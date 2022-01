Auf der Wunschliste vieler Kinder steht 2022 ein eigener Spielturm. Kein Wunder, geben diese Spielgeräte doch dem Bewegungsdrang und der Abenteuerlust der Kleinen so richtig Raum.

Bei MONSTERSPASS, dem Spezialisten für hochwertige Spieltürme, weiß man um die Wünsche der kleinen Fans. Das Unternehmen produziert Spieltürme und Klettertürme sowie Spielhäuser „Made in Germany“ und das zu einem Preis, den sich jeder leisten kann. Im Mittelpunkt stehen Spieltürme für Kinder im Vorschul- wie auch Schulanfängeralter, die es den Kleinen ermöglichen, fantasievoll zu spielen und im eigenen Garten ihr eigenes Abenteuerland zu gestalten. Mit der Saison 2022 geht MONSTERSPASS mit neuen Designs und Farben an den Start und erreicht damit schon zu Beginn des Jahres eine große Fangemeinde.

Ganz im MONSTERSPASS CI werden 2022 Rutschen in den Farben Blau und Grün angeboten, dazu gibt es das MONSTERSPASS Banner, das aus jedem Spielturm eine Festung, ein Piratenschiff oder ein Fort werden lässt. Verschiedenste Aufstiegsmöglichkeiten fördern nicht nur die Bewegungslust der Kinder, sondern auch die Fantasie. Egal, ob man sich für eine Kletterwand, eine Kletterrampe, eine Sicherheitstreppe oder eine Leiter entscheidet: Bei der Entwicklung dieser Spielgeräte waren Kinder mit an Bord, die genau wissen, was wirklich Spaß macht.

Im Zubehör gibt es zusätzliche Spielangebote, die so richtig Laune machen wie das Piraten Steuerrad, das Fernrohr, die Strickleiter oder das Kletternetz. Wer jetzt noch nicht begeistert ist, sollte unbedingt die MONSTERSPASS Website besuchen. Da freut man sich so richtig auf den Frühling – lange kann’s ja nicht mehr dauern: monsterspass.eu.

Mit großer Freude präsentiert Monsterspass seine Spielturm-Kollektion in einer eigenen Spielturmwelt! Die Spielturm Klassiker der MonsterSpass Classic Line stehen für erprobte Qualität zum fairen Preis: Zahlreiche Bestseller und monstermäßig gute Angebote stehen zur Auswahl bereit! Mit der ISIDOR Spielturm Premium Edition wird das Sortiment um noch mehr innovative Spieltürme erweitert.

Viel Spaß bei der Auswahl Ihres Spielturms!

