Holz ist nicht nur ein natürlicher und nachhaltiger Baustoff, sondern auch ideal geeignet für Kinderspielgeräte und Spielplatzzubehör. Warum das so ist, erfahren Sie hier!

„Holz blinkt nicht“, mit dieser Überschrift wurde vor kurzem eine Studie zum Thema kindliche Fantasie und Spielzeug präsentiert. Und das trifft den Kern der Sache. Holz ist ein natürlicher Werkstoff und bietet einzigartige Formen und Muster, die die Fantasie anregen. Wer kann sich nicht an Astlöcher und Maserungen erinnern, die man als Kind zu Drachen, fantastischen Fahrzeugen und kleinen Monstern werden lies. Jedes Kind sah etwas anderes und so manches Geheimnis des Gesehenen wurde nie verraten. Was nicht blinkt, regt die kindliche Fantasie wesentlich eindrucksvoller an als Spielgeräte, die den Ablauf dessen, was geschehen soll oder zu tun ist, vorgeben.

Holz wird darum nicht nur für Spielgeräte im Kinderzimmer empfohlen, sondern auch für den Garten und den Spielplatz. Holz ist extrem widerstandsfähig und langlebig, das weiß man beim Experten für Spielgeräte, bei OBRA Design. Das Unternehmen fertigt seit vielen Jahren Spielgeräte für Spielplätze und plant diese auch. Die Auswahl des Holzes ist im Unternehmen ein wichtiger Schritt für die Planung jedes Spielplatzes.

„Lärche ist eine heimische Holzart und zeichnet sich damit schon durch kurze Transportwege aus. Außerdem kann dieses Holz aufgrund seines hohen Kernholzanteils naturbelassen verwendet werden“, weiß man beim Experten. Im Unternehmen werden auch die besonders widerstandsfähige Robinie sowie Esche, Eiche und Kastanie verarbeitet. Je nach Einsatzgebiet und zu erwartender Belastung wird das Holz für jedes Spielgerät individuell gewählt.

So wird es möglich, die idealen Geräte für jeden Spielplatz auszuwählen und zusammenzustellen, ganz nach Wunsch und Bedarf.

Wer mehr zu Holzspielgeräten, Spielplatzplanung und Holzarten wissen möchte, besucht am besten die Website des Unternehmens unter obra-play.com.

Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget.

Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt – wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung!

Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung.

