt das Vertrauen und damit die Zusammenarbeit erheblich.

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