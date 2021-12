Wer sich dazu entscheidet ein hochqualitatives Produkt zu erwerben, möchte dieses meist vorher testen. Bei First Class Holz bietet man den perfekten Service dafür.

First Class Holz, Entwickler und Produzent von Wellnessliegen und Relaxliegen aus Österreich, bietet Qualitätsprodukte der ganz besonderen Art. Seit 1984 entwickelt und produziert man im Unternehmen nicht nur Drechslereiprodukte, sondern auch hochwertige Sitz- und Liegemöbel für den privaten Gebrauch wie auch für den Einsatz in Hotels und Wellnesseinrichtungen.

Oberstes Unternehmensziel ist, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Dass das gelingt, zeigen die vielen positiven Rückmeldungen von Kunden und Kundinnen. Um es Unentschlossenen noch einfacher zu machen, in den Genuss der erstklassigen Produkte aus dem Hause First Class Holz zu kommen, hat man sich nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf der Website des Unternehmens unter www.first-class-holz.at können Kunden und Kundinnen nun mit wenigen Klicks recherchieren, in welchen Hotels und Wellnesseinrichtungen die First Class Holz Wellnessliegen und Relaxliegen zum Einsatz kommen.

Einfach das Land und das Bundesland auswählen e voila: Eine Liste mit wunderbaren Destinationen, an denen man die Liege- und Sitzmöbel testen kann, wird angezeigt. Mit dabei sind viele Vier- und Fünfsternhotels, von Belgien bis Slowenien, von Island bis in die Schweiz.

Wer keine Lust auf Hotel und Wellness hat, kann die Liegen aus dem Hause First Class Holz auch ganz bequem im Schauraum in Lohnsburg begutachten oder einen der weiteren Schauräume auswählen. Auch diese sind auf der Website aufgeführt.

Einfach vorbeischauen und ab geht es in Richtung Wellness: www.first-class-holz.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Class Holz GmbH

Herr Otto Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Österreich

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

Pressekontakt:

First Class Holz GmbH

Herr Otto Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.