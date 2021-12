Weihnachten 2021 ist anders. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, dieses aufregende Jahr in Frieden zu beenden. Hier die besten Tipps, um einfach loszulassen.

Weihnachtsfrieden, Weihnachtszauber, Winterwunder – die Herausforderung dieses Jahr ist es wohl, den Alltag einfach loszulassen und sich auf ein friedliches Jahresende vorzubereiten. Wie das gelingen kann, weiß man beim Experten für Entspannungsliegen, bei hamminger.com.

„Wir wissen natürlich um die Wirkung einer Entspannungsliege„, erklärt der Spezialist aus dem Hause Hamminger, „aber selbstverständlich gibt es noch eine Vielzahl anderer Tipps, um besser entspannen zu können“. Dazu gehören:

o Musik. Wer gestresst und abgespannt ist, kann mit Musik rasch in einen Entspannungszustand kommen. Dazu sollte man Musik wählen, die an angenehme Situationen denken lässt und die Lautstärke dimmen. Einfach zurücklehnen und einige Minuten genießen.

o Angenehme Gerüche. Vor allem in der Weihnachtszeit werden wir oft an unsere Kindheit erinnert, wenn es nach Zimt und Orangen, Kekse und Tannen dufte. Wer mit diesen Gerüchen angenehme Erfahrungen verbindet, kann entsprechende Öle für die Duftlampe kaufen und somit richtig Weihnachtszauber kreieren. Bitte unbedingt auf beste Qualität, am besten Bio, achten.

o Die gute Tasse Tee. Kräutertees können das Wohlbefinden enorm steigern. Zum Entspannen eignen sich zum Beispiel Lavendel oder Melisse, doch auch ein klassischer Gewürztee aus Zimt, Nelken und Sternanis kann wahre Wunder wirken. Unbedingt die Zeit nehmen und sich zum Tee trinken hinsetzen!

o Medienverzicht. Wenn Weihnachten naht und man sich nichts mehr als inneren Frieden wünscht, kann der Verzicht auf Nachrichten und Dauerberieselung aus dem Radio Wunder wirken. Bereits nach wenigen Tagen wird man merken, welche Dinge wesentlich sind.

Wer bereits beim Begriff „Relaxliege“ aufgehorcht hat, der sollte unbedingt gleich auf die Website von Hamminger gehen und dort aus den verschiedenen Modellen wählen. Einfacher kann Entspannung nicht sein: www.hamminger.com.

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

