18. Januar 2022

Autor PM-Ersteller Entspannt urlauben

Wer kennt das nicht: Man findet einen Lieblingsplatz in der Ferne und möchte einfach immer wieder kommen. Das kann die verschiedensten Gründe haben – und einer davon ist die Entspannung.

Neben Begriffen wie „Abenteuer“ und „Neue Kulturen kennenlernen“ ist „Entspannung“ einer der am häufigsten genannten, wenn es um das Thema Urlaub geht. Und dabei ist die Entspannung im Urlaub gar nicht so einfach, wie man es sich denken möchte. Vor allem junge Menschen klagen darüber, gestresst aus dem Urlaub nach Hause zu kommen, die Gründe dafür sind meist von der Arbeit nicht abschalten zu können und sich für den Urlaub zu viel vorgenommen zu haben.

Bei First Class Holz, dem Top Entwickler und Produzenten von Wellnessliegen und Relaxliegen aus Österreich, kennt man das Anliegen der Entspannung sehr gut – und weiß auch, dass viele Menschen genau deshalb an einen Urlaubsort zurückkommen wollen: Weil sie dort ENDLICH Entspannung gefunden haben. Im Unternehmen entwickelt und produziert man seit 1984 nicht nur Drechslereiprodukte, sondern auch hochwertige Sitz- und Liegemöbel für den privaten Gebrauch wie auch für den Einsatz in Hotels und Wellnesseinrichtungen. Und genau dort wirken diese Qualitätsliegen oft wahre Wunder.

„Zu Hause nehmen sich Menschen meist nicht die Zeit, sich bewusst einfach zurückzulehnen und für sich zu sein. Wenn am Urlaubsort entsprechend einladende und bequeme Liegemöbel bereit stehen, ist das aber möglich. Zum Entspannen gehört nun einmal das Ambiente dazu – die Ruhe, die passenden Möbel und die Tatsache, dass man hier nicht allein ist mit seinem Wunsch, einfach einmal zur Ruhe zu kommen“, erklärt man beim Experten. Kein Wunder also, dass Menschen, die gut entspannen, an diesen Urlaubsort wiederkehren möchten – diese Erfahrung machen auch Hoteliers, die die Relaxliegen aus dem Hause First Class Holz anbieten.

Auf der Website des Unternehmens kann man unter www.first-class-holz.at übrigens mit wenigen Klicks recherchieren, in welchen Hotels und Wellnesseinrichtungen die First Class Holz Wellnessliegen und Relaxliegen zum Einsatz kommen. Mit dabei sind nicht nur Hotels in Österreich und Deutschland sondern in ganz Europa, von Belgien bis Slowenien, von Island bis in die Schweiz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Class Holz GmbH

Herr Otto Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Österreich

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

Pressekontakt:

First Class Holz GmbH

Herr Otto Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.