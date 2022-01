Preise würdigen innovative und nachhaltige Lösungen von Schneider Electric für das Zuhause

Im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) hat Schneider Electric, laut Corporate Knights das nachhaltigste Unternehmen der Welt 2021 und kürzlich mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet, vier der begehrten CES 2022 Innovation Awards in den Kategorien Nachhaltigkeit und Smart Home erhalten. Einer der Preise geht dabei an die weltweit erste aus Ozeanplastik hergestellte Schalter- und Steckdosenserie Merten Ocean Plastic. Die prämierten Produkte unterstreichen in besonderer Weise den an kreislaufwirtschaftlichen Gesichtspunkten orientieren Nachhaltigkeitsansatz von Schneider Electric. Anfang Januar, anlässlich der CES in Las Vegas, wurde Merten Ocean Plastic erstmals präsentiert.

Ozeanplastik zu neuem Leben erweckt

Mit der Einführung der neuen Ocean Plastic Modelle baut Schneider Electric sein aus recyceltem Material bestehendes Produktportfolio weiter aus. In Zusammenarbeit mit DSM, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Biowissenschaften, ist der Tech-Konzern mit seiner Marke Merten das erste Unternehmen der Branche, das Schalter und Steckdosen aus wiederverwertetem Ozeanplastik anbietet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen landen jedes Jahr mehr als acht Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Dies beeinträchtigt die Meeresfauna und -flora sowie die Fischerei und verursacht irreversible Schäden an den Ökosystemen. Ein wesentlicher Teil des Problems sind Fischernetze, die etwa zehn Prozent des gesamten im Meer gefundenen Plastikmülls ausmachen. Mit seinem ab Juni 2022 verfügbaren Merten Ocean Plastic Programm setzt Schneider Electric genau hier an. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft werden die Netze gesammelt und in Form hochwertiger Schalter und Steckdosen wiederverwertet. Auf dem Gebiet innovativer und designstarker Elektronikprodukte ist Merten by Schneider Electric einer der Marktführer.

Weitere Auszeichnungen im Zuge der CES 2022

Die Schalter und Steckdosen der Serie Odace Sustainable sind ebenfalls Preisträger in der Kategorie Nachhaltigkeit. Auch diese Produkte bestehen zu fast 100 Prozent aus recycelten Materialien, die wiederum in Elektro-Rücknahmestellen und Supermärkten gesammelt werden. Den Gewinn der beiden weiteren CES 2022 Innovation Awards für Nachhaltigkeit und Smart Home Leadership konnte das Wiser Energy Center von Schneider Electric für sich verbuchen.

YiFu Qi, Executive Vice-President Home and Distribution Division bei Schneider Electric, betont: „Die CES ist ein Ort, an dem Innovationen im Fokus stehen und sich uns die Möglichkeit bietet, unsere Branche und gleichzeitig auch die Gesellschaft voranzubringen. Wir freuen uns sehr über die vier CES 2022 Innovation Awards in den beiden Kategorien Nachhaltigkeit und Smart Home Leadership. Sie repräsentieren unsere heutige Position und die zukünftige Entwicklung von Schneider Electric. Von der Möglichkeit, mit dem Wiser Energy Center die Energieverbrauchskontrolle in die Hände von Hausbesitzern zu legen, bis hin zum Einfallsreichtum von Merten Ocean Plastic und Odace Sustainable – wir machen nachhaltiges Wohnen für Menschen auf der ganzen Welt möglich und setzen ganz konkret unsere Vision um, Häuser sowohl intelligent als auch nachhaltig zu machen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.