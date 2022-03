Mit der Aktion „Probeschnuppern“, einer Veranstaltung der „OÖ Job Week“, ergeben sich hervorragende Möglichkeiten für junge Menschen, die einen Lehrberuf anstreben. OBRA Design ist mit an Bord.

OBRA Design, führender Hersteller in Sachen Spielgeräte und Spielplatzgeräte, ist mit an Bord, wenn es darum geht, jungen Menschen einzigartige Chancen zu bieten. Das berichtet das Unternehmen in einer aktuellen Presseaussendung. Genau genommen geht es dabei um die „OÖ Job Week“, die Woche der Berufswahl in Oberösterreich. Die Veranstaltung der Wirtschaftskammer Oberösterreich findet von 28. März bis 2. April 2022 erstmals statt, es sind alle Lehrstellen- oder Arbeitsplatzsuchenden dazu eingeladen. Jeder Betrieb im Bundesland Oberösterreich kann sich in dieser Woche präsentieren und so potentielle neue Mitarbeiter direkt am zukünftigen Arbeitsplatz kennen lernen.

Bei OBRA Design werden die Lehrberufe Bürokauffrau/-mann, Technische(r) Zeichner(in) und Holztechniker(in) angeboten und im Zuge des „Probeschnupperns“ sind nun interessierte junge Menschen herzlich eingeladen, sich den Betrieb näher anzusehen. Die Arbeitsbereiche sind spannend, geht es doch nicht nur um den Bau, sondern auch die Entwicklung von Spielgeräten und den Entwurf von ganzen Spielplätzen. Das Unternehmen plant und entwickelt Spielgeräte und Spielplätze nicht nur für Deutschland und Österreich, sondern europaweit.

Junge Menschen, die Spaß am Entwickeln haben und sich nicht nur mit den Produkten, sondern auch mit dem Unternehmen identifizieren möchten, sind eingeladen, den Arbeitsalltag in einem innovativen holzverarbeitenden Unternehmen kennen zu lernen und dann vielleicht sogar eine Lehre dort zu beginnen. Sämtliche Informationen dazu finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter: obra-play.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Herr Florian Philipp

Satteltal 2

4872 Neukirchen an der Vöckla

Österreich

fon ..: +43 (0)7682/2162-0

fax ..: +43 (0)7682/2165

web ..: http://www.obra-play.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget.

Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt – wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung!

Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung.

