Getränkehersteller Starzinger aus Oberösterreich erzeugt weltweit beliebte eigene Marken wie auch Produkte für andere Hersteller. Das Geheimnis des Erfolges: Bestes Wasser aus Österreich.

Das österreichische Wasser ist nicht nur bekannt in aller Welt, sondern auch in gleichem Maße beliebt, das bestätigt Getränkehersteller Starzinger mit Firmensitz im österreichischen Frankenmarkt. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von eigenen Getränken her, unter anderem finden sich das „Frankenmarkter Mineralwasser“ und die beliebte „Schartner Bombe“ im Portfolio des Unternehmens. Dass aber vor allem das Private Labelling seit Jahren boomt, liegt an der hervorragenden Qualität des verwendeten Wassers.

„Österreichs Quellen erfreuen sich generell bester Wasserqualität. Wir haben Zugriff auf kristallklare Wasser mit verschiedensten Mineralisierungsgraden und unsere Kunden schätzen diese hohe Qualität und die Wasservielfalt“, berichtet man aus dem Hause Starzinger. Im Unternehmen legt man großen Wert auf optimale Kundenbetreuung und bietet die individuelle Abwicklung der gewünschten Produktlinien. Ein Ansprechpartner aus dem kundigen Starzinger Team steht von Projektanfang bis Projektabschluss zur Verfügung und kümmert sich um alle Anliegen, Fragen und Wünsche der Kunden und Kundinnen.

Neben der Möglichkeiten zum Getränk werden zu Beginn auch die Auswahl der passenden Größe, die Verpackung und die passenden Stückzahlen besprochen, direkte Kommunikation und kurze Kommunikationswege sind hier von großer Bedeutung. Dies bietet Kunden und Kundinnen aus aller Welt zufriedenstellende Ergebnisse in kürzester Zeit. Im Sortiment des Starzinger Private Labelling kann man zum Beispiel aus verschiedensten Softdrinks, Energy Drinks und Bittergetränken genauso wählen wie aus alkoholhaltigen Getränken. Modernste Abfüllanlange garantieren, dass diese verschiedenen Getränkesorten schonend abgefüllt werden und in bester Qualität beim Endkunden ankommen.

Mehr zu den Angeboten von Starzinger gibt es auf der Website des Unternehmens: www.starzinger.com.

Das Team von Starzinger freut sich auf die kreativen Getränkeideen des Jahres 2022!

