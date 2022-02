Jeder Mensch versteht wohl etwas anderes unter „Wellness“. Doch allem zugrunde liegt der Wunsch nach bester Entspannung und dem kleinen Luxus für zwischendurch.

Wohlbefinden und Entspannung sind Themen von besonderer Bedeutung – und das nicht erst seit zwei Jahren. Dass aber der Wunsch nach einem Rückzugsort, einem Wellnessbereich für daheim, mehr Ruhe und mehr Seele baumeln lassen momentan größer ist als je, bestätigt man in der Branche. Viele Menschen erkennen nun den Wert von qualitativ hochwertigen Ruhemöbeln und beginnen, dies nicht nur in Wellnessanlagen, sondern auch zu Hause zu schätzen.

Bei hamminger.com, dem Webshop für Relaxliegen und Saunaliegen, erkennt man diesen Trend ganz klar: „Was früher nur im Urlaub möglich war, gönnt man sich mittlerweile auch für die eigenen vier Wände. Das beginnt bei der Heimsauna und geht bis hin zur Relaxliege für den Balkon und die Terrasse. Das Qualitätsbewusstsein der Menschen ist offenbar gestiegen.“ Das Unternehmen fertigt seit vielen Jahren qualitativ hochwertige Wellnessmöbel und Büromöbel für den besonderen Anspruch. Dabei stehen wichtige ergonomische Grundprinzipien im Mittelpunkt. Die Relaxliegen aus Holz in körpergerechten Liegekonturen stützen optimal, bringen so mehr Entspannung und wirken müden Beinen entgegen. Genau richtig also für jene Menschen, die wissen, dass man auch im Home Office einmal Abstand von der Arbeit benötigt!

Die Liegen aus dem Hause Hamminger punkten mit einigen wichtigen Eigenschaften:

o Das Untergestell aus dünnschicht-verleimtem Sperrholz garantiert höchste Stabilität

o Die integrierten Räder ermöglichen einen sehr einfachen Transport der Liege

o Ideale Entspannung durch Beinhochlage

o „Schwebegefühl“ durch Liegen in Balance

o Stufenlos zwischen Sitz- und Liegeposition einstellbar

Richtig Lust bekommen? Jetzt gleich vorbei kommen: www.hamminger.com.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

