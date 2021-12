Es ist soweit: Fast ein Jahr nach der ersten Edition geht der Wajos-Comedy-Club in die zweite Runde. Und für diesen besonderen Anlass hat sich das Feinkostunternehmen ein echtes Comedy-Schwergewicht a

Schon die Kritiken des ersten Wajos-Comedy-Club sprechen für sich: „Launiger Abend mit sehr leckeren Cocktails.“ „Die Kombination Cocktails und Comedy ist großartig. Das gesamte Konzept hat uns überzeugt und voller Vorfreude starteten wir in das Event.“ „Mal ganz andere, leckere und abwechslungsreiche Cocktails. Wir hoffen, dass es bald ein zweites Cocktail Tasting Set gibt!“ Und genau das gibt es jetzt! Am 15. Januar 2022 findet das nächste Event live per Video statt: das Gin-Comedy-Tasting.

Knacki Deuser, Markus Barth, Fee Badenius und Jan van Weyde unterhalten alle Gin-Liebhaber und Comedy-Fans mit einem Comedy-Programm der Extraklasse, während Star-Barkeeper Nic Shanker wieder hinter der Bar leckere Gin-Drinks mixt und noch dazu Tipps und Tricks zum perfekten Cocktail gibt. Und das alles per Live-Video! Die Teilnahme an diesem Event ist ganz Wajos-like „einfach“, denn alles was man dafür benötigt, ist die Tasting-Box. Diese gibt es im Wajos Online-Shop und bei allen teilnehmenden Wajos-Händlern ganz einfach kaufen – inklusive 11 Spezialitäten aus der Wajos Bar-Welt, allen Cocktailrezepten, die an diesem Abend gemeinsam gemixt werden und natürlich dem Link direkt zum Live-Video.

Dann heißt es am 15. Januar: zurücklehnen, mixen, lachen bis der Arzt kommt und die Kombination aus Bar-Besuch, Cocktail-Kurs und Comedy-Veranstaltung genießen – ganz gemütlich zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und das Beste: Auch nach dem Live-Termin bleibt das Tasting weiterhin verfügbar und das Video online. So kann man das Erlebnis einfach on-demand und ganz individuell erleben.

Also am besten keine Zeit verlieren und schon jetzt eine Gin-Comedy-Box sichern-

für sich selbst oder zum Verschenken: zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach als Dankeschön an Freunde und Bekannte. Und wenn Sie nach diesem Tasting immer noch nicht genug haben, probieren Sie auch das erste Cocktail-Comedy-Set oder eins der berühmten Gin-Tastings!

Neugierig? Dann informieren Sie sich einfach online unter

https://www.wajos.de/pages/gin-comedy-tasting und erleben Sie einen besonderen

Abend mit Spaß, Unterhaltung, Information und Genuss – für den Gaumen und die Lachmuskeln. Das Gin-Comedy Tasting Set (für 2 Personen) können Sie hier vorbestellen: https://www.wajos.de/products/gin-comedy-tasting-set

Quelle: WAJOS GmbH

www.wajos.de

