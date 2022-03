Bei Gartensauna Hersteller ISIDOR herrscht Hochstimmung: Nach einem allgemeinen Rohstoff Engpass steht nun wieder reichlich Holz zur Verfügung und neue Modelle sind ab dem Frühsommer lieferbar.

Gartensauna Hersteller ISIDOR aus Brandenburg startet mit Traum Angeboten und Top Modellen in den Frühling. Es gibt Grund zum Feiern: Nach einer längeren Phase der Rohstoffknappheit, die viele produzierende Betriebe getroffen hat, gibt es nun wieder genügend Holz zur Produktion der hochwertigen ISIDOR Produkte.

Wer Qualität produziert, muss in Krisenzeiten viel Geduld aufbringen. So erging es auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von ISIDOR, dem Spezialisten für Gartensaunen, in Brandenburg. Während der Corona Krise kam es zu extremen Engpässen in Sachen Holz, vor allem deutsche Produzenten konnten plötzlich nicht mehr liefern. Verantwortungsvoll aufgestellten Betrieben, die Wert darauf legen, dass das verwendete Holz aus nachhaltig produzierendem Anbau kommt, standen über ein Jahr vor dem Problem, nicht mehr genügend Rohstoffe zur Verfügung zu haben.

Doch nicht nur Holz war von diesem Engpass betroffen: Europaweit fehlte es auch an Zubehör für die Metallindustrie, was zum Beispiel die Lieferung von Saunaöfen für einige Zeit zu einer Herausforderung machte. Nun hat sich die Situation normalisiert und es können nicht nur die bekannten Modelle bestellt werden, sondern auch einige neue Gartensauna Überraschungen. Auf der Website des Unternehmens finden sich unter gartensauna.isidor.de nicht nur Top Angebote für den Frühling, sondern auch die neuen Produkte, die ab Juni 2022 lieferbar sind. Einer Vorbestellung steht also nichts im Wege!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

