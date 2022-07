Einen Spielplatz zu planen, das ist weit mehr als Spielgeräte auszusuchen. Wirkliche Planungsarbeit steckt dahinter – und der Profi verrät, wie es einfacher wird.

Bei OBRA Design, dem europaweit bekannten Spezialisten in Sachen Spielplatz Planung, weiß man, wie umfangreich die Planungsaufgaben für einen Spielplatz sind. Den zur Verfügung stehenden Platz ideal zu nutzen, die passenden Spielgeräte für verschiedene Altersgruppen zu wählen und auf Ruhezonen zu achten, das ist nur ein Teil der Aufgaben, die auf Planer und Architekten zukommen.

Darum hat OBRA Design ein spezielles Programm für genau diese Planer entwickelt. Auf der OBRA Design Website können Architekten und Planer sämtliche Dateien zu den verschiedensten Spielgeräten downloaden und damit arbeiten. Damit wird die Spielplatz Planung einfach wie nie zuvor!

Egal, ob es sich um KiTa Spielplätze oder Gemeindespielplätze handelt, Spielplatzlösungen in der Natur oder im alpinen Gelände: Jeder Spielplatz bietet eine eigene Herausforderung. Eine Herausforderung, mit der man bei OBRA Design auf jeden Fall umgehen kann! Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten auf Spielplatzlösungen spezialisiert und bietet jede Menge Erfahrung und Know How. Um die Zusammenarbeit möglichst effizient zu machen, stellt das Unternehmen nicht nur CAD-Planungs-Dateien und Datenblätter zur Verfügung, sondern auch Ausschreibungstexte, Zertifikate gemäß EN 1176 und Grundrisse. Mit diesen Unterlagen können Spielplatzplaner sehr effizient und äußerst professionell arbeiten und die genau passenden OBRA Design Spielgeräte in das geplante Projekt integrieren. Bei Fragen und Anliegen steht das bestens geschulte Team mit Rat und Tat zur Seite.

Genaue Details zur Zusammenarbeit und zum Download der gewünschten Dateien finden Spielplatzplaner auf der Seite von OBRA Design unter Spielplatz Planung.

Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget.

Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt – wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung!

Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung.

