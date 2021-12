Seit zwei Jahren sind Begriffe wie „Hygienekonzept“ und „Hygienevorschriften“ in aller Munde. Wie man mit bester Beschilderung dazu beitragen kann, erfahren Sie hier.

Hygienekonzepte umfassen je nach Bereich detailliert, wie Menschen bestens geschützt werden können. Je nach Veranstaltung oder Ort handelt es sich bei diesen Regeln um Abstandsregeln, um das zur Verfügung stellen von Händedesinfektion und anderen Hygienemitteln, um das Tragen von Masken in bestimmten Bereichen und vieles mehr. In Hygienekonzepten ist zum Teil auch verankert, wie nach einer Veranstaltung gereinigt wird, was zu reinigen ist und vor allem, wie oft.

Neben Theken und Türgriffen, Tischen und anderem Interieur sollte man sich demnach auch Gedanken um die Beschilderung machen. Zum einen kann eine bestens durchdachte Beschilderung verhindern, dass Menschen in Bereichen unterwegs sind, in die sie gar nicht wollten, zum anderen kann eine kluge Beschilderung auch vermeiden, dass es an bestimmten Punkten im Veranstaltungsbereich zu Menschenansammlungen kommt.

Türschilder und Hotelschilder vom Profi sind nicht nur einfach zu reinigen und zu tauschen, sondern bieten genau diese Informationen. Im Türschild Shop von SCHILDER Systeme kann man unter www.tuerschild.shop genau die Türschilder finden, die man benötigt und sich außerdem ein Gesamtkonzept erstellen lassen, dass nicht nur alle Kriterien erfüllt, sondern Besuchern und Besucherinnen auch bestens geleitet durch den Veranstaltungsort führt. Diesen Rundumservice bietet SCHILDER SYSTEME nicht nur für Veranstaltungsorte, sondern auch für Hotels oder Institutionen, Krankenhäuser oder Schulen. Überall dort, wo man Schilder braucht, informiert man sich am besten im Türschild Shop!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

Österreich

fon ..: +43_6272_4240

fax ..: +43_6272_5071

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

Pressekontakt:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

fon ..: +43_6272_4240

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.