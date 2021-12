Was verbindet der Bau von Spielplatzgeräten mit der Arche Noah? Richtig. Die Wahl des passenden Holzes. Bei OBRA Bau kennt man sich damit aus.

„Mach dir eine Arche aus Zypressenholz“, diese Zeilen sind wohl vielen Menschen bekannt. Dass man bereits sehr früh in der Menschheitsgeschichte um die Wahl des richtigen Holzes wusste, das beweisen Schriften wie das 2. Buch von Marcus Vitruvius Pollio, Ingenieur und Architekturtheoretiker, aus dem ersten Jahrhundert v.Chr. Darin werden die verschiedenen Eigenschaften von Hölzern beschrieben und wofür sich die entsprechenden Holzarten am besten eignen. Die fundierte Holzauswahl ist immer noch das Um und Auf für jedes Projekt, daran hat sich in über 2.000 Jahren Geschichte nichts geändert.

Beim Experten für Spielgeräte, bei OBRA Design, weiß man zum Beispiel genau, welche Holzarten für welche Spielgeräte zum Einsatz kommen müssen. Für die OBRA Spielplatzgeräte werden unter anderem Kiefer, Lärche, Robinie, Eiche, Tanne und Esche verwendet. Doch was macht den Unterschied?

o Lärche: Das Holz der Lärche hat einen hohen Anteil vom Kernholz, kann ohne Imprägnierung verwendet werden und stellt somit eine ökologische Variante für den Bau von Spielplatzgeräten dar. Nachdem es regional zur Verfügung steht, bringt es auch noch kurze Transportwege als Vorteil mit sich.

o Robinie: Der an sich aus Amerika stammende Baum ist seit über 400 Jahren auch in Europa heimisch. Wenn eine abenteuerliche oder verwunschene Optik gewünscht ist, ist die Robinie mit ihren krumm gewachsenen Stämmen und Ästen genau die richtige Wahl.

o Esche, Eiche und Kastanie: Diese Harthölzer kommen überall dort zum Einsatz, wo besonders viel Beanspruchung zu erwarten ist, wie bei Sprossen von Leitern und Aufstiegen. Kastanie findet man gemeinsam mit Eiche zählt zu den dauerhaftesten heimischen Hölzern!

Wer noch mehr zum Thema Holz am Spielplatz oder den entsprechenden Spielgeräten erfahren möchte, schaut am besten gleich beim Profi vorbei: obra-play.com.

OBRA Design: Echte Spielplätze für Kinder.

